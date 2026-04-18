Лавров начал переговоры с главой МИД Турции в Анталье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Турции Хакана Фидана начались в рамках V Анталийского дипломатического форума, передает РИА «Новости». В преддверии встречи в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что обсуждению подлежит широкий спектр актуальных тем. В частности, стороны затронут ситуацию вокруг иранского кризиса, палестино-израильский конфликт, а также положение дел в Сирии.

«Отдельно будет обсуждена работа над стратегическими проектами строительства АЭС »Аккую« и эксплуатации газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», – заявили в МИД России. Позже в субботу запланировано выступление Лаврова на специальной сессии форума.

В дипломатическом форуме принимают участие делегации из более чем 150 стран, в том числе 22 главы государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, свыше 500 высокопоставленных участников и 79 представителей международных организаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское внешнеполитическое ведомство анонсировало встречу министров на полях четвертого Антальского дипломатического форума.

Источник в турецком МИД сообщил о планах проведения закрытой двусторонней встречи.

