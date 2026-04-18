В ОП назвали продолжительность предстоящих летних каникул в школах

ОП: Летние школьные каникулы в России продлятся 97 дней

Tекст: Мария Иванова

В предстоящем учебном году отдых школьников продлится 14 недель, передает ТАСС.

«В 2025-2026 учебном году для школ с обучением по четвертям рекомендованные даты летних каникул – с 27 мая по 31 августа. То есть, 97 дней – пять дней в мае и 92 летом», – заявил председатель комиссии Общественной палаты Сергей Рыбальченко.

По словам эксперта, в России одни из самых длинных каникул в мире. В других странах дети отдыхают в среднем девять или десять недель. Во время перерыва многие образовательные учреждения организуют трудовые недели, где ученики по согласованию с родителями занимаются общественно полезной деятельностью.

Специалист добавил, что подростки старше 14 лет могут использовать свободное время для легальной подработки.

Последние звонки для выпускников пройдут 26 мая, а государственные экзамены начнутся в начале июня. Всего за парты в новом сезоне сядут более 18 млн детей, включая 1,5 млн первоклассников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения рекомендовало провести школьные выпускные вечера 27 июня.

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в прошглом году выступила с инициативой сократить летние каникулы до двух месяцев.

Министр просвещения Сергей Кравцов указал рекомендуемые сроки отдыха для обучающихся по четвертям учеников.