Пашинян сообщил о реализации соглашений с Россией по ВТС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пашинян, комментируя итоги переговоров в Москве первого апреля, заявил, что Армения и Россия договорились приступить к выполнению ранее заключенных соглашений в военно-технической сфере, передает ТАСС.

Он отметил: «У нас есть и было военно-техническое сотрудничество [с РФ], которое на какое-то время существенно приостанавливалось или сокращалось, и да – у нас есть договоренность о реализации ранее достигнутых соглашений». Он не уточнил детали достигнутых договоренностей, однако подчеркнул их важность для взаимодействия стран.

В ходе визита в Москву Пашиняна принял президент России Владимир Путин. После встречи вице-премьер России Алексей Оверчук подчеркнул, что Армения приблизилась к точке, после которой Москве придется менять подход к экономическим отношениям. Оверчук также заявил, что Россия не желает введения ограничений для армянского бизнеса, но если в республике появится нежелательность российских компаний, Москва не будет делать вид, что ничего не происходит.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал свой апрельский визит в Россию очень успешным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об обсуждении лидерами двух стран ключевых вопросов двусторонних отношений.

Позже глава армянского правительства заявил о небывало высоком уровне взаимодействия между Москвой и Ереваном.