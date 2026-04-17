    17 апреля 2026, 20:07 • Новости дня

    Российские авиакомпании возобновили полеты в Израиль

    Российские авиакомпании возобновили полеты в Израиль
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В пятницу российский пассажирский лайнер Ту-204 вылетел в Тель-Авив в рамках первого после отмены ограничений рейса в Израиль.

    Борт российской авиакомпании вылетел в Израиль впервые после отмены ограничений на выполнение полетов. Информация об отправлении рейса появилась на онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, передает ТАСС.

    Маршрут в Тель-Авив выполняет компания Red Wings. Рейс выполняется на пассажирском самолете Ту-204. По предварительным данным перевозчика, время в пути до пункта назначения составит пять часов 45 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль только в дневное и вечернее время.

    15 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Mitchell Austin

    Иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов.

    Как сообщает Military Watch Magazine, ВМС США 14 апреля подтвердили потерю аппарата, указав в официальной сводке, что 9 апреля с MQ-4C произошел «инцидент» в регионе Персидского залива, не раскрыв деталей произошедшего. В этот день беспилотник внезапно исчез с публичных сервисов трекинга полетов: сначала он подал аварийный код 7700 и за считаные минуты потерял высоту с примерно 15 км до менее чем трех км. В иранских медиа это событие подали как результат успешного поражения цели силами ПВО Исламской Республики.

    MQ-4C Triton относится к числу самых дорогих и технологически сложных аппаратов в арсенале ВМС США: его стоимость оценивается в 235–250 млн долларов, а всего на вооружении находится лишь около 20 таких машин. По ценности Triton заметно превосходит боевые самолёты, уже потерянные США и их союзниками в регионе, включая истребители F-15E и ударные дроны MQ-9. Более дорогостоящей целью ранее был лишь уничтоженный на земле в Саудовской Аравии самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США.

    Инцидент с MQ-4C напоминает эпизод 2019 года, когда Корпус стражей Исламской революции сбил над районом Ормузского пролива схожий по конструкции разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Тогда иранская сторона заявляла, что аппарат, отключив системы опознавания, нарушил воздушное пространство страны и проигнорировал неоднократные радиопредупреждения. С конца февраля Тегеран отчитывается также о многочисленных перехватах других беспилотников, включая, 17 БПЛА MQ-9 и несколько израильских БПЛА Heron.

    MQ-4C Triton создан на базе платформы Global Hawk и предназначен для морской разведки и дальнего наблюдения. Он способен преодолевать более 13 тыс. км и длительное время находиться в воздухе над океанскими просторами, имея усиленный планер для работы в сложных погодных условиях. Бортовой комплекс включает РЛС AN/ZPY-3 с активной фазированной решеткой для кругового обзора морской поверхности, оптико-электронные и инфракрасные системы, а также средства радиоразведки. Данные с него в режиме реального времени передаются по спутниковым каналам другим воздушным, морским и наземным носителям в рамках единой сети.

    Triton особенно активно используется США в Индо-тихоокеанском регионе, однако его живучесть в условиях насыщенной ПВО уже не раз ставилась под сомнение.

    Ранее Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы, и насыпал груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    15 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    Глава разведки Израиля назвал условие победы над Ираном

    Глава разведки Израиля Барнеа назвал условие победы над Ираном

    Глава разведки Израиля назвал условие победы над Ираном
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская разведка считает свою миссию незаконченной до тех пор, пока в Тегеране не сменится правящий режим, несмотря на нанесенный ему серьезный удар, заявил глава израильской разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа.

    Глава «Моссада» Давид Барнеа заявил, что военная кампания против Ирана нанесла серьезный ущерб руководству страны, однако миссия завершится только после смены режима в Тегеране, передает The New York Times.

    «Мы не думали, что эта миссия будет завершена сразу после окончания боевых действий. Скорее, мы планировали – и готовились – к тому, что наша кампания продолжится и найдет отражение после ударов по Тегерану», – отметил руководитель израильской спецслужбы.

    Барнеа выступил на церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста. В своей речи он ответил на критику внутри страны по поводу того, что Израиль не достиг поставленных целей, так как структура власти в Иране сохранилась.

    Ранее СМИ сообщали, что глава разведки предлагал американской администрации план быстрого внутреннего восстания в Иране. Однако американские чиновники отнеслись к этой идее скептически. Барнеа также добавил, что 45-дневная военная кампания была вынужденной мерой, в ходе которой удалось нанести беспрецедентный удар по иранскому руководству и нейтрализовать ракеты, угрожавшие Израилю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о продолжении войны с Ираном.

    Изначально израильское руководство рассчитывало спровоцировать массовые беспорядки для свержения местной власти. Глава спецслужбы «Моссад» Дэвид Барнеа представил этот план американской администрации.

