Напавший на полицейских в Оренбургской области мужчина задержан

Tекст: Дмитрий Зубарев

Волк сообщила, что правоохранители задержали мужчину, открывшего огонь по сотрудникам полиции в Оренбургской области, сообщает ТАСС.

Она заявила: «В Оренбургской области мои коллеги задержали злоумышленника, который 16 апреля оказал вооруженное сопротивление полицейским и скрылся». По информации МВД, сегодня сотрудникам Госавтоинспекции удалось обнаружить и заблокировать мужчину в районе села Белошапка.

Сейчас на место происшествия направляются сотрудники Росгвардии и следственно-оперативная группа для дальнейших процессуальных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в оренбургском поселке Аккермановка злоумышленник открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Трое раненых полицейских находились в стабильно тяжелом состоянии.

Для поисков сбежавшего преступника силовики привлекли вертолет Росгвардии и кинологов.