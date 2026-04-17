  Tasnim: Иран установил три условия для прохода судов через Ормузский пролив
    Как Одессе и Николаеву проложить путь в Россию
    17 апреля 2026, 19:46 • Новости дня

    Лукашенко: США не смогут ничего сделать с Россией при помощи ракет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что США не смогут добиться успеха в противостоянии с Россией при помощи ракет.

    «Россия – огромная территория, там ничего они (США) не сделают ракетами. Ракеты быстрее закончатся, чем территория России», – сказал он в интервью RT, передает ТАСС.

    Лукашенко отметил, что ситуация с Ираном подтверждает его слова о неэффективности ракетных ударов против большой страны. По мнению белорусского лидера, «факты показали, что США должны остановиться».

    Ранее Лукашенко посоветовал США «не лезть в Китай», если они не могут справиться с Ираном.

    15 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    Редакция Delfi осудила высказывания Лукашенко о литовском народе
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Редакция литовского портала Delfi расценила заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко как оскорбительные по отношению к литовскому народу.

    Сообщение редакции появилось в официальном Telegram-канале издания и вызвало бурное обсуждение в местной медиасреде, передают «Вести».

    Поводом для критики стало выступление Лукашенко на совещании по вопросам социально-экономического развития Могилевской области. В своей речи белорусский лидер использовал выражения, которые литовская пресса сочла неприемлемыми и уничижительными.

    По информации Delfi, одно из слов, произнесенных Лукашенко, исторически применялось как пренебрежительное прозвище литовцев и связано с литовским приветствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков призвал жителей Литвы повлиять на политику своих властей.

    15 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на симпатии Трампа к России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп чаще выражает поддержку Москве, чем Киеву, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

    По словам Зеленского, американский лидер демонстрирует больше симпатий к России, чем к Украине, передает РИА «Новости». «Его сигналы иногда более позитивные в сторону России, чем в сторону Украины. Это факт», – подчеркнул он.

    Зеленский также напомнил, что ранее Трамп заявлял о намерении «придерживаться нейтралитета» в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее Трамп назвал Зеленского препятствием для мира на Украине.

    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    16 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    Минобороны анонсировало учения ОДКБ на территории трех стран

    @ Владислав Ногай/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоятся в 2026 году на территории России, Белоруссии и Казахстана, сообщило Минобороны России.

    Об этом было объявлено на заседании военного комитета ОДКБ, где председательствовал начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

    Как сообщило Минобороны в Max, в ходе встречи делегации генеральных штабов стран-участниц ОДКБ акцентировали внимание на вопросах организации совместной оперативной и боевой подготовки. Особое значение было уделено особенностям ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

    Основным мероприятием года станут совместные учения, которые пройдут на территории сразу трех государств – России, Белоруссии и Казахстана.

    Ранее генсек ОДКБ сообщил о проведении учений «Нерушимое братство – 2026» в Белоруссии.

    В августе в Белоруссии прошли учения ОДКБ с участием более 2 тыс. военных.

    16 апреля 2026, 21:46 • Новости дня
    В Белоруссии решили открыть смотровую вышку с видом на саркофаг ЧАЭС
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Для туристов подготовят специальную пятиметровую площадку в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, откуда открывается панорама на объект «Укрытие» четвертого энергоблока на ЧАЭС, сообщил директор заповедника Алексей Тишковец.

    Открытие смотровой вышки с видом на саркофаг Чернобыльской атомной электростанции запланировано в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, передает БелТА.

    Директор заповедника Алексей Тишковец сообщил, что новая площадка будет расположена на высоте более пяти метров и будет оборудована безопасным подъемом для гостей, а также удобствами внутри для посетителей.

    По словам заведующего отделом информационного обеспечения Алексея Казакова, при хорошей погоде с территории заповедника можно будет увидеть объект «Укрытие» – изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком ЧАЭС. В заповеднике отметили, что в настоящее время пожарная вышка не предназначена для туристов, поэтому новая площадка создается специально для этих целей.

    Тишковец добавил, что ежегодно инфраструктура заповедника пополняется новыми объектами, что привлекает все больше туристов. За прошлый год количество посетителей увеличилось более чем на тысячу, а в 2025 году заповедник принял свыше 3,1 тыс. гостей из Белоруссии и других стран.

    В феврале прошлого года на новом саркофаге Чернобыльской АЭС произошел взрыв.

    Позже генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приостановил работы на аварийном энергоблоке из-за повреждений защитного сооружения.

