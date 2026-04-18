  • Новость часаВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Морская блокада приземлила самолеты
    Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    Петросян обвинил Фицо в копировании шутки про Россию
    Иран вернул военный контроль над Ормузским проливом
    Лавров назвал цель операции США в Иране
    Убивший полицейского в Оренбургской области дезертир арестован
    Володин заявил о планах расширить основания для выдворения мигрантов
    На Украине придумали план действий на случай возвращения России в футбол
    18 апреля 2026, 12:13 • Новости дня

    Из-за атак в Иракском Курдистане после перемирия погибли пять человек

    Премьер Иракского Курдистана сообщил о гибели пяти человек после начала перемирия

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки десятидневному режиму прекращения огня между США и Ираном, новые атаки на территории автономии унесли жизни пяти человек и привели к множеству раненых.

    В результате недавних ударов пострадали многие местные жители, передает ТАСС. Атаки произошли уже после вступления в силу соглашения о временном перемирии между Соединенными Штатами и Ираном.

    Премьер-министр автономии Масрур Барзани подтвердил факт нарушения договоренностей. «Несмотря на прекращение огня и переговоры, в результате недавних нападений погибли пять человек, и многие другие получили ранения», – заявил политик.

    Глава регионального правительства подчеркнул необходимость срочного вмешательства федеральных властей для остановки агрессии. Он также попросил международных союзников предоставить технику для защиты людей и энергетической инфраструктуры от постоянных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции до начала перемирия провел масштабные атаки по американским объектам. В марте в иракском городе Эрбиль прозвучали взрывы из-за нападений беспилотников.

    15 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Mitchell Austin

    Иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов.

    Как сообщает Military Watch Magazine, ВМС США 14 апреля подтвердили потерю аппарата, указав в официальной сводке, что 9 апреля с MQ-4C произошел «инцидент» в регионе Персидского залива, не раскрыв деталей произошедшего. В этот день беспилотник внезапно исчез с публичных сервисов трекинга полетов: сначала он подал аварийный код 7700 и за считаные минуты потерял высоту с примерно 15 км до менее чем трех км. В иранских медиа это событие подали как результат успешного поражения цели силами ПВО Исламской Республики.

    MQ-4C Triton относится к числу самых дорогих и технологически сложных аппаратов в арсенале ВМС США: его стоимость оценивается в 235–250 млн долларов, а всего на вооружении находится лишь около 20 таких машин. По ценности Triton заметно превосходит боевые самолёты, уже потерянные США и их союзниками в регионе, включая истребители F-15E и ударные дроны MQ-9. Более дорогостоящей целью ранее был лишь уничтоженный на земле в Саудовской Аравии самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США.

    Инцидент с MQ-4C напоминает эпизод 2019 года, когда Корпус стражей Исламской революции сбил над районом Ормузского пролива схожий по конструкции разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Тогда иранская сторона заявляла, что аппарат, отключив системы опознавания, нарушил воздушное пространство страны и проигнорировал неоднократные радиопредупреждения. С конца февраля Тегеран отчитывается также о многочисленных перехватах других беспилотников, включая, 17 БПЛА MQ-9 и несколько израильских БПЛА Heron.

    MQ-4C Triton создан на базе платформы Global Hawk и предназначен для морской разведки и дальнего наблюдения. Он способен преодолевать более 13 тыс. км и длительное время находиться в воздухе над океанскими просторами, имея усиленный планер для работы в сложных погодных условиях. Бортовой комплекс включает РЛС AN/ZPY-3 с активной фазированной решеткой для кругового обзора морской поверхности, оптико-электронные и инфракрасные системы, а также средства радиоразведки. Данные с него в режиме реального времени передаются по спутниковым каналам другим воздушным, морским и наземным носителям в рамках единой сети.

    Triton особенно активно используется США в Индо-тихоокеанском регионе, однако его живучесть в условиях насыщенной ПВО уже не раз ставилась под сомнение.

    Ранее Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы, и насыпал груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    Комментарии (6)
    17 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    В США набирает обороты новый способ кражи бензина из-за роста цен на топливо
    @ Davide Bonaldo/SOPA Images/Reuters

    В США фиксируют рост числа краж топлива из автомобилей изуверским способом на фоне подорожания бензина из-за войны с Ираном.

    Как пишет The Washington Post, житель Аризоны Таси Малала заметил стремительное падение уровня топлива. Он остановился и увидел, как бензин «буквально льется из-под машины». В автосервисе выяснилось, что злоумышленники просверлили в бензобаке отверстие с помощью обычной дрели. Счет на ремонт бензобака составил почти три тыс. долларов.

