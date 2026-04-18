  Президент Словении признала ошибкой разрыв диалога ЕС с Россией
    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье
    18 апреля 2026, 00:29 • Новости дня

    Трамп анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что между Вашингтоном и Тегераном осталось мало существенных противоречий, однако их предстоит устранить, следующие переговоры должны пройти в столице Пакистана.

    Между Вашингтоном и Тегераном могут еще оставаться значимые разногласия, но их немного, сказал Трамп, передает ТАСС.

    Политик заверил, что Соединенные Штаты прекратят блокаду морских портов Ирана сразу после заключения двумя сторонами договоренностей об урегулировании конфликта. Он добавил, что переговоры продолжаются и будут идти в течение выходных.

    В интервью телеканалу ABC News Трамп исключил возможность проведения диалога где-либо кроме Исламабада. Он пояснил, что не заинтересован направляться в страны, которые не помогли.

    Второй раунд переговоров может пройти в ближайшие выходные, в состав делегации могут войти спецпосланник президента Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Ранее Трамп заявил о принятии Ираном всех условий Вашингтона.

    Также он сообщил, что США и Иран якобы собираются совместно организовать транспортировку обогащенного урана из исламской республики.

    17 апреля 2026, 18:42 • Новости дня
    Tasnim: Иран установил три условия для прохода судов через Ормузский пролив
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Осведомленный источник, близкий к Высшему совету национальной безопасности, сообщил о новых деталях соглашения между Ираном и США относительно двухнедельного перемирия и прохода судов через Ормузский пролив, пишет агентство Tasnim.

    По словам собеседника Tasnim, с началом инициативы о перемирии, предложенной Пакистаном, Иран был готов разрешить ограниченное число проходов коммерческих судов ежедневно. Однако после срыва перемирия в Ливане и отказа распространить режим прекращения огня на «Хезболлу» и Израиль, Тегеран приостановил это соглашение.

    По словам источника, Иран выдвинул три обязательных условия для прохода: только коммерческие суда, отсутствие связей с враждебными государствами, движение исключительно по маршрутам, установленным иранской стороной, и согласование прохода с иранскими силами.

    Он подчеркнул, что если морская блокада сохранится, Иран расценит это как нарушение перемирия и вновь закроет пролив.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    Президент США ранее заявил о сохранении морской блокады Ирана, несмотря на открытие для судоходства Ормузского пролива.

    17 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Тегеран разблокировал Ормузский пролив

    @ Costfoto/CFOTO/Sipa USA/ТАСС/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    По словам Аракчи, все коммерческие суда смогут свободно проходить через пролив по заранее согласованному маршруту, детали которого уже опубликованы Организацией портов и морского судоходства Ирана. Свое заявление руководитель ведомства опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    «В соответствии с достигнутым в Ливане прекращением огня проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту, как уже было объявлено организацией портов и морского судоходства Ирана», – написал Аракчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил одобрение этому перемирию для предотвращения новых столкновений.

    С конца февраля, после начала военных действий США и Израиля против Ирана, Тегеран фактически ограничил проход через Ормузский пролив. Количество судов сократилось до нескольких десятков в сутки, тогда как ранее через этот ключевой маршрут ежедневно проходило порядка 135 судов.

    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    17 апреля 2026, 03:31 • Новости дня
    Трамп прокомментировал российские удары по Киеву

    @ Salwan Georges/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал масштабные удары российских военных по целям в Киеве, пишет Guardian.

     Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о своей реакции на удары, американский лидер заявил: «Я думаю, это ужасно», – пишет Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что небо над Киевом после серии взрывов затянуло густым черным дымом.


    17 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    Трамп ради мира с Ираном согласился приехать в Исламабад
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер допустил поездку в Исламабад, если там состоится подписание мирного договора, завершающего конфликт с Тегераном.

    Президент США заявил о возможном визите в Пакистан для заключения соглашения об окончании войны с Ираном, передает The New York Times.

    Ранее стало известно, что Исламабад готовится принять второй раунд переговоров между представителями Вашингтона и Тегерана.

    «Если сделка будет подписана в Исламабаде, я, возможно, поеду», – отметил Дональд Трамп в беседе с журналистами. Он высоко оценил усилия премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главнокомандующего армией Асима Мунира, назвав их работу великолепной.

    На этой неделе высокопоставленные пакистанские посредники посетили Тегеран, пытаясь укрепить хрупкое перемирие между США и Ираном, срок действия которого истекает в ближайшие дни. Трамп уклонился от ответа на вопрос о продлении режима прекращения огня, выразив оптимизм по поводу скорого заключения мирного договора.