    В конце года директор станции Сергей Тараканов предупредил об угрозе полного разрушения укрытия при очередном ударе.

    15 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    США отказались продлевать лицензии на российскую и иранскую нефть

    Министр финансов США Бессент: Вашингтон не продлит лицензию на российскую нефть

    Tекст: Антон Антонов

    США не будут продлевать генеральные лицензии на покупку российской и иранской нефти, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.

    «Мы не будем возобновлять генеральную лицензию на российскую нефть, и мы не будем возобновлять генеральную лицензию на иранскую нефть», – приводит слова Бессента передает РИА «Новости».

    По его словам, временное смягчение санкций в отношении российской нефти было необходимо Вашингтону для стабилизации рынка. Он заявил, что рассматривались «сценарии конца света», при которых цена нефти поднималась бы до 150, 200 или 250 долларов за баррель.

    Министр отметил, что выдача генеральной лицензии помогла удержать котировки и, по оценкам Вашингтона, могла принести России около 2 млрд долларов дохода. Бессент добавил, что при росте цен до 150 долларов Москва заработала бы значительно больше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывались предположения, что американские власти вероятно примут решение о продлении действия лицензии на продажу российской нефти для контроля мировых цен. По данным СМИ, Вашингтон рассматривал вариант сохранить ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне роста цен на топливо и переговоров по Ближнему Востоку.

    В марте Вашингтон разрешил продажу загруженных до 12 марта российских энергоносителей.

    17 апреля 2026, 17:04 • Новости дня
    Лукашенко предложил США поучиться демократии у Белоруссии
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью телеканалу RT, в котором остро раскритиковал политику США в вопросах демократии и соблюдения прав человека.

    Говоря о недавней атаке на школу в Иране, в результате которой погибли около 200 человек, включая детей и учителей, Лукашенко задал риторический вопрос, каким образом США могут говорить о правах человека, если сами совершают подобные действия, передает ТАСС.

    Лукашенко также отметил, что гибель людей в результате поощрения бомбежек Израиля вызывает сомнения в приверженности США демократии и правам человека. По его словам, внутри самой Америки «ничего не меняется», и это может свидетельствовать о наличии диктатуры в стране.

    «У нас – я об этом давно говорил – демократии вам придется учиться. У нас во сто крат этой демократии больше, чем у вас. Реальной демократии, реальных прав человека», – подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что невозможно говорить о правах человека, если человек убит, ведь у мертвого уже нет никаких прав.

    Ранее Иран потребовал международного суда из-за удара США и Израиля по школе в Минабе.

    Постпред США Уолтц отказался подтверждать причастность к удару по школе в Иране.

    15 апреля 2026, 14:00 • Новости дня
    В очередях на въезд в ЕС на границе Белоруссии скопилось более тысячи машин

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более тысячи легковых автомобилей и 850 грузовиков скопились в очередях на въезд в Евросоюз на границе Белоруссии, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.

    Отмечается, что причиной роста пассажиропотока стали длительные выходные с 18 по 21 апреля, связанные с празднованием Радуницы. Госпогранкомитет отметил, что для ускорения оформления физических лиц увеличено количество смен пограничных нарядов, передает РИА «Новости».

    Польское направление остается наиболее загруженным для грузового транспорта: перед пунктом пропуска «Кукурыки» («Козловичи») в ожидании находятся 470 фур, при этом за сутки оформлено только 50% от нормы. Через переход «Бобровники» («Берестовица») в Польшу за сутки пропущено всего 13% большегрузов, а в очереди стоят более 50 грузовых автомобилей.

    На литовских пунктах пропуска отмечается скопление 330 грузовиков. Сотрудники «Мядининкая» («Каменный Лог») и «Шальчининкая» («Бенякони») оформили за сутки 14% и 32% грузовиков соответственно, уточнили в погранкомитете.

    Что касается легковых автомобилей, наибольшие очереди фиксируются перед польским пунктом «Тересполь» («Брест»), где в ожидании находятся более 930 легковых машин и 40 автобусов. Перед переходом «Кузница Белостоцкая» («Брузги») стоят 60 легковых авто, а за сутки оформлено только 27% транспорта. Перед литовским «Мядининкаем» («Каменный Лог») в очереди находятся 40 легковых автомобилей.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что армия страны совершенствует боеготовность на фоне напряженной геополитической обстановки у белорусских границ.