    По данным американских автомастерских, такая схема «просверлить и слить» становится все более распространенной: в одном из сервисов Лос-Анджелеса сообщили, что теперь ремонтируют поврежденные таким образом баки примерно раз в неделю, тогда как раньше сталкивались с этим считаные разы.

    Страховые компании также также отмечают рост подобных обращений. Эксперты связывают появление нового способа воровства с рекордным за четыре года ростом цен на топливо и усложнением традиционного «сифонирования» – откачки бензина шлангом из горловины бака. В современных машинах заливные горловины уже делают более узкими и изогнутыми, устанавливают внутренние клапаны и дополнительные элементы, а экологические нормы требуют герметичных топливных систем, что сильно затрудняет доступ.

    Между тем случаи краж топлива фиксируются не только у частных автовладельцев. В Сент-Луисе неизвестные просверлили бак дизельного грузовика мобильного продовольственного пункта католической благотворительной организации Society of St. Vincent de Paul, полностью слив дорогое топливо и выведя машину из строя. Руководитель организации признал, что понимает, насколько тяжелое сейчас время для многих, но отметил, что более «старомодный» способ – сифонирование – обошелся бы благотворителям значительно дешевле.

    Представители страхового рынка проводят параллели с волнами краж каталитических нейтрализаторов, которые злоумышленники вырезают ради драгметаллов, также обрекая автовладельцев на дорогой ремонт. В то же время страховщики подчеркивают, что ущерб от просверленных бензобаков обычно покрывается полисами с расширенным пакетом.

    Ранее клиника в Новой Зеландии выставила США счет за бензин из-за войны в Иране.

    Комментарии (10)
    18 апреля 2026, 14:12 • Видео
    Иран открыл Ормуз. Войне конец?

    Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Стармер: Лондон и Париж возглавят военную миссию в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лондон и Париж возьмут на себя руководство международной операцией по обеспечению безопасности судоходства на Ближнем Востоке, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Соединенное Королевство совместно с французскими партнерами намерено гарантировать свободу навигации, передает ТАСС. Соответствующее заявление сделал британский премьер-министр Кир Стармер по итогам встречи представителей 49 государств в Париже.

    «Мы условились ускорить наше военное планирование. Я могу подтвердить, что вместе с Францией Британия возглавит многонациональную миссию по защите свободы навигации, как только позволят условия. Это будет исключительно мирная и оборонная миссия, чтобы дать уверенность гражданским судам и провести разминирование», – подчеркнул глава правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении организовать конференцию по созданию мирной многонациональной миссии. Лидеры ряда европейских стран выразили готовность обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. Великобритания и Евросоюз договорились совместно разработать стратегию по восстановлению навигации.

    Комментарии (18)
    16 апреля 2026, 10:06 • Новости дня
    «Хезболла» остановила крупное наступление армии Израиля на юге Ливана

    Ливанское движение «Хезболла» отразило наступление израильских войск у границы

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные формирования ливанского движения заявили, что успешно отбили попытку прорыва границы, уничтожив несколько танков и бронетранспортеров наступающих сил противника.

    Представители шиитской организации заявили о срыве масштабной операции израильских военных в районе пограничного населенного пункта Кантара, передает РИА «Новости». В ходе боестолкновений защитники рубежей ликвидировали несколько единиц тяжелой техники.

    «Бойцы исламского сопротивления отразили попытку израильского подразделения продвинуться со стороны населенного пункта Тайби в направлении района Аль-Хаззан в поселении Кантара», – подчеркивается в официальном сообщении.

    Отмечается, что по наступающим силам наносились удары управляемыми ракетами, в результате чего сгорели четыре танка и два бронетранспортера.

    Кроме того, ливанская сторона осуществила ракетные обстрелы северных территорий Израиля, включая поселения Кирьят-Шмона и Маргалиот. Накануне руководство движения выразило готовность к прекращению огня, если противник будет строго соблюдать договоренности. Однако военно-политический кабинет Израиля после четырехчасового совещания так и не принял решения о перемирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования «Хезболлы» атаковали приграничные населенные пункты Израиля.

    Ливанское движение ранее сообщило о столкновениях с израильскими войсками в приграничном городе Хиям.

    Бойцы шиитской организации уничтожили два израильских танка Merkava.

