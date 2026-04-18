Навроцкий анонсировал изменение конституции Польши

Tекст: Дмитрий Зубарев

Навроцкий заявил о намерении инициировать изменения в конституцию страны для усиления полномочий главы государства, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул: «Я верю, что силы польского парламента при помощи президента предпримут усилия по созданию новой конституции Польской республики. Я являюсь сторонником президентской системы». Навроцкий высказал мнение, что власть в Польше распределяется несправедливо, независимо от поддержки избирателей.

По словам президента, нынешняя ситуация, при которой спикером сейма может стать человек с 22 тыс. голосами из-за особенностей политической архитектуры, выглядит, по его мнению, абсурдно. Навроцкий добавил, что поддерживает президентскую систему, но допускает и канцлерский вариант, отметив необходимость пересмотра нынешних подходов к управлению страной.

Он также не исключил возможности отказа от прямых президентских выборов, если при этом будут снижены полномочия главы государства. В таком случае, считает Навроцкий, президента может избирать национальное собрание, а его роль будет сведена к представительским и церемониальным функциям без права вето. Однако Навроцкий напомнил, что польское общество традиционно возлагает большие ожидания на фигуру президента.

Навроцкий заявил, что не возражает против возвращения обязательной военной службы в Польше. «Если бы такой закон прошел через сейм, то я не был бы его критиком», – отметил он. Президент подчеркнул, что ситуация с безопасностью в стране меняется практически каждую неделю, и не исключил, что Польша может вернуться к практике обязательной службы, несмотря на то что последний призыв состоялся в 2008 году, а сам призыв лишь приостановлен, но не отменен.

