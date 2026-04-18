Tекст: Дмитрий Зубарев

Петросян заявил в своем telegram-канале, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо повторил его шутку, прозвучавшую еще в 2016 году в программе «Петросян Шоу», передает Ura.Ru.

По словам Петросяна, сейчас в соцсетях и политических телепередачах обсуждают, как глава словацкого правительства фактически повторил его остроту, лишь немного изменив детали – в оригинале речь шла о берцах, а не о ботинках.

Петросян отметил, что, вероятно, правильно произнес эту шутку еще десять лет назад. Он указал на совпадение содержания высказываний, подчеркнув, что оригинальная шутка прозвучала в большом фельетоне передачи.

Роберт Фицо ранее заявил, что в Евросоюзе существует стратегия, цель которой – «поставить Россию на колени», однако, по его словам, союз не может добиться этого и своими попытками только подрывает свой авторитет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал бывшего главу правительства Британии Бориса Джонсона за попытки поставить Россию на колени.

Бывший премьер Словакии Игорь Матович назвал Фицо «вероломным хорьком» из-за его участия в российском шоу.

Глава правительства Словакии отверг обвинения Киева в оскорбительной риторике по отношению к Украине.