  Тегеран разблокировал Ормузский пролив
    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя
    СК объявил командира бригады ВСУ Булацика в розыск за ракетный удар по Брянску
    Стало известно о риске глобального сбоя авиаперевозок из-за дефицита топлива
    Китайская компания Seres запатентовала встроенный туалет для автомобиля
    Стоимость нефти Brent опустилась ниже 90 долларов впервые с марта
    Эксперт: Кишинев пошел на провокацию против российских военных
    Песков опроверг слухи о недостатке информации у Путина
    В Госдуме рассказали о решении об ударах по Европе из-за дронов ВСУ
    Туск выразил сомнение в целесообразности отмены права вето в ЕС
    17 апреля 2026, 16:48 • Новости дня

    Трамп объявил о сохранении морской блокады Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на открытие для судоходства Ормузского пролива, американская морская блокада портов Ирана сохраняется.

    Глава Белого дома подчеркнул, что блокада будет снята только после полного выполнения сделки между США и Тегераном, передает РИА «Новости».

    По словам президента США, процесс реализации соглашения «должен пройти быстро, поскольку большинство его пунктов уже согласованы сторонами».

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    Напомним, соглашение о приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном вступило в силу.

    16 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Медведев прокомментировал желание Трампа «забрать всю нефть» в мире

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Дональда Трампа о планах США забрать нефть в разных странах, назвав такие намерения нереалистичными.

    Никто не даст президенту США Дональду Трампу «забрать всю нефть везде», заявил зампредседателя Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

    Политик прокомментировал недавние высказывания Трампа, который в марте выразил желание забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы, а также намекал на возможность захвата острова Харк – главного иранского центра экспорта нефти.

    На заседании экспертного совета Медведев отметил: «Вот как один товарищ из-за океана говорит: «Мы придем и заберем всю нефть». Хотя, во-первых, кто ему даст там забрать всю нефть везде. Но тем не менее хочется, и вот человек говорит. Ну много чего говорит».

    Он подчеркнул, что подобные заявления остаются словами и вряд ли получат поддержку на мировой арене.

    Высказывания Трампа вызвали широкий резонанс, учитывая напряженные отношения между США и рядом стран Ближнего Востока.

    Российские политики регулярно критикуют подобные инициативы, считая их нереалистичными и опасными для глобальной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Китай не поставляет вооружение Ирану, ссылаясь на личное заверение Си Цзиньпина.

    Ожидание дипломатического прорыва вызвало резкий рост мировых фондовых рынков и стабилизацию цен на энергоносители. Вашингтон обвинил кубинские власти в соучастии отправки тысяч граждан для участия в спецоперации на стороне Москвы.

    17 апреля 2026, 03:31 • Новости дня
    Трамп прокомментировал российские удары по Киеву

    @ Salwan Georges/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал масштабные удары российских военных по целям в Киеве, пишет Guardian.

     Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о своей реакции на удары, американский лидер заявил: «Я думаю, это ужасно», – пишет Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что небо над Киевом после серии взрывов затянуло густым черным дымом.


    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    17 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    Трамп ради мира с Ираном согласился приехать в Исламабад
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер допустил поездку в Исламабад, если там состоится подписание мирного договора, завершающего конфликт с Тегераном.

    Президент США заявил о возможном визите в Пакистан для заключения соглашения об окончании войны с Ираном, передает The New York Times.

    Ранее стало известно, что Исламабад готовится принять второй раунд переговоров между представителями Вашингтона и Тегерана.

    «Если сделка будет подписана в Исламабаде, я, возможно, поеду», – отметил Дональд Трамп в беседе с журналистами. Он высоко оценил усилия премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главнокомандующего армией Асима Мунира, назвав их работу великолепной.

    На этой неделе высокопоставленные пакистанские посредники посетили Тегеран, пытаясь укрепить хрупкое перемирие между США и Ираном, срок действия которого истекает в ближайшие дни. Трамп уклонился от ответа на вопрос о продлении режима прекращения огня, выразив оптимизм по поводу скорого заключения мирного договора.

    Выступая в Лас-Вегасе, глава Белого дома подчеркнул успешный ход кампании и раскритиковал советников, отговаривавших его от начала конфликта из-за угрозы роста цен на топливо до 300 долларов за баррель. Он назвал разговоры об инфляции безосновательными, указав на рекордные показатели фондового рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал следующий этап американо-иранских переговоров в Пакистане.

    Американский лидер поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу возглавить процесс мирного урегулирования.

    17 апреля 2026, 10:29 • Новости дня
    Стало известно о риске глобального сбоя авиаперевозок из-за дефицита топлива

    @ Peter Kneffel/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Закрытие Ормузского пролива на фоне ближневосточного конфликта грозит Европе и Азии острой нехваткой авиатоплива, что может привести к массовым отменам рейсов.

    Надвигающийся дефицит авиационного топлива в Европе и Азии, спровоцированный конфликтом с участием Ирана и фактическим закрытием Ормузского пролива, способен нарушить мировые путешествия уже в ближайшие недели, передает Associated Press.

    Если поставки нефти не возобновятся, пассажиров ждут отмены рейсов и рост цен на билеты в преддверии летнего сезона.

    Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил: «Запасов авиатоплива в Европе хватит, возможно, на шесть недель, а мировая экономика сталкивается с крупнейшим энергетическим кризисом». Авиационный керосин составляет около 30% расходов авиакомпаний, и его стоимость уже удвоилась с начала конфликта.

    Ежедневно из-за блокировки Ормузского пролива мировой рынок теряет от 10 до 15 млн баррелей нефти. Через этот маршрут проходит около 40% европейского импорта авиатоплива, однако с начала боевых действий поставки прекратились. Для восполнения дефицита США увеличили экспорт керосина в Европу до 150 тыс. баррелей в день.

    Некоторые авиаперевозчики уже начали сокращать полетные программы и перекладывать возросшие издержки на пассажиров через повышение тарифов на багаж и топливные сборы. Так, нидерландская KLM объявила об отмене 160 рейсов в следующем месяце из-за роста стоимости керосина, а британская ЕasyJet ожидает доналоговый убыток до 560 млн фунтов стерлингов (около 758 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о риске массовой отмены рейсов в Европе из-за истощения запасов горючего.

    Крупнейшие европейские авиакомпании сократили количество перелетов на фоне закрытия Ормузского пролива. Цены на авиационное топливо в регионе достигли рекордных 1,9 тыс. долларов за тонну.

    17 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кризис поставок авиационного топлива, вызванный закрытием Ормузского пролива, вынуждает крупнейшие европейские авиакомпании сокращать количество рейсов и выводить из эксплуатации самолеты.

    Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что у Европы осталось запасов авиатоплива «примерно на шесть недель», сообщает Politico.

    С начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля цены на этот вид горючего в регионе выросли более чем вдвое.

    Хотя фактический дефицит еще не наступил, высокая стоимость топлива заставляет перевозчиков закрывать менее прибыльные маршруты. В четверг Lufthansa объявила о досрочном выводе из эксплуатации всех 27 самолетов дочерней компании CityLine уже в эти выходные. По словам финансового директора Тилля Штрайхерта, текущий кризис вынуждает реализовать эти меры раньше запланированного срока.

    Помимо этого, с октября Lufthansa выведет из дальнемагистрального парка последние четыре Airbus A340-600 и два Boeing 747-400. В зимнем расписании 2026–2027 годов компания сократит провозные емкости, убрав еще пять лайнеров. Общее сокращение флота составит 38 самолетов. Штрайхерт отметил, что этот шаг неизбежен в свете резко возросших затрат на керосин и геополитической нестабильности.

    Проблемы затронули и другие компании. KLM сообщила, что в мае выполнит на 80 рейсов меньше в аэропорт Схипхол и обратно, что затронет маршруты в Лондон и Дюссельдорф. Бюджетная easyJet заявила о росте расходов на топливо почти на 29 млн евро только за март, а ее убытки до уплаты налогов за полгода могут достичь 640 млн евро.

    В критической ситуации оказалась и латвийская airBaltic, зависящая от финансовой поддержки. Премьер-министр Эвика Силиня предупредила о возможном распаде коалиции из-за нежелания партнеров одобрить кредит в 30 млн евро. Однако в четверг правительство Латвии все же обеспечило перевозчику этот заем.

    Ранее сообщалось, что нидерландская авиакомпания KLM отменит 160 рейсов по Европе из-за подорожания авиационного топлива.

    Руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль предрек европейским странам полную нехватку горючего.

    Итальянская газета Corriere della Sera сообщила о наличии достаточных запасов керосина только у двух государств Евросоюза.

    17 апреля 2026, 10:35 • Новости дня
    Азии и Африке предсказали бум атомной энергетики
    @ Klaus Wagenhauser/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глобальный шок на рынках углеводородов спровоцировал масштабный ренессанс атомной энергетики, вынудив десятки развивающихся стран экстренно проектировать собственные ядерные реакторы, отмечает Associated Press.

    На фоне перебоев с поставками топлива страны Азии и Африки начали активно наращивать мощности электростанций, передает Associated Press.

    Государства, уже обладающие ядерными объектами, увеличивают их производительность, а новички ускоряют реализацию долгосрочных проектов.

    «Война ускорила глобальный «ядерный ренессанс», – заявила Рэйчел Бронсон из журнала Bulletin of the Atomic Scientists. Она отметила, что страны активно ищут выход из ситуации, связанной с высокими рисками на рынках ископаемого топлива.

    В Азии Южная Корея увеличивает выработку энергии, а Япония заключила сделку с США на 40 млрд долларов. Бангладеш спешит запустить новые реакторы от корпорации Rosatom, в то время как Вьетнам подписал соглашение с Москвой.

