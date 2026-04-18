Лукашенко заявил о переговорах с США без ущерба для России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу заявил, что его диалог с представителями США не ведется против России и не против Китая, сообщает РИА «Новости». «Я веду диалог с американцами не против России, не против Китая», – отметил он.

Лукашенко также подчеркнул, что Москва сама поддерживает контакты с Вашингтоном. «Если в России меня кто-то упрекает, что я веду переговоры с американцами, я могу задать им вопрос: а вы что, не ведете с американцами диалог? Ведете», – сказал президент.

По мнению Лукашенко, Россия и Китай остаются не только партнерами, но и друзьями Белоруссии. Он напомнил, что именно эти две страны поддержали Минск, когда против Белоруссии были введены западные санкции. Лукашенко отметил, что благодаря поддержке Москвы и Пекина Белоруссия смогла справиться с последствиями ограничительных мер и не видит оснований вести политику против них.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне белорусский лидер рассказал телеканалу RT о возможной крупной сделке с Соединенными Штатами.

До этого глава государства отметил пользу своего жизненного опыта для оценки переговоров с американцами.

В марте Минск выразил готовность к заключению масштабного двустороннего соглашения с Вашингтоном.