    16 апреля 2026, 08:24 • Новости дня
    Вложения России в американские гособлигации сократились

    Tекст: Мария Иванова

    В феврале объем активов Москвы в государственном долге США снизился на 3 миллиона, составив всего 26 млн долларов.

    В конце зимы размер активов РФ в американском госдолге составил 26 млн долларов против 29 млн месяцем ранее, передает РИА «Новости».

    Основная часть этой суммы традиционно приходится на долгосрочные бумаги.

    Структура российских инвестиций немного изменилась: сейчас в долгосрочных облигациях размещено 23 млн долларов, а в краткосрочных – 3 млн долларов. В январе эти показатели равнялись 22 млн и 7 млн долларов соответственно.

    Крупнейшим держателем американского долга остается Япония, увеличившая свои резервы до 1,24 трлн долларов. Вторую строчку уверенно занимает Британия с показателем 897,3 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров Китай, незначительно сокративший объем вложений до 693,3 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре объем российских вложений в американские гособлигации снизился до 29 млн долларов. До этого в марте размер портфеля уменьшился до 35 млн долларов.

    Американские казначейские бумаги стали менее привлекательными для иностранных инвесторов из-за ослабления доллара.


    16 апреля 2026, 13:26 • Новости дня
    Песков заявил о минимизации последствий санкций для России

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не первый год живет под грузом незаконных санкций, которые считает нарушающими международное право, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия на протяжении длительного времени находится под давлением санкций, которые считает незаконными, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию минфина США о новых ограничениях.

    «Мы научились уже действовать таким образом, чтобы минимизировать для наших интересов последствия таких мер. Будем так делать и дальше», – подчеркнул Песков.

    Ранее глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не будет продлевать лицензии, временно предоставлявшие право закупать российскую нефть во время иранского конфликта.

    Президент Владимир Путин заявил о полном крахе западных карательных мер против страны.

    17 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о будущем Белоруссии и сделке с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о будущем республики, возможной крупной сделке с Соединенными Штатами и шансах на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

    В интервью телеканалу RT Лукашенко отметил, что Белоруссия может сыграть уникальную роль в процессе восстановления сотрудничества между Россией и США, передает БелТА.

    В ходе почти двухчасового интервью, которое провел ведущий RT Рик Санчес, также обсуждалась геополитическая ситуация в мире. Лукашенко поделился своей оценкой конфликта на Ближнем Востоке, в частности войны США и Израиля против Ирана.

    В марте Лукашенко сообщил о проработке Минском «большой сделки» с США.

    15 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Песков: Пока нет задумок по встрече Путина и Трампа в Китае

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом во время визита российского лидера в Китай в настоящее время не обсуждается, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    На соответствующий вопрос пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Сейчас таких задумок нет», передает ТАСС.

    Песков также уточнил, что в рамках предстоящей поездки Путина в Китай планируются контакты на высшем уровне.

    По его словам, «Китай – наш особо привилегированный стратегический партнер, и визит, контакты на высшем уровне готовятся». «Мы своевременно вам о сроках этих контактов сообщим», – отметил представитель Кремля.

    В среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что Москва и Пекин должны выстраивать более тесное стратегическое взаимодействие для поддержания единства государств Глобального Юга.

    Ранее Дмитрий Песков сообщил, что США сейчас сосредоточены на иранском вопросе, а не на посредничестве по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Ирана и поддерживает контакты с лидерами стран Персидского залива.

    16 апреля 2026, 12:39 • Новости дня
    Сотовых операторов в Белоруссии решили штрафовать за некачественную связь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Административная ответственность вводится в Белоруссии для сотовых операторов за несоблюдение требований к качеству услуг связи, сообщило министерство связи и информатизации страны.

    Административная ответственность для сотовых операторов за невыполнение требований к качеству услуг связи вводится в Белоруссии, передает РИА «Новости».

    Министерство связи и информатизации страны уточнило, что закон об изменении кодексов по вопросам административной ответственности подписал президент Александр Лукашенко, и он вступит в силу через два месяца после публикации.

    Согласно новым правилам, операторы будут привлекаться к административной ответственности за несоблюдение стандартов охвата территории и качества мобильной связи. Размер штрафа может достигать тысячи базовых величин, что эквивалентно 45 тыс. белорусских рублей или примерно 16 тыс. долларов.

    Ключевые параметры, за нарушение которых предусмотрены штрафы, утверждены постановлением Совета министров в конце 2024 года. Документ определяет минимальные показатели качества мобильного интернета для разных типов населенных пунктов.

    К концу 2026 года в Минске и областных центрах средняя скорость передачи данных должна быть не менее 60 Мбит/с, в районных центрах – 25 Мбит/с, а на остальных территориях страны – 10 Мбит/с. К 2030 году требования ужесточаются: не менее 135 Мбит/с в Минске и областных центрах, 110 Мбит/с в районных центрах, 30 Мбит/с – на остальной территории. Также к этому сроку охват мобильной связью LTE должен составить 99% территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за сохранение проводной телефонной связи из-за уязвимости мобильных устройств.

    Совет министров Союзного государства одобрил резолюцию об отмене роуминга между Россией и Белоруссией.

    Российский премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале серийного производства отечественных базовых станций связи четвертого и пятого поколений.

    15 апреля 2026, 08:29 • Новости дня
    Лавров: Россия заинтересована в инвестициях после урегулирования на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия заинтересована в возобновлении инвестиционного сотрудничества после урегулирования украинского кризиса с теми странами, которые будут готовы это делать на равноправной и взаимовыгодной основе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Россия заинтересована в возобновлении инвестиционного сотрудничества после урегулирования ситуации на Украине, передает «Интерфакс».

    Министр подчеркнул, что Москва будет обсуждать инвестиции с теми странами, которые готовы работать на равноправной, взаимоуважительной и взаимовыгодной основе.

    Лавров отметил, что российско-американские отношения не находятся «на точке замерзания». По его словам, между странами сохраняются открытые отношения и регулярные контакты на разных уровнях, часть из которых проводится по инициативе Москвы или по просьбе Вашингтона. При этом министр подчеркнул, что не все контакты становятся публичными, поскольку практические результаты зачастую зависят от того, насколько участники соблюдают тишину.

    По словам Лаврова, у Москвы есть ощущение, что в США есть компании, которые готовы работать с Россией на указанных принципах. Глава МИД добавил, что заинтересованность в сотрудничестве проявляет и американская администрация.

    Лавров выразил сомнения, что к моменту возможного восстановления полноценных отношений и инвестиционных проектов останется достаточно перспективных направлений. Он отметил, что на данный момент США обсуждают вопросы делового сотрудничества в теоретическом формате, и до реальных проектов ещё далеко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов зафиксировал интерес американских компаний к инвестициям в российскую экономику.

    Ряд фирм из США выразили заинтересованность в восстановлении сотрудничества с Россией.

    Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио обсудили пути нормализации двусторонних связей в экономике.

    15 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    ЦИК объявил об участии некоторых граждан Белоруссии в ЕДГ-2026 в России

    Tекст: Вера Басилая

    В единый день голосования 2026 года белорусы с видом на жительство в России смогут голосовать и выдвигаться кандидатами на выборах в России, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

    Булаев сообщил, что граждане Белоруссии, проживающие в России на постоянной основе и имеющие вид на жительство, получат возможность участвовать в выборах в единый день голосования в 2026 году, передает РИА «Новости».

    Булаев подчеркнул, что такие граждане смогут выступать на избирательных участках не только как избиратели, но и как кандидаты в органы местного самоуправления.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил соглашение о праве граждан двух стран участвовать в местных выборах на взаимной основе.

    Ранее аналогичный протокол о корректировке договора о равных правах граждан ратифицировала Палата представителей Белоруссии.

    Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении постоянно проживающим в РФ белорусам права участвовать в выборах органов местного самоуправления.

    15 апреля 2026, 06:38 • Новости дня
    Россия вдвое увеличила закупки американских контактных линз

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объем ввоза оптических изделий из Соединенных Штатов в Россию подскочил почти в два раза, достигнув отметки в 1,3 млн долларов, свидетельствуют данные американской статистической службы.

    Российские компании в феврале 2026 года приобрели американские контактные линзы на 1,3 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Годом ранее этот показатель составлял 696,5 тыс. долларов, таким образом сумма закупок выросла в 1,8 раза.

    Резкий рост поставок позволил государству подняться с 16-го на 10-е место в рейтинге главных покупателей этой продукции из Штатов. Доля страны в общем объеме американского экспорта составила 1,6%.

    Лидером списка оказалась Япония с показателем 26,9%. В топ-10 также вошли Канада, Германия, Британия, Китай, Южная Корея, Нидерланды, Польша и Мексика.

    В феврале Россия сократила импорт американских лекарств до исторического минимума. Отечественные компании нарастили закупки хмельного экстракта из Соединенных Штатов до максимальных значений за 15 лет.

