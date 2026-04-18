Суд зарегистрировал иск Паулины Андреевой о разводе с Федором Бондарчуком

Tекст: Мария Иванова

Заявление о расторжении звездного брака поступило мировому судье судебного участка №244, передает РИА «Новости». В материалах столичной инстанции уточняются ближайшие процессуальные шаги по этому делу.

«Предварительная беседа назначена на 30 апреля 2026 года, иск поступил в суд 15 апреля», – говорится в документах.

О намерении расстаться пара публично сообщила еще в конце марта 2025 года. Супруги опубликовали совместное обращение к поклонникам в соцсети Instagram. Деятели кино состояли в официальном браке с 2019 года, а спустя два года у них родился сын Иван.

Для именитого постановщика этот семейный союз стал вторым по счету. Ранее он был женат на Светлане Бондарчук, которая подарила ему двоих детей – сына Сергея и дочь Варвару.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм».

Московский суд ранее отказался взыскивать с режиссера долг по кредиту на сумму более 9,7 млн рублей.