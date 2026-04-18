В России провели более ста проверок ресурсов госорганов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Корелов рассказал, что Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) провел более ста проверок информационных ресурсов различных государственных органов, передает РИА «Новости».

По его словам, ежегодно НКЦКИ формирует план мероприятий по мониторингу защищенности данных ресурсов. Корелов отметил: «Если говорить о текущих цифрах, то в масштабах России количество проверок переваливает за сотню».

С 1 сентября 2025 года руководители государственных органов, учреждений, фондов, госкорпораций и унитарных предприятий должны будут постоянно взаимодействовать с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы страны.

НКЦКИ является частью сил ГосСОПКА и получает информационную, аналитическую и материально-техническую поддержку от Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России.

