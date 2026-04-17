    17 апреля 2026, 21:44 • Новости дня

    Президент Словении признала ошибкой разрыв диалога ЕС с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что Европейский союз допустил серьезную ошибку, прекратив прямые переговоры с Россией на фоне конфликта на Украине.

    По словам Пирц-Мусар, сейчас переговоры с Россией ведут Соединенные Штаты, а Европе приходится обращаться с просьбами о допуске к этим переговорам, передает РИА «Новости».

    «Мы поддерживаем Украину, но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россией. Сейчас США ведут переговоры, и Европа вынуждена просить, чтобы ее допустили к участию», – заявила словенский лидер.

    Она также выразила сомнение, что Соединенные Штаты будут в первую очередь учитывать европейские интересы при обсуждении путей урегулирования ситуации на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что для возобновления контактов ЕС должен признать неэффективность своей антироссийской политики.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на будущий диалог России с Европой.

    Газета Pais писала, что на фоне усиливающихся разногласий с Вашингтоном в ряде европейских стран всё активнее звучат призывы к возобновлению прямых контактов с Россией.

    17 апреля 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: Кишинев пошел на провокацию против российских военных

    Tекст: Анастасия Куликова

    В последние годы ротация в оперативной группе российских войск в Приднестровье сильно затруднена из-за действий Кишинева. Внесение командира ОГРВ и его заместителей в список нежелательных лиц призвано еще сильнее осложнить ситуацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.

    «Оперативная группа российских войск (ОГРВ) находится в Приднестровье на основании соглашения 1992 года «о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», а также ряда других договоров», – напомнил Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Он подчеркнул: утверждение спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о том, что российские военные там находятся незаконно, не соответствует действительности. «Гросу либо демонстрирует свою некомпетентность, либо умышленно искажает факты», – считает собеседник. По его мнению, заявление чиновника, как и решение Кишинева объявить командование ОГРВ персонами нон грата – «провокация и нарушение всех правовых соглашений».

    Мартынов указал, что в последние годы ротация в оперативной группе сильно затруднена: «в аэропорту Кишинева военных России просто разворачивают». Внесение командира ОГРВ и его заместителей в список нежелательных лиц призваны еще сильнее осложнить ситуацию, полагает эксперт. «Меры скажутся и на членах семей военнослужащих. Фактически они оказываются запертыми в регионе», – добавил он.

    «Решение Кишинева ведет к эскалации. Я не исключаю, что план разработали вовсе не Гросу или Майя Санду, а те силы, которым очень хочется разжечь приднестровский конфликт», – рассуждает политолог. По его мнению, за всем этим могут стоять Британия или Франция. Собеседник напомнил, что Лондон ранее несколько раз делал «подход к снаряду», в том числе в 2022 году, а Париж стоял за массовой фальсификацией на президентских и парламентских выборах в Молдавии.

    «После объявления командования российских войск персонами нон грата возможны провокации физического плана. Однако до вывода группы дело вряд ли дойдет», – допустил спикер. Он напомнил, что ОГРВ занимается обеспечением безопасности и охраной военных складов в селе Колбасна.

    «Срок годности подавляющей части хранящихся на объекте снарядов истек, и они подлежат утилизации. В одно время обсуждался международный проект строительства завода для этих целей. Но он так и не был реализован», – детализировал Мартынов.

    По его словам, причин тому несколько – «начиная от вороватости молдавских властей и заканчивая тем, что не удалось договориться, кто в итоге будет оператором этого процесса». «Другими словами, вопрос вывода Оперативной группы российских войск ставился разными людьми и в разное время. Однако с практической точки зрения это все еще невозможно», – заключил эксперт.

    Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что командование Оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье было объявлено персонами нон грата. «Подтверждаю, в этом списке несколько человек. Они объявлены нежелательными лицами в Молдавии по простой причине – российская армия нелегально находится на территории Молдавии», – сказал он.

    Гросу добавил, что теперь попытка выезда «на правый берег» грозит российским офицерам депортацией в Россию без права возвращения. По информации молдавских СМИ, среди персон нон грата – командующий ОГРВ Дмитрий Зеленков и три его заместителя: Дмитрий Опалев, Сергей Мащенко и Сергей Ширшов. Въезд на территорию Молдавии также запрещен начальнику штаба Марату Яруллину и Алексею Богомолову, который руководит полевым банком в Тирасполе.

    Напомним, в Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

    Летом 2025 года Майя Санду распорядилась лишить молдавского гражданства пятерых жителей, служивших в российской группе войск в Приднестровье. Среди них – Эдуард Мокусей 1974 года рождения, Николай Овсов 1986 года рождения, Александр Приходченко 1976 года рождения, Андрей Саблицов 1982 года рождения и Денис Стефанов 1981 года рождения.

