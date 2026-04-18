Экипаж круизного лайнера спас дрейфовавшего моряка c кошкой

Круизный лайнер спас дрейфовавшего моряка c кошкой в Карибском море

Tекст: Мария Иванова

Команда лайнера Carnival Legend спасла моряка и его кошку с дрейфующей парусной лодки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News. Судно направлялось из Техаса в Мексику, когда моряки заметили сигналы бедствия.

«Судно компании Carnival Cruise Line пришло на помощь оказавшемуся в бедственном положении моряку и его кошке после того, как члены экипажа заметили сигналы бедствия, исходящие от вышедшей из строя парусной лодки в открытом море на пути следования судна из Галвестона, штат Техас, в Косумель, Мексика», – говорится в заявлении компании-оператора.

Известно, что мужчина несколько дней провел в море из-за отказавшего двигателя. Чтобы привлечь внимание, он использовал сигнальные ракеты. Спасатели спустили шлюпки на воду и благополучно доставили пострадавшего вместе с питомицей на борт, где им оказали необходимую помощь.

Пассажиры лайнера назвали эту спасательную операцию невероятно трогательным моментом.

