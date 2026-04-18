    18 апреля 2026, 01:10 • Новости дня

    Axios: Нетаньяху встревожили слова Трампа о запрете Израилю атаковать Ливан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался ошеломлен словами американского лидера Дональда Трампа о том, что Вашингтон запретил еврейскому государству наносить удары по территории Ливана.

    Нетаньяху был неприятно удивлен сообщением президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    В своей публикации американский лидер заявил, что Израиль прекратит атаки на Ливан, поскольку Соединенные Штаты наложили на это запрет.

    «Нетаньяху был ошеломлен и встревожен, когда он узнал о публикации», – отмечает издание со ссылкой на собственные источники. Израильские официальные лица оперативно обратились к администрации Белого дома за разъяснениями по поводу этого высказывания.

    Слова Трампа якобы идут вразрез с достигнутыми ранее договоренностями. Согласно действующему соглашению, за Израилем сохраняется безоговорочное право на самооборону, включая возможность нанесения ответных ударов даже в период действия режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о договоренности Израиля и Ливана начать десятидневное перемирие. После этого вооруженные силы еврейского государства нанесли артиллерийский удар по ливанскому городу Хиям вопреки режиму тишины. Израильские военные атаковали машины скорой помощи во время эвакуации раненых.

    17 апреля 2026, 03:31 • Новости дня
    Трамп прокомментировал российские удары по Киеву

    Трамп кратко прокомментировал российские удары по целям в Киеве

    Трамп прокомментировал российские удары по Киеву
    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал масштабные удары российских военных по целям в Киеве, пишет Guardian.

     Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о своей реакции на удары, американский лидер заявил: «Я думаю, это ужасно», – пишет Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что небо над Киевом после серии взрывов затянуло густым черным дымом.


    17 апреля 2026, 20:46 • Новости дня
    Назначение русскоязычного генерала во главе Моссада вызвало критику в Израиле
    Назначение русскоязычного генерала во главе Моссада вызвало критику в Израиле
    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские специалисты по безопасности выразили недовольство выбором нового руководителя разведки, указав на отсутствие у кандидата профильного опыта работы в спецслужбах.

    Кадровый выбор израильского премьера Биньямина Нетаньяху вызвал серьезные споры в профессиональном сообществе, пишет Lenta.Ru со ссылкой на The Times. Аналитики видят в этом продолжение политики назначения преданных людей на высокие посты. Главная претензия заключается в том, что генерал-майор Роман Гофман ранее работал советником главы правительства по безопасности, однако никогда не служил в разведке.

    «Нетаньяху играет в игры с безопасностью Израиля. Гофман – талантливый офицер, но ни один из его талантов не имеет значения на той должности, которую он принимает», – заявил эксперт Йоав Лимор.

    Новый руководитель официально вступит в должность 2 июня. Уроженец Белоруссии переехал в Израиль в 1990 году в возрасте 14 лет и свободно говорит по-русски. Военный сделал впечатляющую карьеру в бронетанковых войсках ЦАХАЛ, где дослужился до командира дивизии.

    Во время нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года офицер лично участвовал в отражении атаки. В ходе перестрелки на границе с сектором Газа он получил тяжелые ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия главы правительства Израиля утвердила Романа Гофмана новым директором разведслужбы «Моссад».

    В декабре 2025 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о решении назначить этого генерала на высокий пост.

    При этом у уроженца Белоруссии полностью отсутствует опыт разведывательной работы.

    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    17 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Трамп велел НАТО «держаться подальше» от Ормузского пролива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от предложения помощи от НАТО в Ормузском проливе.

    По его словам, представители Североатлантического альянса связались с ним после урегулирования ситуации в регионе, чтобы узнать, не требуется ли Вашингтону поддержка, передает РИА «Новости».

    «Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом урегулирована, я получил звонок от НАТО с вопросом, не нужна ли нам помощь. Я велел им держаться подальше, разве что они просто хотят загрузить свои корабли нефтью. Они были бесполезны, когда были нужны», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Он также вновь назвал альянс «бумажным тигром».

    В марте Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать США в ситуации с Ираном.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    17 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Трамп объявил о сохранении морской блокады Ирана
    Трамп объявил о сохранении морской блокады Ирана
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на открытие для судоходства Ормузского пролива, американская морская блокада портов Ирана сохраняется.

