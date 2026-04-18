Лукашенко поручил не скупиться при создании Национального исторического музея

Tекст: Мария Иванова

Белорусский лидер посетил строящийся объект в рамках республиканского субботника, передает РИА «Новости». Вырученные от мероприятия средства пойдут на формирование постоянной экспозиции и сопутствующие работы.

Осматривая площадку, глава государства потребовал опираться на внутренние резервы. «Все надо делать из своих материалов, как делают китайцы. Мы все можем сделать», – подчеркнул президент. В разговоре с министром культуры он посоветовал избегать излишней экономии и предложил подумать над окончательным названием учреждения.

Новое здание вместит более 20 тыс. различных экспонатов. На втором этаже разместят артефакты от первобытного строя до XVIII века, а третий посвятят последующим историческим периодам вплоть до 1991 года. Четвертый ярус отведут под современную историю республики, зал торжеств и сменяемые выставки.

Основные фасадные и кровельные работы уже полностью завершены. Строители планируют закончить обустройство прилегающего парка Народного единства к августу, чтобы открыть комплекс к 17 сентября. Вокруг здания высадят около 100 деревьев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил церемонию открытия музея Славы Могилевщины. Глава государства выразил намерение сохранить лучшие достижения советской эпохи.