    Комментарии (8)
    18 апреля 2026, 11:36 • Новости дня
    Иран вернул военный контроль над Ормузским проливом

    Вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на американскую морскую блокаду Тегеран восстановил военный контроль над стратегическим проливом, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

    О соответствующих мерах рассказал представитель центрального штаба иранского командования Эбрахим Зольфагари, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, США… продолжают заниматься пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен, этот стратегический пролив находится под управлением и сильным контролем вооруженных сил», – говорится в заявлении.

    Американские военно-морские силы 13 апреля начали блокировать морской трафик, идущий через иранские порты. На этот маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    В Вашингтоне заявляют, что не связанные с Ираном суда могут свободно пересекать пролив, если не платят сборы Тегерану. Иранские власти пока не вводили плату за проход, однако ранее открыто обсуждали подобные планы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о полной остановке судоходства в Иран за первые сутки морской блокады.

    Источник в Высшем совете национальной безопасности исламской республики заявил о готовности Тегерана перекрыть Ормузский пролив. На фоне этих угроз цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1%.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    Трамп ради мира с Ираном согласился приехать в Исламабад
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер допустил поездку в Исламабад, если там состоится подписание мирного договора, завершающего конфликт с Тегераном.

    Президент США заявил о возможном визите в Пакистан для заключения соглашения об окончании войны с Ираном, передает The New York Times.

    Ранее стало известно, что Исламабад готовится принять второй раунд переговоров между представителями Вашингтона и Тегерана.

    «Если сделка будет подписана в Исламабаде, я, возможно, поеду», – отметил Дональд Трамп в беседе с журналистами. Он высоко оценил усилия премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главнокомандующего армией Асима Мунира, назвав их работу великолепной.

    На этой неделе высокопоставленные пакистанские посредники посетили Тегеран, пытаясь укрепить хрупкое перемирие между США и Ираном, срок действия которого истекает в ближайшие дни. Трамп уклонился от ответа на вопрос о продлении режима прекращения огня, выразив оптимизм по поводу скорого заключения мирного договора.

    Выступая в Лас-Вегасе, глава Белого дома подчеркнул успешный ход кампании и раскритиковал советников, отговаривавших его от начала конфликта из-за угрозы роста цен на топливо до 300 долларов за баррель. Он назвал разговоры об инфляции безосновательными, указав на рекордные показатели фондового рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал следующий этап американо-иранских переговоров в Пакистане.

    Американский лидер поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу возглавить процесс мирного урегулирования.

    Комментарии (8)
    17 апреля 2026, 10:29 • Новости дня
    Стало известно о риске глобального сбоя авиаперевозок из-за дефицита топлива

    @ Peter Kneffel/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Закрытие Ормузского пролива на фоне ближневосточного конфликта грозит Европе и Азии острой нехваткой авиатоплива, что может привести к массовым отменам рейсов.

    Надвигающийся дефицит авиационного топлива в Европе и Азии, спровоцированный конфликтом с участием Ирана и фактическим закрытием Ормузского пролива, способен нарушить мировые путешествия уже в ближайшие недели, передает Associated Press.

    Если поставки нефти не возобновятся, пассажиров ждут отмены рейсов и рост цен на билеты в преддверии летнего сезона.

    Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил: «Запасов авиатоплива в Европе хватит, возможно, на шесть недель, а мировая экономика сталкивается с крупнейшим энергетическим кризисом». Авиационный керосин составляет около 30% расходов авиакомпаний, и его стоимость уже удвоилась с начала конфликта.

    Ежедневно из-за блокировки Ормузского пролива мировой рынок теряет от 10 до 15 млн баррелей нефти. Через этот маршрут проходит около 40% европейского импорта авиатоплива, однако с начала боевых действий поставки прекратились. Для восполнения дефицита США увеличили экспорт керосина в Европу до 150 тыс. баррелей в день.

    Некоторые авиаперевозчики уже начали сокращать полетные программы и перекладывать возросшие издержки на пассажиров через повышение тарифов на багаж и топливные сборы. Так, нидерландская KLM объявила об отмене 160 рейсов в следующем месяце из-за роста стоимости керосина, а британская ЕasyJet ожидает доналоговый убыток до 560 млн фунтов стерлингов (около 758 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о риске массовой отмены рейсов в Европе из-за истощения запасов горючего.

    Крупнейшие европейские авиакомпании сократили количество перелетов на фоне закрытия Ормузского пролива. Цены на авиационное топливо в регионе достигли рекордных 1,9 тыс. долларов за тонну.

    Комментарии (7)
    16 апреля 2026, 16:07 • Новости дня
    США активировали против Ирана программу «Экономическая ярость»

    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти инициировали масштабную кампанию для усиления санкционного воздействия на Тегеран с участием ключевых правительственных структур страны.

    Глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет сообщил о старте специальной программы, направленной на усиление санкционного воздействия на Тегеран, передает РИА «Новости». Инициатива получила название «Экономическая ярость».

    «Министр финансов Скотт Бессент и наши друзья из министерства финансов также начинают операцию «Экономическая ярость», чтобы усилить экономическое давление на Иран со стороны всего правительства», – заявил руководитель Пентагона во время брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент пригрозил Ирану применением «финансового эквивалента» кинетических ударов. Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал продолжать военную операцию против Исламской республики без полумер.

    Комментарии (7)
    17 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Трамп велел НАТО «держаться подальше» от Ормузского пролива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от предложения помощи от НАТО в Ормузском проливе.

    По его словам, представители Североатлантического альянса связались с ним после урегулирования ситуации в регионе, чтобы узнать, не требуется ли Вашингтону поддержка, передает РИА «Новости».

    «Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом урегулирована, я получил звонок от НАТО с вопросом, не нужна ли нам помощь. Я велел им держаться подальше, разве что они просто хотят загрузить свои корабли нефтью. Они были бесполезны, когда были нужны», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Он также вновь назвал альянс «бумажным тигром».

    В марте Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать США в ситуации с Ираном.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 20:28 • Новости дня
    Песков: Россия и Китай заранее предупреждали о тяжелых последствиях войны против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва и Пекин заранее указывали на тяжелые последствия силового решения иранской проблемы, которые сейчас наблюдаются в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Россия и Китай предупреждали о негативных последствиях в случае войны в Иране, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today, оценивая ситуацию вокруг Ормузского пролива.

    «Россия и Китай – две страны, которые предупреждали о возможных очень негативных последствиях в случае решения иранской проблемы военным путем. Мы с самого начала об этом предупреждали и настаивали, что война приведет к очень-очень негативным и тяжелым последствиям не только для региональной, но и для мировой безопасности и стабильности, а также мировой экономики», – сказал представитель Кремля.

    По словам пресс-секретаря президента, именно такие последствия сейчас можно наблюдать каждый день, каждый час и каждую минуту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров объяснил отказ Москвы и Пекина поддержать резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу.

    Власти Ирана анонсировали создание особого режима для этого морского пути.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о стремительном изменении обстановки в данном регионе.

    Комментарии (3)
    17 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Трамп объявил о сохранении морской блокады Ирана
    @ U.S. Navy

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на открытие для судоходства Ормузского пролива, американская морская блокада портов Ирана сохраняется.

    Глава Белого дома подчеркнул, что блокада будет снята только после полного выполнения сделки между США и Тегераном, передает РИА «Новости».

    По словам президента США, процесс реализации соглашения «должен пройти быстро, поскольку большинство его пунктов уже согласованы сторонами».

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    Напомним, соглашение о приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном вступило в силу.

    Комментарии (2)
    18 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Лавров назвал цель операции США в Иране

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американская операция в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через стратегически важный Ормузский пролив, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Вашингтон стремился установить превосходство над энергоресурсами, проходящими через стратегически важный регион, передает РИА «Новости». Об этом рассказал глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме.

    «Я не думаю, что действительно были планы уничтожить цивилизацию. Это, по-моему, так, фигура речи, но планы какие были – это поставить под контроль нефть, которая проходит через Персидский залив, через Ормузский пролив», – подчеркнул министр иностранных дел России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США обсуждала установление контроля над главным иранским нефтяным островом Харк. Позже глава Белого дома объявил о начале американской морской блокады Ормузского пролива.

    Вооруженные силы Ирана в субботу заявили, что восстановили военный контроль над данным стратегическим маршрутом.

    Комментарии (6)
    17 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кризис поставок авиационного топлива, вызванный закрытием Ормузского пролива, вынуждает крупнейшие европейские авиакомпании сокращать количество рейсов и выводить из эксплуатации самолеты.

    Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что у Европы осталось запасов авиатоплива «примерно на шесть недель», сообщает Politico.

    С начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля цены на этот вид горючего в регионе выросли более чем вдвое.

    Хотя фактический дефицит еще не наступил, высокая стоимость топлива заставляет перевозчиков закрывать менее прибыльные маршруты. В четверг Lufthansa объявила о досрочном выводе из эксплуатации всех 27 самолетов дочерней компании CityLine уже в эти выходные. По словам финансового директора Тилля Штрайхерта, текущий кризис вынуждает реализовать эти меры раньше запланированного срока.

    Помимо этого, с октября Lufthansa выведет из дальнемагистрального парка последние четыре Airbus A340-600 и два Boeing 747-400. В зимнем расписании 2026–2027 годов компания сократит провозные емкости, убрав еще пять лайнеров. Общее сокращение флота составит 38 самолетов. Штрайхерт отметил, что этот шаг неизбежен в свете резко возросших затрат на керосин и геополитической нестабильности.

    Проблемы затронули и другие компании. KLM сообщила, что в мае выполнит на 80 рейсов меньше в аэропорт Схипхол и обратно, что затронет маршруты в Лондон и Дюссельдорф. Бюджетная easyJet заявила о росте расходов на топливо почти на 29 млн евро только за март, а ее убытки до уплаты налогов за полгода могут достичь 640 млн евро.

    В критической ситуации оказалась и латвийская airBaltic, зависящая от финансовой поддержки. Премьер-министр Эвика Силиня предупредила о возможном распаде коалиции из-за нежелания партнеров одобрить кредит в 30 млн евро. Однако в четверг правительство Латвии все же обеспечило перевозчику этот заем.

    Ранее сообщалось, что нидерландская авиакомпания KLM отменит 160 рейсов по Европе из-за подорожания авиационного топлива.

    Руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль предрек европейским странам полную нехватку горючего.

    Итальянская газета Corriere della Sera сообщила о наличии достаточных запасов керосина только у двух государств Евросоюза.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 10:35 • Новости дня
    Азии и Африке предсказали бум атомной энергетики
    @ Klaus Wagenhauser/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глобальный шок на рынках углеводородов спровоцировал масштабный ренессанс атомной энергетики, вынудив десятки развивающихся стран экстренно проектировать собственные ядерные реакторы, отмечает Associated Press.

    На фоне перебоев с поставками топлива страны Азии и Африки начали активно наращивать мощности электростанций, передает Associated Press.

    Государства, уже обладающие ядерными объектами, увеличивают их производительность, а новички ускоряют реализацию долгосрочных проектов.

    «Война ускорила глобальный «ядерный ренессанс», – заявила Рэйчел Бронсон из журнала Bulletin of the Atomic Scientists. Она отметила, что страны активно ищут выход из ситуации, связанной с высокими рисками на рынках ископаемого топлива.

    В Азии Южная Корея увеличивает выработку энергии, а Япония заключила сделку с США на 40 млрд долларов. Бангладеш спешит запустить новые реакторы от корпорации Rosatom, в то время как Вьетнам подписал соглашение с Москвой.

    Африканские государства также проявляют высокий интерес к технологиям. Россия возводит первый реактор в Египте и заключила соглашения с пятью странами, включая Эфиопию. США пытаются догнать конкурентов, предлагая странам континента малые модульные реакторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Азии столкнулись с худшим в истории энергетическим кризисом из-за войны с Ираном. На фоне дефицита азиатские государства усилили использование угольных электростанций.

    Африканский союз предупредил о серьезных последствиях ближневосточной эскалации для мировых энергетических рынков.

    Комментарии (4)
    15 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Зеленский: США не просили Украину помочь в разблокировке Ормузского пролива
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Зеленский выразил готовность содействовать разблокировке судоходства в Ормузском проливе, ссылаясь на опыт Киева в «блокаде Черного моря». Однако он отметил, что таких просьб от Вашингтона пока не поступало.

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил помощь своего государства в разблокировке Ормузского пролива, передает Spiegel.

    По его словам, у Украины есть необходимый опыт, который якобы был получен в ходе операций в Черном море. Зеленский заявил: «Ормузский пролив заблокирован, и мы хотим его разблокировать, у нас уже есть опыт по блокаде Черного моря». Но Зеленский также отметил, что США пока не обращались к Украине с подобным запросом.

    Ранее Зеленский выразил обеспокоенность тем, что конфликт с Ираном отвлекает внимание США от поддержки Киева и поставок оружия.

    Зеленский признал, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что «хуже некуда».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что по-прежнему считает необходимым для США прекращение финансирования военного конфликта на Украине.

    Комментарии (6)
    Главное
    Украинский беспилотник упал рядом с роддомом в Самарской области
    Лавров высмеял название коалиции союзников Киева
    Режиссер Бортко поддержал возвращение Волгограду названия Сталинград
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт
    ВСУ по ошибке обстреляли свой лагерь с наемниками под Купянском
    Президент Польши выронил пакетик со снюсом во время интервью
    Суд зарегистрировал иск Паулины Андреевой о разводе с Федором Бондарчуком