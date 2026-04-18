Лукашенко назвал Макрона и Мерца временщиками в политике

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лукашенко в интервью RT заявил, что Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц являются временщиками, которые заботятся только о собственной выгоде, передает ТАСС. Лукашенко отметил: «Они временщики. Пришли, схватили и ушли – вот основа их политики. Они не думают о народе Франции, Германии и так далее. И в этом их проблема».

Президент Белоруссии также отметил, что раньше западные лидеры учили другие страны, включая Россию, Казахстан и Украину, но теперь, по его мнению, пришло время учиться у этих государств. Однако, как считает Лукашенко, западные политики не хотят делать соответствующие выводы.

В беседе с журналистом Лукашенко согласился с предположением, что на Западе ему завидуют из-за высокой поддержки в стране. Он добавил, что среди политиков бывает зависть друг к другу и пожелал, чтобы у любого западного политика был уровень поддержки хотя бы 60%.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Фридриха Мерца и Эммануэля Макрона забывшими уроки истории политиками.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал немецкого канцлера большим циником.