    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    16 апреля 2026, 10:06 • Новости дня
    «Хезболла» остановила крупное наступление армии Израиля на юге Ливана

    Ливанское движение «Хезболла» отразило наступление израильских войск у границы

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные формирования ливанского движения заявили, что успешно отбили попытку прорыва границы, уничтожив несколько танков и бронетранспортеров наступающих сил противника.

    Представители шиитской организации заявили о срыве масштабной операции израильских военных в районе пограничного населенного пункта Кантара, передает РИА «Новости». В ходе боестолкновений защитники рубежей ликвидировали несколько единиц тяжелой техники.

    «Бойцы исламского сопротивления отразили попытку израильского подразделения продвинуться со стороны населенного пункта Тайби в направлении района Аль-Хаззан в поселении Кантара», – подчеркивается в официальном сообщении.

    Отмечается, что по наступающим силам наносились удары управляемыми ракетами, в результате чего сгорели четыре танка и два бронетранспортера.

    Кроме того, ливанская сторона осуществила ракетные обстрелы северных территорий Израиля, включая поселения Кирьят-Шмона и Маргалиот. Накануне руководство движения выразило готовность к прекращению огня, если противник будет строго соблюдать договоренности. Однако военно-политический кабинет Израиля после четырехчасового совещания так и не принял решения о перемирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования «Хезболлы» атаковали приграничные населенные пункты Израиля.

    Ливанское движение ранее сообщило о столкновениях с израильскими войсками в приграничном городе Хиям.

    Бойцы шиитской организации уничтожили два израильских танка Merkava.

    17 апреля 2026, 20:46 • Новости дня
    Назначение русскоязычного генерала во главе Моссада вызвало критику в Израиле
    Назначение русскоязычного генерала во главе Моссада вызвало критику в Израиле
    @ Пресс-секретариат Армии обороны Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские специалисты по безопасности выразили недовольство выбором нового руководителя разведки, указав на отсутствие у кандидата профильного опыта работы в спецслужбах.

    Кадровый выбор израильского премьера Биньямина Нетаньяху вызвал серьезные споры в профессиональном сообществе, пишет Lenta.Ru со ссылкой на The Times. Аналитики видят в этом продолжение политики назначения преданных людей на высокие посты. Главная претензия заключается в том, что генерал-майор Роман Гофман ранее работал советником главы правительства по безопасности, однако никогда не служил в разведке.

    «Нетаньяху играет в игры с безопасностью Израиля. Гофман – талантливый офицер, но ни один из его талантов не имеет значения на той должности, которую он принимает», – заявил эксперт Йоав Лимор.

    Новый руководитель официально вступит в должность 2 июня. Уроженец Белоруссии переехал в Израиль в 1990 году в возрасте 14 лет и свободно говорит по-русски. Военный сделал впечатляющую карьеру в бронетанковых войсках ЦАХАЛ, где дослужился до командира дивизии.

    Во время нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года офицер лично участвовал в отражении атаки. В ходе перестрелки на границе с сектором Газа он получил тяжелые ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия главы правительства Израиля утвердила Романа Гофмана новым директором разведслужбы «Моссад».

    В декабре 2025 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о решении назначить этого генерала на высокий пост.

    При этом у уроженца Белоруссии полностью отсутствует опыт разведывательной работы.

    15 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    Росавиация разрешила рейсы из России в Израиль
    Росавиация разрешила рейсы из России в Израиль
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль только в дневное и вечернее время.

    С 16 апреля по 15 мая вылеты из российских аэропортов в Израиль возможны с 7.00 до 1.00 по московскому времени, сообщается в канале ведомства в Max. На ночное время – с часа ночи до семи утра – полеты запрещены.

    В ведомстве уточнили, что ограничения введены с учетом рекомендаций Минтранса и МИД России.

    Авиакомпаниям рекомендовано самостоятельно оценивать риски перед выполнением рейсов, используя, в том числе, рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

    В марте Росавиация продлила ограничения на полеты в Иран и Израиль до 17 апреля.

    Вице-премьер Виталий Савельев отмечал, что решение о возобновлении авиасообщения с Ближним Востоком будет приниматься только после нормализации обстановки и оценки рисков для пассажиров.

    Ранее иностранные авиакомпании не возобновили полеты в Израиль после перемирия.

    17 апреля 2026, 00:17 • Новости дня
    Десятидневное перемирие в Ливане официально вступило в силу
    Десятидневное перемирие в Ливане официально вступило в силу
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Начало действовать соглашение о приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    По информации «Галей ЦАХАЛ», «после нескольких часов непрерывных обстрелов севера Израиля временное прекращение огня в Ливане официально вступило в силу», передает ТАСС.

    Самолеты израильских ВВС нанесли удары по 11 населенным пунктам на юге Ливана за десять минут до вступления в силу режима прекращения огня, передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанский телеканал Al-Mayadeen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили о договоренности Израиля и Ливана начать десятидневное перемирие. Президент Ливана Джозеф Аун назвал прекращение огня отправной точкой для прямых переговоров между странами.

    17 апреля 2026, 02:18 • Новости дня
    Израильская артиллерия обстреляла Ливан после начала перемирия

    NNA: Израиль открыл огонь по Ливану после начала перемирия

    Израильская артиллерия обстреляла Ливан после начала перемирия
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на вступление в силу режима прекращения огня, израильские военные нанесли интенсивные удары по двум населенным пунктам на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA.

    Артиллерия армии Израиля открыла интенсивный огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия, передает РИА «Новости» со ссылкой на NNA.

    Указывается, что «артиллерия израильской армии продолжает обстреливать населенные пункты Хиям и Дебин», при этом происходит «прочесывание района с применением стрелкового оружия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Ранее США заявили о достижении соответствующей договоренности по прекращению огня.

    15 апреля 2026, 20:44 • Новости дня
    Песков сообщил о регулярных контактах Путина с лидерами Ирана и Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддерживает постоянный контакт с лидерами Ирана, Израиля и стран Персидского залива, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин находится в постоянном диалоге с руководителями государств этого региона, включая президента Ирана Масуда Пезешкиана и представителей Израиля, передает РИА «Новости».

    «Президент Путин находится в постоянном контакте и диалоге с лидерами (государств) Персидского залива, с президентом Ирана (Масудом Пезешкианом), с израильтянами», – сказал он в интервью India Today.

    В воскресенье Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили обстановку на Ближнем Востоке, отметив важность дальнейших усилий по политико-дипломатическому урегулированию конфликта в регионе.

    Ранее российский лидер выразил надежду на скорое завершение конфликта на Ближнем Востоке.

    15 апреля 2026, 14:26 • Новости дня
    «Хезболла» обстреляла ракетами северные территории Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные формирования «Хезболлы» атаковали приграничные населенные пункты и позиции Армии обороны Израиля, применив зенитные комплексы против авиации, заявили в организации.

    Шиитское движение нанесло удары по Кирьят-Шмоне и Мисгав-Аму, указали в «Хезболле», передает РИА «Новости».

    Кроме того, атакам подверглись места скопления живой силы и техники израильских войск в приграничной зоне. Отмечается, что бойцы попытались сбить самолет ВВС Израиля с помощью ракеты класса «земля – воздух».

    В ответ израильская армия продолжила масштабную кампанию на юге Ливана. За минувшие 24 часа военные поразили 200 объектов инфраструктуры противника, включая 20 ракетных установок, пишет ТАСС.

    Очередной виток эскалации начался 2 марта после атак на Иран. С 16 марта израильские силы проводят наземную операцию на ливанской территории, а группировка возобновила обстрелы после массированных ударов по Ливану.

    В начале апреля израильская авиация за 10 минут поразила 100 командных пунктов ливанского движения. В ответ бойцы «Хезболлы» подвергли ракетному обстрелу поселения Метула и Кирьят-Шмона на севере Израиля.

    15 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    «Хезболла» согласилась на перемирие при условии соблюдения договора Израилем

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение «Хезболла» согласилось на прекращение огня при взаимном соблюдении обязательств Израилем.

    Ливанская организация готова остановить боевые действия, если израильская сторона также будет придерживаться перемирия, передает РИА «Новости». Об этом сообщил заместитель главы политического совета движения Махмуд Комати в эфире телеканала Al-Jadeed.

    «Мы согласились на прекращение огня, но не допустим возвращения сценария 2024 года, когда одна сторона соблюдала этот режим, а вторая в лице Израиля пренебрегала своими обязательствами», – подчеркнул представитель руководства партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер «Хезболлы» Наим Касем назвал три главных условия прекращения ливанского конфликта.

    Соединенные Штаты пообещали Ливану помощь в восстановлении экономики после заключения мирного соглашения.

    Арабские СМИ анонсировали объявление перемирия между Ливаном и Израилем 11 апреля.

    16 апреля 2026, 01:58 • Новости дня
    Financial Times сообщила о возможности скорого перемирия Израиля и Ливана

    Tекст: Антон Антонов

    Боевые действия на ливанской территории могут завершиться на этой неделе после взятия израильской армией под контроль приграничного города Бинт-Джбейль, пишет Financial Times.

    Возможное соглашение о прекращении огня предполагает остановку израильских ударов, однако вывод войск с территории Ливана не планируется. Длительность перемирия будет зависеть от договоренностей между США и Ираном, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    При этом, по данным Ynet, заседание кабинета безопасности Израиля, продолжавшееся около четырех часов, завершилось без принятия окончательного решения по прекращению огня в Ливане. «На данном этапе мы не продвинулись в сторону прекращения огня», – заявил источник израильского издания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Хезболла» одобрило возможное перемирие при условии соблюдения договора израильской стороной. Ранее ливанские силы отразили попытку штурма израильскими военными южного города Бинт-Джбейль. По информации израильского гостелерадио Kan, власти Израиля под давлением США согласились на проведение мирных переговоров.

    17 апреля 2026, 06:30 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о намерении Израиля контролировать буферную зону в Ливане
    Нетаньяху заявил о намерении Израиля контролировать буферную зону в Ливане
    @ Jinipix/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская армия сохранит под контролем десятикилометровую полосу безопасности на юге Ливана, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху в обращении к нации подчеркнул намерение сохранить военное присутствие Израиля на ливанской территории. По его словам, это необходимо для защиты северных израильских поселений от возможных вторжений и противотанковых обстрелов со стороны боевиков, передает РИА «Новости».

    «Мы остаемся в Ливане в усиленной полосе безопасности. Это не пять точек, которые были ранее. Это полоса безопасности, которая начинается от моря и продолжается до горы Дов и подступов к Хермону, до границы с Сирией. Это полоса безопасности глубиной десять километров, которая намного прочнее, мощнее и надежнее, чем то, что у нас было раньше. Мы там находимся, и мы не собираемся уходить», – заявил глава израильского правительства.

    Нетаньяху также отметил, что при согласии на перемирие Израиль категорически отверг требования «Хезболлы». Шиитское движение настаивало на полном выводе израильских войск до международной границы и прекращении огня по формуле «тишина в обмен на тишину». Лидер еврейского государства подчеркнул, что ни одно из этих условий выполнено не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Нетаньяху распорядился расширить зону оккупации на юге Ливана. Позже глава правительства посетил израильские военные позиции на ливанской территории. Президент Ливана Джозеф Аун отметил, что прекращение огня с Израилем рассматривается как отправная точка для начала прямых переговоров между странами.

    СМИ сообщили, что несмотря на вступление в силу режима прекращения огня, израильские военные нанесли интенсивные удары по двум населенным пунктам на юге Ливана.

    16 апреля 2026, 20:52 • Новости дня
    Трамп: Израиль и Ливан договорились начать десятидневное перемирие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль и Ливан договорились о прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп.

    По его словам, это решение было достигнуто после телефонных переговоров с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

    «Два лидера согласились с тем, что ради достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное прекращение огня в 17.00 (00.00 мск 17 апреля) по времени Восточного побережья США», – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

    Ранее власти Ливана опровергли переговоры с Израилем.

    Газета Financial Times сообщала о возможности скорого перемирия Израиля и Ливана.

    Движение «Хезболла» одобрило возможное перемирие при условии соблюдения договора израильской стороной.

    16 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Полиция Лондона задержала подозреваемых в попытке поджога синагоги

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчина и женщина были задержаны после попытки поджога синагоги на севере Лондона, что квалифицируется как антисемитское преступление.

    Двое подозреваемых задержаны полицией Великобритании по подозрению в попытке поджога синагоги в районе Финчли, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что 47-летняя женщина и 46-летний мужчина были задержаны в пригороде Лондона, Уотфорде. Инцидент рассматривается правоохранителями как преступление, совершенное на почве ненависти и антисемитизма.

    В официальном пресс-релизе полиции говорится: «В связи с попыткой поджога синагоги в Финчли задержаны два человека».

    По данным ведомства, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое подозреваемых, одетых в темную одежду и балаклавы, проникли на территорию синагоги после полуночи 15 апреля.

    Они установили две стеклянные бутылки возле окон здания, после чего бросили кирпич в синагогу.

    Одна из бутылок, предположительно наполненная бензином, была разбита кирпичом. Однако возгорания не произошло, после чего злоумышленники покинули место происшествия. Никто не пострадал, здание синагоги также не получило повреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лондоне задержали двух человек после поджога четырех машин скорой помощи еврейской волонтерской организации у синагоги в районе Голдерс-грин на севере города.

    Неизвестные подожгли четыре автомобиля волонтерской израильской организации в Лондоне, и взрывной волной выбило окна в близлежащих домах.

    Поздно вечером у здания организации «Христиане за Израиль» в Нейкерке на востоке Нидерландов прогремел взрыв.

    16 апреля 2026, 06:57 • Новости дня
    США объявили о переговорах лидеров Израиля и Ливана

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры Израиля и Ливана проведут переговоры в четверг, сообщила администрация США.

    Отмечается, что лидеры этих стран не разговаривали уже около 34 лет, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что власти Израиля под давлением США согласились на проведение переговоров с Ливаном. Движение «Хезболла» одобрило прекращение огня при взаимном соблюдении обязательств.

    Боевые действия на ливанской территории могут завершиться на этой неделе после взятия израильской армией под контроль приграничного города Бинт-Джбейль, пишет Financial Times.