    Тогда же президент Молдавии говорила, что Кишинев готов вернуться к переговорам по Приднестровью только при условии вывода Оперативной группы российских войск. «Главный вопрос – как мы сможем избавиться от российской армии мирным путем. Если найдется такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей», – отмечала Санду.

    17 апреля 2026, 14:21 • Новости дня
    ЕК отвергла обвинения в пролете украинских дронов через ЕС для атак по России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия заявила, что не располагает доказательствами использования украинскими беспилотниками для ударов по России воздушного пространства стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    Официальный представитель ЕК Анита Хиппер сообщила об этом на брифинге в Брюсселе, отвечая на слова секретаря Совбеза России Сергея Шойгу о возможности применения Россией права на самооборону в ответ на подобные удары, передает ТАСС.

    «Еврокомиссия видела заявления, в которых эти страны ЕС отвергли эти обвинения. Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения России из того, что мы видим», – заявила Хиппер. Она также назвала слова Шойгу «дезинформацией», отметив, что подобные заявления якобы направлены на создание условий для эскалации и региональной нестабильности.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу. После этого литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    17 апреля 2026, 17:12 • Новости дня
    Бастрыкин потребовал отчет по делу о самоуправстве в подмосковной деревне
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил детально доложить о ходе расследования дела о самоуправстве в деревне Шаховская в Московской области.

    Поводом для внимания высшего руководства стал сюжет на федеральном телеканале, который рассказал о сложностях местных жителей с проездом к своим домам из-за установленных платных ворот.

    Как сообщил СК в Max, ворота, препятствующие свободному доступу, были установлены женщиной, управляющей поселком через юридическое лицо. Ведомство отмечает, что проезд оказался закрыт даже для экстренных служб.

    «По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ (самоуправство)», – говорится в сообщении. Бастрыкин потребовал от руководителя областного главка доложить о ходе расследования и проверить доводы, изложенные в телесюжете.

    Контроль за исполнением поручения остается за центральным аппаратом Следственного комитета.

    Ранее юрист рассказала о штрафах за установку камер в доме без согласия соседей.

    17 апреля 2026, 18:22 • Новости дня
    ФАС вынесла предупреждения Wildberries и Ozon

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крупнейшие российские маркетплейсы уличили в навязывании невыгодных условий для продавцов и введении покупателей в заблуждение.

    Федеральная антимонопольная служба России вынесла официальные предупреждения компаниям Wildberries и Ozon, передает ТАСС. Компании должны устранить выявленные нарушения до 15 мая.

    В ФАС указали, что площадки увеличили сроки перечисления средств продавцам за реализованные товары, что негативно отражается на их финансовом положении. Также отмечается изменение тарифов на логистику и возвраты уже после передачи товаров на склады, а стоимость доставки привязывается к цене продукции, а не к фактическим затратам на услугу. Это, по мнению регулятора, лишает продавцов возможности нормально планировать бизнес.

    Отдельные претензии касаются Ozon, который ввел платную отметку «оригинал» в карточках товаров. В ФАС считают, что такая маркировка может создавать у покупателей впечатление проверки подлинности, хотя фактически речь идет о платной опции без подтверждения качества или происхождения товара.

    Регулятор потребовал изменить условия публичной оферты и прекратить практики, приводящие к дополнительным расходам продавцов и искажению информации для покупателей. В случае невыполнения требований ФАС обещает возбудить антимонопольное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба потребовала от маркетплейсов Ozon и Wildberries выровнять условия для российских и иностранных продавцов. Ранее эти компании внесли коррективы в регламенты по рекомендации антимонопольного ведомства. До этого служба выдала предостережение Wildberries из-за требования об обязательном открытии счетов в собственном банке.

    17 апреля 2026, 14:54 • Новости дня
    Песков опроверг слухи о недостатке информации у Путина
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин получает всю необходимую информацию по повестке дня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал видеообращения некоторых блогеров, которые предположили, что до президента не доходит важная информация о ситуации в стране, передает ТАСС.

    «Нет, это не так», – сказал представитель Кремля.

    Он подчеркнул, что Путин, как глава государства, располагает самыми широкими полномочиями и осведомлен обо всех ключевых событиях. По словам Пескова, президент всегда держит под контролем вопросы, находящиеся на повестке дня.

    Кроме того, представитель Кремля заявил, что не видит оснований для дальнейшей дискуссии по поводу видеообращения блогера Виктории Бони. «Вчера мне был задан вопрос на этот счет, я ответил на него и не думаю, что есть смысл как-то дальше дискутировать», – добавил Песков.

