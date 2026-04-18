В ЦСР назвали профессии, которые не сможет заменить ИИ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Смелов заявил, что 0летчики, машинисты поездов, водители тяжелой спецтехники, врачи и педагоги смогут использовать искусственный интеллект в своей работе, не опасаясь полной замены своими профессиями, передает РИА «Новости». Он отметил, что из-за стремительного распространения цифровых технологий становится все труднее прогнозировать влияние ИИ на рынок труда, однако профессии с высокой степенью ответственности и социальной функцией останутся востребованными.

Эксперт подчеркнул, что под наибольшим риском исчезновения в ближайшие годы окажутся специалисты, выполняющие рутинные и простые операции, например, операторы колл-центров, бухгалтеры базового уровня, банковские операционисты, кассиры, а также специалисты по работе с текстами и переводами. По его словам, нейросети способны заменить многих сотрудников начального уровня, чья работа стандартизирована и сводится к типовым задачам с данными.

Тем не менее Смелов полагает, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека в профессиях с высокой квалификацией, а скорее изменит их, избавив от рутинных процессов и ускоряя выполнение задач. «При этом остается огромный пласт профессий, для которых ИИ станут помощниками, не претендуя на замену», – заявил глава ЦСР.

Также он добавил, что современные нейросети способны решать даже сложные технические задачи и становятся эффективным инструментом поддержки для ученых и аналитиков.

