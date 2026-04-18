Пассажирский автобус с иностранцами опрокинулся в Забайкалье, один человек погиб

Tекст: Мария Иванова

Авария случилась на 70-м километре федеральной автодороги Чита – Забайкальск, сообщает региональное управление МЧС.

По предварительным данным, в салоне находилось около 40 человек, предположительно, иностранных граждан.

Очевидцыотмечают, что водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство покинуло проезжую часть. В результате аварии один пассажир погиб на месте, его тело извлекли спасатели.

Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести, им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, бригады скорой помощи и пожарно-спасательные подразделения, обстоятельства трагедии выясняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года автобус с вахтовиками опрокинулся в Забайкальском крае после наезда на корову.