    Ранее Песков сообщил, что видеообращение Бони привлекло внимание властей, однако по всем затронутым в ролике резонансным темам уже ведется масштабная работа.

    17 апреля 2026, 18:06 • Новости дня
    Российское посольство раскритиковало Бельгию за выдуманную «Нарвскую республику»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России отвергло утверждения бельгийского чиновника о якобы признании Москвой «Нарвской народной республики», назвав подобные сообщения искажением фактов и попыткой создать образ внешнего врага.

    В дипмиссии отметили, что подобные заявления – это умышленное искажение фактов и создание мнимого «образа врага», передает РИА «Новости». «Возвращаясь к озвученным домыслам о якобы признании Россией «Нарвской народной республики», вновь подчеркнем, что это не что иное, как намеренное искажение фактов и очередная попытка перевести внимание общественности от собственных проблем к мнимому «образу врага», – заявили в посольстве.

    По информации дипломатов, слова главы штаба Бельгии про Нарву присутствовали только в электронной версии интервью, а в печатный вариант они не вошли. В посольстве предположили, что редакторы спохватились и решили скрыть наиболее одиозные высказывания задним числом.

    Напомним, начальник бельгийской армии Фредерик Вансина заявил о якобы признании Россией несуществующей «Нарвской народной республики» в Эстонии, хотя Москва таких шагов не предпринимала.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как в Эстонии возникла провокация с появлением «Нарвской народной республики» и как местные СМИ раздули эту историю.

    Комментарии (6)
    17 апреля 2026, 13:16 • Новости дня
    Глава армии Бельгии выдумал признание Россией «Нарвской народной республики»
    Tекст: Вера Басилая

    Начальник бельгийской армии Фредерик Вансина заявил о якобы признании Россией несуществующей «Нарвской народной республики» в Эстонии, хотя Москва таких шагов не предпринимала.

    В интервью газете Soir глава вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина заявил, что Россия якобы признала некую «Нарвскую народную республику» в Эстонии, передает РИА «Новости».

    По словам Вансина, «российская риторика остается воинственной и наступательной, с заявлениями о необходимости возвращения к границам 1997 года, то есть о выводе всей Центральной Европы из НАТО. Они только что признали 'Нарвскую народную республику' в Эстонии».

    Однако в реальности никакой «Нарвской народной республики» не существует, и официальная Москва никогда не упоминала и не признавала такого образования. За последние месяцы в соцсетях появились группы, связанные с выдуманными «народными республиками» в прибалтийских городах, но в них состоит лишь несколько десятков человек. Эти сообщества публикуют символику и виды городов, однако кто их создал – неизвестно.

    В июле 1991 года в Эстонии обсуждался проект Принарвской Советской Социалистической Республики, но он не получил развития.

    В МИД России неоднократно отмечали, что прибалтийские страны занимают крайне враждебную позицию по отношению к России. В декабре 2023 года Владимир Путин подчеркнул, что русофобия в Прибалтике существовала задолго до начала спецоперации на Украине.

    Спецслужбы Эстонии разоблачили так называемую «Нарвскую народную республику».

    Премьер-министр страны Кристен Михал назвал это движение российской информационной операцией.

    17 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    Tекст: Мария Иванова

    Кризис поставок авиационного топлива, вызванный закрытием Ормузского пролива, вынуждает крупнейшие европейские авиакомпании сокращать количество рейсов и выводить из эксплуатации самолеты.

    Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что у Европы осталось запасов авиатоплива «примерно на шесть недель», сообщает Politico.

    С начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля цены на этот вид горючего в регионе выросли более чем вдвое.

    Хотя фактический дефицит еще не наступил, высокая стоимость топлива заставляет перевозчиков закрывать менее прибыльные маршруты. В четверг Lufthansa объявила о досрочном выводе из эксплуатации всех 27 самолетов дочерней компании CityLine уже в эти выходные. По словам финансового директора Тилля Штрайхерта, текущий кризис вынуждает реализовать эти меры раньше запланированного срока.

    Помимо этого, с октября Lufthansa выведет из дальнемагистрального парка последние четыре Airbus A340-600 и два Boeing 747-400. В зимнем расписании 2026–2027 годов компания сократит провозные емкости, убрав еще пять лайнеров. Общее сокращение флота составит 38 самолетов. Штрайхерт отметил, что этот шаг неизбежен в свете резко возросших затрат на керосин и геополитической нестабильности.

