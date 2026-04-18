Володин заявил о планах расширить основания для выдворения мигрантов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил Володин в мессенджере MAX, в феврале 2025 года у полиции появилось право принимать внесудебные решения о выдворении мигрантов за правонарушения. По его словам, прошло чуть более года с момента вступления в силу соответствующего закона.

По данным МВД, за 2025 год из России было выдворено 72 тыс. иностранных граждан, нарушивших закон, причем многим также был запрещён повторный въезд. В марте 2026 года это число составило почти 14 тыс. случаев, что, как отметил Володин, подтверждает эффективность новых норм.

На данный момент выдворение мигрантов применяется по 22 статьям КоАП, однако рассматривается законопроект, расширяющий основания до 43 статей. Ожидается, что Госдума примет этот закон уже в мае. Кроме того, на рассмотрении находятся ещё шесть инициатив по совершенствованию миграционной политики.

Володин также подчеркнул, что, по его мнению, в Россию должны приезжать только те, кто знает русский язык, уважает местную культуру и соблюдает законы страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о начале рассмотрения законопроекта о существенном увеличении оснований для выдворения мигрантов из России.

Ранее Министерство внутренних дел получило полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан за определенные правонарушения.

В отношении нелегальных мигрантов вводится режим высылки с внесением в специальный реестр контролируемых лиц.