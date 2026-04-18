Минпросвещения раскрыло максимальную нагрузку для старшеклассников России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Он отметил: «Федеральный государственный образовательный стандарт регламентирует минимальное и максимальное количество часов на уровень образования. Так, объем учебных часов старшеклассника за два года обучения, согласно стандарту, составляет от 2312 до 2516 часов».

Костенко также добавил, что нижняя граница нагрузки соответствует максимальному объему учебных часов при пятидневной неделе, когда школьники учатся по 34 часа в неделю. Верхняя граница рассчитана для шестидневной недели, где нагрузка возрастает до 37 часов в неделю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести всесторонний анализ исполнения норм по учебной нагрузке школьников.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пересмотреть вопрос длительности учебного дня старшеклассников.

Министерство просвещения утвердило новые лимиты часов для учащихся с первого по девятый классы.