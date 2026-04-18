Ростех обеспечил доступ в интернет на борту российских самолетов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал комплекс цифровой связи для авиации, который позволяет пассажирам и экипажу пользоваться защищённым широкополосным беспроводным интернетом прямо во время полёта, передает ТАСС. По данным компании, новое оборудование обеспечивает возможность видеоконференцсвязи, телефонных звонков со стационарных устройств, а также доступ в интернет с мобильных гаджетов, причём все эти функции могут работать в защищённом режиме.

В пресс-службе «Ростеха» подчеркнули: «Благодаря этому прямо на борту можно организовать видеоконференцсвязь, телефонную связь со стационарных устройств и доступ в сеть с мобильных устройств, в том числе в защищённом режиме». Также отмечается, что комплекс цифровой связи уже внедрён на самолётах Ту-214, используемых коммерческими авиакомпаниями.

В «Росэл» заявили о готовности к серийному производству нового комплекса для оснащения различных типов пассажирских и грузовых судов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация начала разработку специальных терминалов для доступа к Сети на борту пассажирских лайнеров.

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский подтвердил планы по внедрению интернета в самолетах компании.

Глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал появление спутниковой связи и 5G на внутренних рейсах в 2027 году.