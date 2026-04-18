Выступление Лаврова на форуме в Турции вызвало ажиотаж

Мероприятие с участием Лаврова на Анталийском форуме собрало полный зал

Tекст: Мария Иванова

Мероприятие с участием главы МИД России Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме вызвало повышенный интерес, передает РИА «Новости». В зале, где проходила встреча, не осталось свободных мест.

«Мы рады снова видеть вас в Анталье, господин министр», – обратился к Лаврову модератор. Российский дипломат участвует в форуме в качестве почетного гостя. До начала публичной части он провел закрытые переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

В прошлом году глава МИД Турции уже отмечал высокий интерес к выступлениям российского министра. Тогда он назвал его «звездой Анталийского форума» из-за пристального внимания к заявлениям и пресс-конференциям.

В работе нынешнего форума принимают участие делегации из более чем 150 стран. Среди них 22 главы государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, а также свыше 50 министров, включая 39 глав МИД. Всего на мероприятии присутствуют более 500 высокопоставленных участников и 79 представителей международных организаций.