    Глава Белого дома подчеркнул, что блокада будет снята только после полного выполнения сделки между США и Тегераном, передает РИА «Новости».

    По словам президента США, процесс реализации соглашения «должен пройти быстро, поскольку большинство его пунктов уже согласованы сторонами».

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    Напомним, соглашение о приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном вступило в силу.

    17 апреля 2026, 02:18 • Новости дня
    Израильская артиллерия обстреляла Ливан после начала перемирия

    NNA: Израиль открыл огонь по Ливану после начала перемирия

    Израильская артиллерия обстреляла Ливан после начала перемирия
    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на вступление в силу режима прекращения огня, израильские военные нанесли интенсивные удары по двум населенным пунктам на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA.

    Артиллерия армии Израиля открыла интенсивный огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия, передает РИА «Новости» со ссылкой на NNA.

    Указывается, что «артиллерия израильской армии продолжает обстреливать населенные пункты Хиям и Дебин», при этом происходит «прочесывание района с применением стрелкового оружия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Ранее США заявили о достижении соответствующей договоренности по прекращению огня.

    17 апреля 2026, 20:07 • Новости дня
    Российские авиакомпании возобновили полеты в Израиль
    Российские авиакомпании возобновили полеты в Израиль
    Tекст: Ольга Иванова

    В пятницу российский пассажирский лайнер Ту-204 вылетел в Тель-Авив в рамках первого после отмены ограничений рейса в Израиль.

    Борт российской авиакомпании вылетел в Израиль впервые после отмены ограничений на выполнение полетов. Информация об отправлении рейса появилась на онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, передает ТАСС.

    Маршрут в Тель-Авив выполняет компания Red Wings. Рейс выполняется на пассажирском самолете Ту-204. По предварительным данным перевозчика, время в пути до пункта назначения составит пять часов 45 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль только в дневное и вечернее время.

    17 апреля 2026, 06:30 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о намерении Израиля контролировать буферную зону в Ливане
    Нетаньяху заявил о намерении Израиля контролировать буферную зону в Ливане
    Tекст: Антон Антонов

    Израильская армия сохранит под контролем десятикилометровую полосу безопасности на юге Ливана, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху в обращении к нации подчеркнул намерение сохранить военное присутствие Израиля на ливанской территории. По его словам, это необходимо для защиты северных израильских поселений от возможных вторжений и противотанковых обстрелов со стороны боевиков, передает РИА «Новости».

    «Мы остаемся в Ливане в усиленной полосе безопасности. Это не пять точек, которые были ранее. Это полоса безопасности, которая начинается от моря и продолжается до горы Дов и подступов к Хермону, до границы с Сирией. Это полоса безопасности глубиной десять километров, которая намного прочнее, мощнее и надежнее, чем то, что у нас было раньше. Мы там находимся, и мы не собираемся уходить», – заявил глава израильского правительства.

    Нетаньяху также отметил, что при согласии на перемирие Израиль категорически отверг требования «Хезболлы». Шиитское движение настаивало на полном выводе израильских войск до международной границы и прекращении огня по формуле «тишина в обмен на тишину». Лидер еврейского государства подчеркнул, что ни одно из этих условий выполнено не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Нетаньяху распорядился расширить зону оккупации на юге Ливана. Позже глава правительства посетил израильские военные позиции на ливанской территории. Президент Ливана Джозеф Аун отметил, что прекращение огня с Израилем рассматривается как отправная точка для начала прямых переговоров между странами.

    СМИ сообщили, что несмотря на вступление в силу режима прекращения огня, израильские военные нанесли интенсивные удары по двум населенным пунктам на юге Ливана.

    17 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Трамп заявил о «согласии Ирана на все условия» в рамках переговоров с США

    Трамп: Иран согласился на все условия на переговорах с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы «согласился на все» в ходе переговоров с Вашингтоном.

    По его словам, Тегеран принял все условия, однако подробностей и официальных подтверждений этого заявления он не предоставил, передает РИА «Новости».

    «Они (Иран) согласились на все», – заявил глава Белого дома беседе с журналисткой телеканала News Nation.

    В воскресенье в Исламабаде завершился третий раунд консультаций между делегациями Ирана и США, переговоры продолжались 14 часов.

    Иранский МИД сообщил об отсутствии даты нового раунда переговоров с США.

