Росстандарт утвердил новый ГОСТ на консервы «По-мурмански»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Росстандарт утвердил обновленный национальный стандарт на консервы из печени, икры и молок рыб «По-мурмански», передает ТАСС. Новые требования вступят в силу с 1 февраля 2027 года, а действующий стандарт, принятый в июле 2016 года, утратит силу.

Документ распространяется на рыбные консервы, которые производятся в морских условиях непосредственно на борту судов. Основным сырьем для этих продуктов будут служить свежие печень, икра и молоки рыб семейства тресковых, включая треску атлантическую, пикшу и сайду.

Обновленный ГОСТ описывает требования к вкусу, запаху, консистенции и цвету консервов. Как отмечается в стандарте, вкус должен быть характерным для данного вида продукта, без посторонних привкусов, но допускается легкий привкус горечи, свойственный печени пикши, если он не связан с окислением жира.

Глава Росстандарта Антон Шалаев объяснил регулярное обновление нормативов развитием технологий производства.