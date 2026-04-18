Лукашенко об отношениях с Западом: Я не их сукин сын

Tекст: Мария Иванова

Белорусский лидер Александр Лукашенко дал интервью каналу RT. В ходе беседы он подчеркнул, что многовекторная политика страны продиктована необходимостью экспортировать товары в Россию, Китай, Африку и на Запад.

«Если в России меня кто-то упрекает, что я веду переговоры с американцами, я могу задать им вопрос: а вы что, не ведете с американцами диалог? Ведете. Но я веду диалог с американцами не против России и не против Китая», – заявил глава государства.

«Какие бы со мной переговоры Запад ни вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут. Но и в такой ситуации, потому что я президент этой страны... я должен исходить из интересов народа, а не собственных интересов», – пояснил Лукашенко.

Политик напомнил, что именно Москва и Пекин открыли двери для белорусской продукции во время введения западных санкций. Благодаря этой поддержке республика смогла фактически спасти свою экономику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о возможной крупной сделке с Соединенными Штатами.

Белорусский лидер отметил пользу своего жизненного опыта для оценки переговоров с американцами.

Ранее политик назвал диалог Минска и Вашингтона переговорами равных сторон.