В Абхазии прошли Дни культуры России

На сцене местной филармонии свое мастерство продемонстрировал Государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии «Тюльпан», передает Sputnik Абхазия.
Одновременно перед зданием открылась экспозиция «Диалог культур России и Абхазии», где представлены редкие архивные кадры двустороннего сотрудничества начиная с 1974 года.
Оценивая значимость события, российский посол Михаил Шургалин подчеркнул важность укрепления двусторонних связей. «Отношения между государствами строятся на союзничестве и стратегическом партнерстве, и сегодняшний концерт – зримое подтверждение сотрудничества в гуманитарной сфере», – заявил дипломат.
Министр культуры Даур Кове напомнил об ответных мероприятиях, организованных ранее на российской территории. По его словам, в рамках Дней культуры Абхазии Государственный заслуженный ансамбль имени Василия Царгуш дал успешные концерты в Москве, Владимире и Нижнем Новгороде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, труппа Театра имени Евгения Вахтангова в прошлом году впервые представила свои спектакли на сцене Сухума. Студенты Абхазского государственного университета написали Большой этнографический диктант по истории и культуре России.
В столице республики при поддержке российского Министерства культуры открылся музей Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера.