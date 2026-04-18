Отец Маска назвал Россию лучшим выбором для инвестиций

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эррол Маск заявил, что Россия является высокотехнологичной страной и привлекательным местом для вложения средств, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что на территории России существует множество сфер, в которые можно инвестировать. Он заявил: «Россия, вне всякого сомнения, прекрасное место для инвестиций».

По словам Маска, значительное количество высокотехнологичных отраслей экономики страны делает ее особенно интересной для зарубежных и отечественных инвесторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отец американского предпринимателя допустил возможность своего переезда в Москву.

Эррол Маск назвал президента России Владимира Путина настоящим мужчиной.

На встрече с ИТ-специалистами Татарстана инвестор выделил опережающие темпы развития нашей страны.