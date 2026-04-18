Задержанный в Оренбургской области мужчина сознался в нападении на полицейских

Tекст: Мария Иванова

Подозреваемый подтвердил факт нападения на правоохранителей, об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная в Telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк.

«Вооруженное сопротивление при задержании», – ответил задержанный на вопрос о совершенном преступлении. Свои действия он объяснил тем, что сотрудники полиции проникли в его жилище.

В результате инцидента один полицейский погиб, еще трое получили ранения. Злоумышленник использовал охолощенный автомат Калашникова, который, по его словам, он приобрел в магазине и самостоятельно переделал под стрельбу боевыми патронами.

Правоохранители задержали вооруженного мужчину. Позже суд арестовал беглого рядового Сергея Басалаева.