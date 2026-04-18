Землетрясения магнитудой свыше 5 баллов произошли на Курилах и в Японии

Сейсмологи зафиксировали мощные подземные толчки вблизи южных Курил и в Японии

Tекст: Мария Иванова

Подземные толчки вблизи южных Курил произошли в субботу, передает РИА «Новости». Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила подробности сейсмического события.

«Землетрясение магнитудой 5,7 с эпицентром в 149 километрах южнее необитаемого острова Симушир произошло в 15.40 (7.40 мск) 18 апреля. Очаг находился на глубине 40 километров под морским дном», – рассказала сейсмолог.

По словам Семеновой, на острове Итуруп землетрясение ощущалось силой два балла. Тревога цунами в регионе не объявлялась.

В тот же день землетрясение магнитудой 5,0 произошло в городе Омати японской префектуры Нагано. По данным главного метеорологического агентства Японии, толчки зафиксировали в 13.20 по местному времени (7.20 мск). Эпицентр располагался на глубине 10 километров под землей.

Информации о пострадавших или серьезных разрушениях пока не поступало. Власти префектуры создали экстренный штаб для сбора данных и оценки ситуации. Перебоев с подачей воды и электричества нет, повреждений дорог не выявлено. Однако в некоторых учреждениях и гостиницах остановились лифты, а также временно приостанавливалось движение скоростных поездов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сейсмологи на этой неделе зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у побережья северных Курил.

В марте подземные толчки магнитудой 5,4 произошли восточнее необитаемого острова Симушир.

Ранее специалисты зафиксировали у побережья южных Курил землетрясение магнитудой 6,1.