    Выступая в Лас-Вегасе, глава Белого дома подчеркнул успешный ход кампании и раскритиковал советников, отговаривавших его от начала конфликта из-за угрозы роста цен на топливо до 300 долларов за баррель. Он назвал разговоры об инфляции безосновательными, указав на рекордные показатели фондового рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал следующий этап американо-иранских переговоров в Пакистане.

    Американский лидер поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу возглавить процесс мирного урегулирования.

    17 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Трамп велел НАТО «держаться подальше» от Ормузского пролива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от предложения помощи от НАТО в Ормузском проливе.

    По его словам, представители Североатлантического альянса связались с ним после урегулирования ситуации в регионе, чтобы узнать, не требуется ли Вашингтону поддержка, передает РИА «Новости».

    «Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом урегулирована, я получил звонок от НАТО с вопросом, не нужна ли нам помощь. Я велел им держаться подальше, разве что они просто хотят загрузить свои корабли нефтью. Они были бесполезны, когда были нужны», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Он также вновь назвал альянс «бумажным тигром».

    В марте Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать США в ситуации с Ираном.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    17 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Трамп объявил о сохранении морской блокады Ирана
    @ U.S. Navy

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на открытие для судоходства Ормузского пролива, американская морская блокада портов Ирана сохраняется.

    Глава Белого дома подчеркнул, что блокада будет снята только после полного выполнения сделки между США и Тегераном, передает РИА «Новости».

    По словам президента США, процесс реализации соглашения «должен пройти быстро, поскольку большинство его пунктов уже согласованы сторонами».

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    Напомним, соглашение о приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном вступило в силу.

    17 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    В США набирает обороты новый способ кражи бензина из-за роста цен на топливо
    @ Davide Bonaldo/SOPA Images/Reuters

    В США фиксируют рост числа краж топлива из автомобилей изуверским способом на фоне подорожания бензина из-за войны с Ираном.

    Как пишет The Washington Post, житель Аризоны Таси Малала заметил стремительное падение уровня топлива. Он остановился и увидел, как бензин «буквально льется из-под машины». В автосервисе выяснилось, что злоумышленники просверлили в бензобаке отверстие с помощью обычной дрели. Счет на ремонт бензобака составил почти три тыс. долларов.

    По данным американских автомастерских, такая схема «просверлить и слить» становится все более распространенной: в одном из сервисов Лос-Анджелеса сообщили, что теперь ремонтируют поврежденные таким образом баки примерно раз в неделю, тогда как раньше сталкивались с этим считаные разы.

    Страховые компании также также отмечают рост подобных обращений. Эксперты связывают появление нового способа воровства с рекордным за четыре года ростом цен на топливо и усложнением традиционного «сифонирования» – откачки бензина шлангом из горловины бака. В современных машинах заливные горловины уже делают более узкими и изогнутыми, устанавливают внутренние клапаны и дополнительные элементы, а экологические нормы требуют герметичных топливных систем, что сильно затрудняет доступ.

    Между тем случаи краж топлива фиксируются не только у частных автовладельцев. В Сент-Луисе неизвестные просверлили бак дизельного грузовика мобильного продовольственного пункта католической благотворительной организации Society of St. Vincent de Paul, полностью слив дорогое топливо и выведя машину из строя. Руководитель организации признал, что понимает, насколько тяжелое сейчас время для многих, но отметил, что более «старомодный» способ – сифонирование – обошелся бы благотворителям значительно дешевле.

    Представители страхового рынка проводят параллели с волнами краж каталитических нейтрализаторов, которые злоумышленники вырезают ради драгметаллов, также обрекая автовладельцев на дорогой ремонт. В то же время страховщики подчеркивают, что ущерб от просверленных бензобаков обычно покрывается полисами с расширенным пакетом.

    Ранее клиника в Новой Зеландии выставила США счет за бензин из-за войны в Иране.

    17 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Трамп заявил о «согласии Ирана на все условия» в рамках переговоров с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы «согласился на все» в ходе переговоров с Вашингтоном.

    По его словам, Тегеран принял все условия, однако подробностей и официальных подтверждений этого заявления он не предоставил, передает РИА «Новости».

    «Они (Иран) согласились на все», – заявил глава Белого дома беседе с журналисткой телеканала News Nation.

    В воскресенье в Исламабаде завершился третий раунд консультаций между делегациями Ирана и США, переговоры продолжались 14 часов.