    Проблемы затронули и другие компании. KLM сообщила, что в мае выполнит на 80 рейсов меньше в аэропорт Схипхол и обратно, что затронет маршруты в Лондон и Дюссельдорф. Бюджетная easyJet заявила о росте расходов на топливо почти на 29 млн евро только за март, а ее убытки до уплаты налогов за полгода могут достичь 640 млн евро.

    В критической ситуации оказалась и латвийская airBaltic, зависящая от финансовой поддержки. Премьер-министр Эвика Силиня предупредила о возможном распаде коалиции из-за нежелания партнеров одобрить кредит в 30 млн евро. Однако в четверг правительство Латвии все же обеспечило перевозчику этот заем.

    Ранее сообщалось, что нидерландская авиакомпания KLM отменит 160 рейсов по Европе из-за подорожания авиационного топлива.

    Руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль предрек европейским странам полную нехватку горючего.

    Итальянская газета Corriere della Sera сообщила о наличии достаточных запасов керосина только у двух государств Евросоюза.

    17 апреля 2026, 19:15 • Новости дня
    Агутин удивился схожести людей с орангутанами
    Tекст: Валерия Городецкая

    Певец Леонид Агутин выразил удивление по поводу схожести людей и орангутанов.

    «Узнал, что орангутан генетически отличается от человека лишь на 3,1 процента. Как, оказывается, мало надо человеку, чтобы превратиться в обезьяну», – написал артист в соцсетях.

    По данным ученых, геномы людей, животных и даже фруктов частично совпадают. Так, к человеку ближе всего по генетическому коду шимпанзе – у людей с ними 96% общих генов. Также у людей 90% ДНК совпадает с абиссинскими кошками, 85% – с мышами, 65% – с мушками дрозофилами и 60% – с бананами.

    Журнал New Scientist писал, что наблюдения за жестоким конфликтом в некогда единой стае диких шимпанзе показали неожиданные параллели с гражданскими войнами в человеческом обществе.

    Леонид Агутин в декабре 2025 года вошел в число самых высокооплачиваемых артистов на новогодних корпоративах.

    17 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    СК начал расследование смерти певца Кунгурова
    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти певца Евгения Кунгурова.

    Изначально предполагалось, что артист ушел из жизни добровольно, однако отец певца, Виктор Кунгуров, уверен в противоположном, передает «Коммерсант». О возбуждении дела Виктор Кунгуров узнал из письма прокуратуры, сообщила защита семьи.

    Адвокат отца артиста Евгений Черноусов пояснил, что после проверки следователи Пресненского межрайонного отдела СК возбудили дело по статье о доведении до самоубийства. По мнению семьи погибшего, речь должна идти об убийстве, совершенном группой лиц, однако оспаривать формулировку защитники сейчас не планируют.

    Кроме того, Виктор Кунгуров намерен повторно обратиться с просьбой проверить действия следователя МРСО. По его мнению, тот не выполнил необходимых первоначальных следственных мероприятий сразу после обнаружения тела Евгения Кунгурова, что могло повлиять на ход расследования.

    В 2024 году тело Кунгурова нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. Источник в правоохранительных органах отмечал, что, согласно предварительной информации, артист покончил с собой.

    Бывшая жена певца Кунгурова усомнилась в основной версии его гибели.

    17 апреля 2026, 17:45 • Новости дня
    В Госдуме напомнили о выплатах к 9 Мая

    Депутат Бессараб напомнила о выплатах ветеранам к 9 Мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    К 9 Мая в России по указу президента РФ Владимира Путина традиционно осуществляются специальные выплаты ветеранам, напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

    По словам Бессараб, в юбилейные годы сумма выплат обычно соответствует количеству лет, прошедших со Дня Победы, выраженному в тысячах рублей, передает «Лента.Ру». В другие, не юбилейные годы, размер выплат составляет примерно 10 тыс. рублей.

    Депутат также уточнила, что выплаты отличаются для различных категорий ветеранов. Например, для участников Великой Отечественной войны сумма начисления выше, чем для обладателей медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

    Ранее Россия и Белоруссия договорились о совместной выставке к 85-летию начала ВОВ.

    17 апреля 2026, 16:40 • Новости дня
    Решетников заявил об исчерпании внутренних ресурсов экономики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская экономика переживает непростой период, а бизнес сталкивается с нарастающим давлением из-за налоговых изменений, дефицита кадров и высокой стоимости заимствований. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, признав, что прежние внутренние ресурсы роста во многом исчерпаны, и предпринимателям придется адаптироваться к новым условиям.

    Министр экономического развития Максим Решетников заявил о серьезных трудностях в российской экономике, передает ТАСС. Выступая на форуме поддержки предпринимательства «Мой бизнес», он отметил, что предприниматели острее всего ощущают текущее положение дел.

