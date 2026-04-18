«Единая Россия» оказала помощь пострадавшим от атаки дронов в Туапсе

Как сообщила Кузнецова в соцсети MAX, партия «Единая Россия» оказывает всестороннюю помощь семьям, пострадавшим в Туапсе после атаки украинских беспилотников. Она подчеркнула, что местное отделение партии и городская администрация действуют совместно, чтобы поддержать жителей, чьи дома были повреждены.
В результате атаки, которую Кузнецова назвала «преступлением неонацистов», есть погибшие и повреждены десятки домов. На месте продолжается разбор завалов, работают специальные комиссии, которые обходят пострадавшие дома и беседуют с жителями.
Для семей, оставшихся без крова, уже найдено временное жилье в маневренном фонде, им переданы памятки по дальнейшим шагам получения помощи. Общественная приемная и местное отделение «Единой России» помогают в восстановлении утраченных документов, при необходимости предоставляют юридическую и психологическую поддержку. Кузнецова также отметила готовность привлечь профильных федеральных специалистов, если возникнет такая потребность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники повредили более 60 зданий в Туапсе.
В результате этой террористической атаки погибли двое несовершеннолетних детей.
Местные власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям жертв.