Конкурс «Большая перемена» сделал ставку на командную работу школьников

Tекст: Олег Исайченко

Московский школьник Никита Фитькал участвует в «Большой перемене» уже второй раз. «В предыдущем случае я стал лауреатом второй степени, в этом году надеюсь на победу», – рассказал он. В рамках направления «Твори» они с командой решали кейсовые задания. Сначала cерия мероприятий проходила в Москве, затем – в «Артеке». Никита призвал всех желающих пробовать себя во всех возможных тематических треках, подчеркнув, что именно в команде рождаются самые сильные решения.

Арина Верченко, ученица школы №727, в прошлом году участвовала в конкурсе с проектом по созданию школьного Telegram-канала. «Я заметила, что ученики и родители не читают школьные посты. Проанализировав ситуацию, я устранила проблемы. Благодаря интерактивам и обновленному контенту мы улучшили связь между школой, родителями и детьми», – пояснила она.

Проделанная работа позволила ей заявиться на конкурс, но до финала не хватило всего четырех баллов. «В этом году снова участвую и попытаюсь пробиться дальше. Впрочем, даже само участие дает молодежи новые компетенции и знакомства с уникальными людьми», – добавила Арина. И в этом ей тоже помогла команда – те, кто поддерживал и давал обратную связь.

Владислав Заикин из Волоколамска попал в игру благодаря наставнику. Ранее он стал призером отдельного чемпионата, предложив решение проблемы очистки озера от микропластика. «Наставник предложил мне участвовать в «Большой перемене», и я согласился – люблю масштабные проекты. Мечта – стать чемпионом, но еще важнее – работать в кругу единомышленников», – поделился школьник.

Вера Мороз из московской школы №1285 тоже пришла в конкурс по совету наставника. «Я очень общительная, игра поможет мне личностно развиваться. Надеюсь заинтересовать людей своим медиапроектом и попасть в полуфинал», – рассказала она. Вера посоветовала всем участникам не замыкаться на себе: конкурс дает расширение кругозора, интересные поездки, новые знакомства и – главное – умение работать в команде.

Екатерина Клинкова, советник по воспитанию и руководитель клуба «Большой перемены» в школе №1285, считает что ценность конкурса – в его команде: «Само участие в проекте не менее важно, чем победа – на его базе уже сложилось широкое сообщество интересных людей».

На конференции «Наука для жизни» ее подопечные успешно защитили проект по обучению младших школьников первой помощи, который родился именно в «Большой перемене». «Советую молодым людям участвовать в конкурсе ради новых навыков работы в команде, поддержки наставников и возможности представить проекты, созданные вместе с родителями», – подчеркнула педагог.

«Кроме того, школьников ждут поездки в «Артек», а ученики 8-10 классов получат значимую финансовую поддержку. Всем участникам дарят отличный мерч. Но самое главное – драйв и эмоции, которыми молодые люди наполняются, общаясь со своей и другими командами в огромном креативном пространстве», – заключила Клинкова.

В пятницу в Москве в Национальном центре «Россия» на площадке Медиадома Первых стартовала регистрация на седьмой сезон конкурса «Большая перемена» для старшеклассников, а также студентов колледжей и техникумов, передает ТАСС.

Участников игры ждут большие перемены, сказал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента, обращаясь к победителям и финалистам прошлых сезонов. «Самая главная из этих перемен – это появление командного трека, командного направления», – отметил он.

Кириенко подчеркнул, что конкурс является лучшим трамплином для того, чтобы реализовать себя и выбрать свою мечту. В новом сезоне школьники и студенты также смогут выбрать формат участия – командный или индивидуальный. При этом, в отборе лучших команд и участников будут учитываться и командная работа, и вклад каждого игрока в общий результат.

На полуфиналах и финалах команды и индивидуальные участники будут объединяться и вместе решать практические задачи. Если команда не проходит в финал, у ее членов, проявивших себя в индивидуальных компетенциях, появляется возможность продолжить свой путь в конкурсе.

Также Кириенко отметил, что в конкурсе появится отдельное направление по волонтерской деятельности. «Кто-то пойдет помогать людям в сложной жизненной ситуации, кто-то пойдет помогать ребятишкам в детских домах, кто-то пойдет оказывать помощь животным в приюты для животных. Сами выбирайте. У нас сегодня огромное количество волонтерских добровольческих организаций в нашей стране. Поэтому, если у тебя неравнодушное сердце и желание помогать другим, такая возможность всегда будет найдена», – подчеркнул он.

Участников седьмого сезона конкурса также ждет обучение по информационной безопасности и финансовой грамотности, будут созданы специальные адаптационные возможности и поддерживающая среда для детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Финал для школьников 8–10 классов состоится в МДЦ «Артек» в октябре, для студентов СПО – в Нижнем Новгороде в ноябре. Победители получат до миллиона рублей на обучение или реализацию проектов, а также дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – флагманский проект Движения первых. Он проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Минпросвещения и Минобрнауки. С 2025 года «Большая перемена» стала частью национального проекта «Молодежь и дети». Участниками игры за шесть сезонов стали более семи млн человек.