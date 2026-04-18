Убивший полицейского в Оренбургской области дезертир арестован

Расстрелявший полицейских в Новотроицке беглый рядовой Басалаев арестован

Tекст: Мария Иванова

Фигурант уголовного дела находился в федеральном розыске за дезертирство в период мобилизации, сообщает сайт Следственного комитета. Оперативники прибыли за беглецом 16 апреля в поселок Аккермановка.

Во время задержания мужчина применил огнестрельное оружие. Жертвой стрельбы стал один полицейский, трое его коллег получили ранения. После нападения злоумышленнику удалось временно скрыться с места преступления.

Силовики поймали беглеца 18 апреля благодаря совместной операции спецподразделений ФСБ, Росгвардии и МВД. Военные следователи предъявили рядовому обвинения по статьям об убийстве, покушении на жизнь силовиков и самовольном оставлении части.

По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.

