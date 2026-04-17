Путин определил ключевые задачи российских просветителей

Глобальное образовательное мероприятие объединило тысячи специалистов со всей страны. Первый заместитель руководителя администрации президента, председатель Наблюдательного совета Общества «Знание» Сергей Кириенко зачитал делегатам приветствие главы государства, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, перед нынешним поколением просветителей стоят большие, ответственные задачи. И потому столь важно, что Российское общество «Знание» идет вперед, нацелено на будущее, обновляет формат своей деятельности, наполняет ее креативными, инновационными идеями», – подчеркнул Владимир Путин.
«Необходимо направлять усилия на популяризацию выдающихся достижений отечественной науки, экономики, культуры, образования, стремиться, чтобы ваш труд, опыт, самоотдача, вдохновение служили сбережению нашей исторической памяти, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи. Хочу искренне поблагодарить всех, для кого просветительская миссия стала призванием и смыслом жизни. И конечно, особо отмечу вклад участников и ветеранов специальной военной операции в развитие просветительского движения, наставничества. Желаю делегатам Съезда успехов и новых свершений», – отметил Путин в приветственном письме.
Сергей Кириенко выразил глубокую благодарность участникам за подвижнический труд. Он сообщил, что армия лекторов превысила 32 тыс. человек разных профессий. Особую признательность политик выразил почти 700 ветеранам спецоперации, которые стали наставниками после возвращения с фронта.
Гендиректор общества Максим Древаль отчитался об успешном формировании созидательных ценностей у граждан. Опросы показывают, что 96% зрителей памятных марафонов стремятся изучать историю предков. На съезде также утвердили новые составы руководящих советов и обновленный устав.