    17 апреля 2026, 10:45 • Новости дня
    Судья остановил строительство бального зала в Белом доме

    Суд заблокировал строительство бального зала в Белом доме за 400 млн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Строительство роскошного бального зала стоимостью 400 млн долларов в комплексе Белого дома временно остановлено после решения федерального суда Вашингтона.

    Федеральный судья Ричард Леон из Вашингтона запретил любые надземные работы по возведению нового бального зала Белого дома, пишет Sky News.

    Разрешение сохранено только для подземных работ по строительству бункера и других объектов, отнесенных к «объектам национальной безопасности» на месте снесенного Восточного крыла.

    Дональд Трамп в ответ в соцсетях назвал судью «Trump hating».

    Президент США обвинил Леона в том, что тот якобы подрывает национальную безопасность и стремится затормозить или сорвать реализацию «великого подарка Америке».

    Правительственные юристы настаивали, что проект включает ключевые защитные элементы от угроз с воздуха, в том числе от беспилотников, баллистических ракет и биологических угроз. Однако судья указал, что трактовка властями его предыдущего распоряжения как разрешающего весь проект «от начала до конца» не соответствует смыслу решения.

    Национальный траст по охране исторического наследия, оспоривший проект еще в декабре, приветствовал постановление суда. Администрация Трампа намерена обжаловать решение в Апелляционном суде округа Колумбия. Ранее в этом месяце Леон уже запрещал строительство без одобрения Конгресса, но спустя несколько дней Национальная комиссия по планированию столицы одобрила проект на федеральной территории.

    Если проект будет завершен, бальный зал площадью около 8,4 тыс. кв. м, рассчитанный максимум на 999 человек, станет крупнейшим архитектурным изменением Белого дома за более чем 70 лет. По словам главы Белого дома, строительство зала финансируется частными пожертвованиями, тогда как создание бункера и обновление систем безопасности оплачивается из государственных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская некоммерческая организация National Trust for Historic Preservation подала в федеральный суд иск о приостановке строительства нового бального зала в Белом доме.

    Демонтаж восточного крыла Белого дома для строительства большого бального зала вызвал протесты у демократов и защитников исторического наследия.

    Ранее бригады строителей приступили к сносу восточного крыла Белого дома ради возведения нового бального зала.

    17 апреля 2026, 09:41 • Новости дня
    Сенатор Ван Холлен выдвинул ультиматум президенту США по Израилю

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сенатор-демократ Крис Ван Холлен заявил, что США должны прекратить поставки оружия Израилю, и призвал остановить президента США любыми средствами.

    Ван Холлен опубликовал призыв в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) после того, как Сенат не поддержал резолюции о блокировке военной помощи Тель-Авиву, передает РИА «Новости».

    «Мы не должны отправлять за счет налогоплательщиков бомбы и технику, способствующие этой жестокости. Мы должны остановить поставки оружия, осуществляемые Трампом любой ценой», – написал сенатор. Он также обвинил кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в развязывании войны с Ираном, наступлении на Ливан и агрессии против мирных жителей сектора Газа.

    В среду часть сенаторов-демократов отказалась поддержать двойные резолюции, предложенные Берни Сандерсом, которые должны были заблокировать почти 450 млн долларов на продажу оружия Израилю. В результате обе инициативы были отклонены.

    Как отмечает The New Republic, решение 11 демократов проголосовать против документов вызвало крупный внутрипартийный скандал.

    Ранее The New York Times сообщало, что попытки Дональда Трампа представить военную кампанию на территории Ирана завершённой и успешной наталкиваются на усиление позиций Корпуса стражей исламской революции и рост нестабильности в регионе.

    17 апреля 2026, 14:48 • Новости дня
    Песков выразил надежду на предотвращение боевых столкновений Израиля и Ливана

    Песков сообщил о поддержке перемирия Израиля и Ливана российскими властями

    Tекст: Вера Басилая

    Россия выразила одобрение перемирию между Израилем и Ливаном, отметив важность дальнейших договоренностей для предотвращения новых столкновений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия приветствует перемирие между Израилем и Ливаном и выражает надежду, что сторонам удастся избежать повторения боевых столкновений, передает ТАСС.

    По словам Пескова, Россия рассчитывает, что перемирие приведет к долгосрочной стабилизации в регионе.

    NNA сообщило, что Израиль нарушил перемирие на юге Ливана.

    Соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу.