    Иранский МИД сообщил об отсутствии даты нового раунда переговоров с США.

    17 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Ирак возобновил экспорт нефти через терминал в порту Басра

    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирак возобновил экспорт нефти с юга страны впервые с конца февраля на фоне регионального конфликта, сообщает Shafaq News.

    Как пишет Shafaq News, на главный экспортный терминал государства в Басре прибыл танкер, там началась первая за месяц погрузка сырой нефти, передает «Интерфакс».

    По данным источника издания, судно возьмет на борт два млн баррелей нефти, после чего направится в Индию.

    В марте министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани объявил о возобновлении перекачки нефти через турецкий порт Джейхан.

    17 апреля 2026, 10:45 • Новости дня
    Судья остановил строительство бального зала в Белом доме

    Tекст: Мария Иванова

    Строительство роскошного бального зала стоимостью 400 млн долларов в комплексе Белого дома временно остановлено после решения федерального суда Вашингтона.

    Федеральный судья Ричард Леон из Вашингтона запретил любые надземные работы по возведению нового бального зала Белого дома, пишет Sky News.

    Разрешение сохранено только для подземных работ по строительству бункера и других объектов, отнесенных к «объектам национальной безопасности» на месте снесенного Восточного крыла.

    Дональд Трамп в ответ в соцсетях назвал судью «Trump hating».

    Президент США обвинил Леона в том, что тот якобы подрывает национальную безопасность и стремится затормозить или сорвать реализацию «великого подарка Америке».

    Правительственные юристы настаивали, что проект включает ключевые защитные элементы от угроз с воздуха, в том числе от беспилотников, баллистических ракет и биологических угроз. Однако судья указал, что трактовка властями его предыдущего распоряжения как разрешающего весь проект «от начала до конца» не соответствует смыслу решения.

    Национальный траст по охране исторического наследия, оспоривший проект еще в декабре, приветствовал постановление суда. Администрация Трампа намерена обжаловать решение в Апелляционном суде округа Колумбия. Ранее в этом месяце Леон уже запрещал строительство без одобрения Конгресса, но спустя несколько дней Национальная комиссия по планированию столицы одобрила проект на федеральной территории.

    Если проект будет завершен, бальный зал площадью около 8,4 тыс. кв. м, рассчитанный максимум на 999 человек, станет крупнейшим архитектурным изменением Белого дома за более чем 70 лет. По словам главы Белого дома, строительство зала финансируется частными пожертвованиями, тогда как создание бункера и обновление систем безопасности оплачивается из государственных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская некоммерческая организация National Trust for Historic Preservation подала в федеральный суд иск о приостановке строительства нового бального зала в Белом доме.

    Демонтаж восточного крыла Белого дома для строительства большого бального зала вызвал протесты у демократов и защитников исторического наследия.

    Ранее бригады строителей приступили к сносу восточного крыла Белого дома ради возведения нового бального зала.

    17 апреля 2026, 02:51 • Новости дня
    США предупредили Европу о задержках поставок оружия из-за Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти уведомили некоторых европейских лидеров о возможных проблемах с поставками вооружений на фоне растущих потребностей из-за ситуации в Иране, сообщило Reuters.

    По данным Reuters, ограничения затронут государства Евросоюза, включая страны Прибалтики и Скандинавии, передает ТАСС.

    В переписке американские чиновники отметили, что операция в Иране продолжает истощать арсеналы США. По этой причине Вашингтон в настоящий момент не способен выполнить ранее заключенные контракты в полном объеме.

    Представители Белого дома выражают серьезные опасения относительно возможностей оборонно-промышленного комплекса. Ожидается, что на фоне ближневосточного конфликта американские предприятия не смогут удовлетворить растущий мировой спрос, что вынуждает рассматривать варианты сокращения поставок ряду зарубежных покупателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон предупредил союзников о возможных задержках поставок боеприпасов. Европейские страны высказывали опасения из-за вероятного срыва передачи уже оплаченного оружия. Государства Персидского залива начали активный поиск альтернативных поставщиков вооружений.

    17 апреля 2026, 03:57 • Новости дня
    США призвали страны G20 к сотрудничеству по санкциям против Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель Минфина США Скотт Бессент предложил коллегам по G20 объединить усилия для реализации ограничительных мер в отношении Тегерана, сообщила японский министр финансов Сацуки Катаяма.