    «Понятно, что ситуация в экономике непростая. Я думаю, бизнес это чувствует наиболее остро. И ситуация, скажем так, осложняется в том числе теми налоговыми изменениями, которые идут сейчас, и которым бизнес вынужден адаптироваться», – сказал министр.

    По словам главы ведомства, ранее справляться с растущими зарплатами и нехваткой специалистов помогали внутренние резервы. Однако сейчас они во многом исчерпаны, что делает макроэкономическую обстановку значительно более сложной. Основной задачей государства в этих условиях становится помощь предпринимателям в адаптации к новым вызовам.

    Решетников подчеркнул, что бизнесу придется привыкать к структурным изменениям, а в некоторых случаях – сворачивать направления для перераспределения самого дефицитного ресурса – кадров. Кроме того, министр указал на излишне крепкий курс национальной валюты и высокие процентные ставки. Он добавил, что снижение ставок будет происходить медленнее, чем хотелось бы, из-за текущей бюджетной ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила жесткий дефицит трудовых ресурсов в стране. Министр экономического развития Максим Решетников заявил о готовности российского бизнеса к выходу на новые рынки. Глава Минэкономразвития назвал крепкий курс рубля серьезным испытанием для экономики.

    17 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Франция отказалась приглашать Рютте и фон дер Ляйен на саммит по Ормузскому проливу

    Tекст: Вера Басилая

    Франция не пригласила генерального секретаря НАТО Марка Рютте и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на саммит по ситуации в Ормузском проливе, сообщает газета Financial Times.

    По данным Financial Times, Франция не пригласила генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на предстоящий саммит по безопасности в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Мероприятие, организованное Парижем и Лондоном, должно пройти на этой неделе, а ожидаемое число участников превышает 40 государств.

    По информации издания, Франция дважды вычеркивала Рютте и фон дер Ляйен из списка приглашенных, который предлагала Британия. В Елисейском дворце считают, что на саммите должны присутствовать в основном лидеры государств, а не руководители международных организаций.

    Президент США не будет присутствовать на встрече. Однако премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон планируют проинформировать его о результатах саммита.

    Ранее Франция и Германия разошлись в вопросе участия США в защите Ормузского пролива.

    До этого Париж и Лондон договорились провести конференцию по возобновлению судоходства в регионе.

    Ранее Британия предложила организовать саммит по вопросам безопасности на своей территории.

    17 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    Туск выразил сомнение в целесообразности отмены права вето в ЕС
    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск скептически отнесся к предложению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отмене принципа единогласия при принятии решений по внешнеполитическим вопросам в Евросоюзе.

    «Я буду всегда очень осторожно подходить к тому, что касается отмены принципа единогласия, поскольку время от времени это право на вето было полезным как для государств средней величины, так и маленьких», – сказал Туск в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info, передает ТАСС.

    Туск добавил, что не считает возможным возвращаться к обсуждению этой инициативы сейчас, поскольку в Венгрии произошла смена власти.

    В понедельник фон дер Ляйен, комментируя результаты парламентских выборов в Венгрии, говорила о возможности перехода ЕС к принципу квалифицированного большинства при голосованиях по международным вопросам. По ее мнению, это позволит избежать системного блокирования общих инициатив отдельными государствами.

    В сентябре фон дер Ляйен предложила странам ЕС перейти к голосованию большинством при принятии внешнеполитических решений, чтобы ускорить выработку единой позиции блока.

    17 апреля 2026, 07:22 • Новости дня
    МВФ сообщил о двукратном росте цен на энергоносители в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стоимость энергоносителей для промышленности в Европейском союзе остается существенно выше, чем в Соединенных Штатах, заявил глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

    Каммер заявил, что стоимость энергоносителей для промышленности в Евросоюзе по-прежнему значительно выше, чем в Соединённых Штатах, передает РИА «Новости».

    «Промышленные цены на энергоносители в ЕС сейчас примерно вдвое превышают уровень до 2022 года и существенно выше, чем в США», – заявил Каммер. По его словам, главной причиной такой ситуации стала зависимость европейской промышленности от импортных нефти и газа.

    Эксперт добавил, что на стоимость также влияет фрагментированность энергетических рынков внутри Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спрогнозировал потерю Европой экономического лидерства из-за дорогого газа.

    МИД России сообщил о трехкратной переплате европейских компаний за электроэнергию по сравнению с американскими.

    Бывший премьер Италии Марио Драги оценил разницу в стоимости СПГ между Европой и США в 60–90%.