    17 апреля 2026, 12:06 • Новости дня
    Guardian: Израиль нанес три удара по каретам скорой помощи в Ливане

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские военные нанесли три удара подряд по группам ливанских медиков, когда те пытались эвакуировать раненых, в результате чего погибли четыре человека, сообщили СМИ.

    Как пишет The Guardian, атаки произошли 15 апреля и были направлены против машин скорой помощи и медицинских работников.

    В сообщении говорится: «Спасательная операция превратилась в кошмар, когда Израиль нанес три последовательных удара по трем машинам скорой помощи и медицинским работникам».

    Издание уточняет, что удары пришлись на тот момент, когда медики пытались эвакуировать пострадавших коллег и оказывать первую помощь. В результате атаки погибли четыре медика, еще шестеро получили ранения.

    По данным газеты, с 2 марта в Ливане убит 91 медработник, еще 214 получили ранения.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильская армия сохранит под контролем десятикилометровую полосу безопасности на юге Ливана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Нетаньяху распорядился расширить зону оккупации на юге Ливана. Позже глава правительства посетил израильские военные позиции на ливанской территории.

    17 апреля 2026, 12:15 • Новости дня
    NNA сообщило о нарушении Израилем перемирия на юге Ливана

    NNA: Израиль открыл огонь по городу Хиям на юге Ливана и нарушил перемирие

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы еврейского государства нанесли артиллерийский удар по пограничному населенному пункту, проигнорировав вступившее в полночь десятидневное соглашение о прекращении огня с движением «Хезболла», сообщило ливанское национальное агентство NNA.

    Атаке подвергся южный пограничный город Хиям, передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанское национальное агентство NNA.

    «Вражеская артиллерия открыла огонь по городу Хиям, несмотря на перемирие, объявленное прошлой ночью, что является новым нарушением соглашения о прекращении огня: зафиксировано падение пяти снарядов», – подчеркивается в сообщении агентства.

    Накануне вечером израильская сторона и представители движения «Хезболла» договорились о десятидневном перемирии.

    Режим тишины официально начал действовать в пятницу ровно в полночь по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу.

    Перед этим вооруженные формирования «Хезболлы» атаковали приграничные израильские населенные пункты.

    В марте Армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции на ливанской территории.

    17 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    Трамп заявил о планах совместного с Ираном вывоза урана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские и иранские специалисты якобы намерены совместно организовать транспортировку обогащенного урана из исламской республики в Соединенные Штаты, заявил президент США Дональд Трамп.

    Представители США и Ирана будут совместно работать над процессом вывоза обогащенного урана с территории исламской республики, сказал Трамп в интервью CBS, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможной необходимости отправки американских вооруженных сил в Иран для осуществления этой операции, глава государства категорически отверг такой сценарий. «Нет, никаких войск», – подчеркнул американский лидер.

    По словам президента, стороны прибудут на место и заберут материалы совместно, так как к этому времени уже будут достигнуты соответствующие договоренности. Он отметил, что наличие соглашений исключает необходимость в каких-либо боевых действиях

    Предполагается, что американские специалисты поработают вместе с иранскими коллегами, после чего уран доставят в США. Встреча сторон для обсуждения деталей может состояться уже в ближайшие выходные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о полном согласии Тегерана со всеми условиями Вашингтона.

    В марте он рассматривал возможность проведения военной операции для вывоза ядерного топлива.

    18 апреля 2026, 00:29 • Новости дня
    Трамп анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что между Вашингтоном и Тегераном осталось мало существенных противоречий, однако их предстоит устранить, следующие переговоры должны пройти в столице Пакистана.

    Между Вашингтоном и Тегераном могут еще оставаться значимые разногласия, но их немного, сказал Трамп, передает ТАСС.

    Политик заверил, что Соединенные Штаты прекратят блокаду морских портов Ирана сразу после заключения двумя сторонами договоренностей об урегулировании конфликта. Он добавил, что переговоры продолжаются и будут идти в течение выходных.

    В интервью телеканалу ABC News Трамп исключил возможность проведения диалога где-либо кроме Исламабада. Он пояснил, что не заинтересован направляться в страны, которые не помогли.

    Второй раунд переговоров может пройти в ближайшие выходные, в состав делегации могут войти спецпосланник президента Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Ранее Трамп заявил о принятии Ираном всех условий Вашингтона.

    Также он сообщил, что США и Иран якобы собираются совместно организовать транспортировку обогащенного урана из исламской республики.