    Заявление прозвучало по итогам вашингтонской встречи руководителей финансовых ведомств и центробанков государств G20. Участники переговоров пришли к единому мнению о необходимости скорейшей стабилизации напряженной обстановки на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент пригрозил Ирану «финансовым эквивалентом кинетических ударов». Глава американского ведомства предупредил китайские банки о риске введения вторичных санкций. Пентагон инициировал специальную программу «Экономическая ярость» для усиления давления на Тегеран.

    17 апреля 2026, 09:41 • Новости дня
    Сенатор Ван Холлен выдвинул ультиматум президенту США по Израилю

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сенатор-демократ Крис Ван Холлен заявил, что США должны прекратить поставки оружия Израилю, и призвал остановить президента США любыми средствами.

    Ван Холлен опубликовал призыв в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) после того, как Сенат не поддержал резолюции о блокировке военной помощи Тель-Авиву, передает РИА «Новости».

    «Мы не должны отправлять за счет налогоплательщиков бомбы и технику, способствующие этой жестокости. Мы должны остановить поставки оружия, осуществляемые Трампом любой ценой», – написал сенатор. Он также обвинил кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в развязывании войны с Ираном, наступлении на Ливан и агрессии против мирных жителей сектора Газа.

    В среду часть сенаторов-демократов отказалась поддержать двойные резолюции, предложенные Берни Сандерсом, которые должны были заблокировать почти 450 млн долларов на продажу оружия Израилю. В результате обе инициативы были отклонены.

    Как отмечает The New Republic, решение 11 демократов проголосовать против документов вызвало крупный внутрипартийный скандал.

    Ранее The New York Times сообщало, что попытки Дональда Трампа представить военную кампанию на территории Ирана завершённой и успешной наталкиваются на усиление позиций Корпуса стражей исламской революции и рост нестабильности в регионе.

    17 апреля 2026, 14:36 • Новости дня
    Песков сообщил о готовности России принять иранский уран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова принять иранский обогащенный уран, однако сейчас это предложение не вызывает интереса у США, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «В настоящий момент – на этой стадии – это предложение не на столе переговоров, насколько мы понимаем», – отметил он, передает ТАСС.

    По его словам, Москва остается открытой к такому варианту, и эту позицию неоднократно подтверждал президент Владимир Путин, но инициатива не востребована Вашингтоном.

    Ранее Песков заявил о продолжении контактов России с США и Ираном по урану.

    Иран выразил благодарность России за сотрудничество в области атомной энергетики.

    17 апреля 2026, 07:32 • Новости дня
    Эксперты сообщили о тысячах мин в арсенале Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В арсенале ВМС Ирана и Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения иранских ВС) до сих пор сохраняется большой потенциал, исчисляемый тысячами мин и средств их постановки, делают вывод эксперты в статье «США и Израиль против Ирана: военно-морские аспекты войны на Ближнем Востоке», которая будет опубликована в журнале «Национальная оборона».

    Как говорится в материале, ВМС Ирана и Корпус стражей исламской революции располагают значительным минным арсеналом, заявили эксперты в статье для журнала «Национальная оборона», передает РИА «Новости». По их данным, до 90% малых катеров КСИР, а это от трех до 12 тыс. единиц, сохранились и способны устанавливать сотни или даже тысячи мин.

    Эксперты отмечают, что минный арсенал Ирана разнообразен: в него входят якорные мины старых образцов, донные мины для установки с кораблей, подлодок и авиации, всплывающие и самонаводящиеся мины. Последние оснащаются контактными и неконтактными взрывателями, включая магнитные, акустические и комбинированные устройства.

    По оценке американской разведки, у Ирана имеется от пяти до шести тысяч мин. Среди них простые контактные мины Sadaf-01/02 и M-08, а также более сложные донные мины MDM 6 с боевой частью массой 1100 килограммов и китайские самонаводящиеся мины EM-52. Эти мины способны поражать цели на глубине до 200 метров, стартуя к судну при обнаружении его датчиками.

    Для постановки мин используются скоростные катера КСИР, принимающие по две-четыре мины, а также двадцать подводных лодок типа Ghadir, каждая из которых может размещать четыре мины. Донные мины Maham-2 применяются с вертолетов Ми-17 и способны поражать как надводные, так и подводные цели.

    В прошлом году Иран продемонстрировал возможность использования системы залпового огня Fajr-5 для постановки минных заграждений на дальности до 100 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка заявила о наличии как минимум 12 мин в Ормузском проливе.

    Американская армия уничтожила 44 иранских минных заградителя.

    Военно-морской флот Ирана располагает как минимум 12 типами морских мин.

