Землю накрыла затяжная магнитная буря из-за солнечного ветра

Планету настигли потоки быстрого солнечного ветра из корональной дыры, вызвав бурю уровня G1, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Период геомагнитной нестабильности продлится от пяти до семи суток. Острая фаза придется на первые два дня и захватит выходные.
Специалисты отмечают, что индекс возмущений может эпизодически возрастать до средних значений G2, однако более мощные удары маловероятны. С наступлением темноты жители северных и северо-западных регионов страны смогут наблюдать полярные сияния.
Текущее событие стало второй магнитной бурей апреля. Первое возмущение наблюдалось со второго по четвертое число и достигло уровня G3. Текущий год оказался исключительно богатым на солнечную активность и занимает второе место по интенсивности в нынешнем столетии.
В начале апреля специалисты зафиксировали магнитную бурю среднего уровня.