    Африканские государства также проявляют высокий интерес к технологиям. Россия возводит первый реактор в Египте и заключила соглашения с пятью странами, включая Эфиопию. США пытаются догнать конкурентов, предлагая странам континента малые модульные реакторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Азии столкнулись с худшим в истории энергетическим кризисом из-за войны с Ираном. На фоне дефицита азиатские государства усилили использование угольных электростанций.

    Африканский союз предупредил о серьезных последствиях ближневосточной эскалации для мировых энергетических рынков.

    17 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Тегеран разблокировал Ормузский пролив

    @ Costfoto/CFOTO/Sipa USA/ТАСС/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    По словам Аракчи, все коммерческие суда смогут свободно проходить через пролив по заранее согласованному маршруту, детали которого уже опубликованы Организацией портов и морского судоходства Ирана. Свое заявление руководитель ведомства опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    «В соответствии с достигнутым в Ливане прекращением огня проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту, как уже было объявлено организацией портов и морского судоходства Ирана», – написал Аракчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил одобрение этому перемирию для предотвращения новых столкновений.

    С конца февраля, после начала военных действий США и Израиля против Ирана, Тегеран фактически ограничил проход через Ормузский пролив. Количество судов сократилось до нескольких десятков в сутки, тогда как ранее через этот ключевой маршрут ежедневно проходило порядка 135 судов.

    17 апреля 2026, 10:06 • Новости дня
    Власти США призвали нефтяные компании нарастить добычу из-за войны

    @ REUTERS/Eli Hartman

    Tекст: Мария Иванова

    Американское руководство обратилось к руководителям крупнейших энергетических корпораций с просьбой увеличить объемы производства сырья для компенсации глобального дефицита поставок.

    Представители Белого дома провели видеоконференцию с топ-менеджерами нефтяной отрасли, передает Bloomberg.

    В переговорах участвовали руководители Exxon Mobil, Chevron и других компаний. Стороны обсудили глобальный шок предложения, вызванный фактическим закрытием Ормузского пролива из-за конфликта в Иране, что лишило мировой рынок 16 млн баррелей сырья в день.

    Президент США назвал рост цен на топливо краткосрочным явлением. «Они не очень высоки, если посмотреть, какими они должны были быть, чтобы избавиться от ядерного оружия со всеми вытекающими опасностями», – заявил американский лидер журналистам.

    Представители индустрии при этом подчеркнули важность реформы системы выдачи разрешений для ускорения разработки новых проектов. Бизнесмены также рекомендовали ослабить ограничения на сжигание попутного природного газа на скважинах.

    В свою очередь чиновники заверили, что не планируют вводить запрет на экспорт американской нефти или налог на сверхприбыль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США ранее объявил о начале блокады Ормузского пролива. Американские военные запланировали перекрытие связанных с Ираном морских перевозок.

    Для сдерживания цен Вашингтон одобрил рекордный выброс нефти из стратегических резервов.

    17 апреля 2026, 00:17 • Новости дня
    Десятидневное перемирие в Ливане официально вступило в силу
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Начало действовать соглашение о приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    По информации «Галей ЦАХАЛ», «после нескольких часов непрерывных обстрелов севера Израиля временное прекращение огня в Ливане официально вступило в силу», передает ТАСС.

    Самолеты израильских ВВС нанесли удары по 11 населенным пунктам на юге Ливана за десять минут до вступления в силу режима прекращения огня, передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанский телеканал Al-Mayadeen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили о договоренности Израиля и Ливана начать десятидневное перемирие. Президент Ливана Джозеф Аун назвал прекращение огня отправной точкой для прямых переговоров между странами.

    16 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Трамп заявил об «определенных событиях» вокруг конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отметил, что вокруг ситуации на Украине отмечаются определенные события, одновременно выразив надежду на ее скорое разрешение.

    Президент США в четверг прокомментировал ситуацию вокруг конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мы посмотрим, что будет. Определенные вещи происходят. Сейчас мы очень сфокусированы на Иране», – отметил американский президент, отвечая на вопросы журналистов.

    Кроме того, он выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, но не стал уточнять, какие именно события происходят вокруг этого конфликта и как США намерены действовать в дальнейшем.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности России к политико-дипломатическому миру на Украине на фоне продолжения спецоперации.

    17 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Франция отказалась приглашать Рютте и фон дер Ляйен на саммит по Ормузскому проливу

    Tекст: Вера Басилая

    Франция не пригласила генерального секретаря НАТО Марка Рютте и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на саммит по ситуации в Ормузском проливе, сообщает газета Financial Times.

    По данным Financial Times, Франция не пригласила генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на предстоящий саммит по безопасности в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Мероприятие, организованное Парижем и Лондоном, должно пройти на этой неделе, а ожидаемое число участников превышает 40 государств.

    По информации издания, Франция дважды вычеркивала Рютте и фон дер Ляйен из списка приглашенных, который предлагала Британия. В Елисейском дворце считают, что на саммите должны присутствовать в основном лидеры государств, а не руководители международных организаций.

    Президент США не будет присутствовать на встрече. Однако премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон планируют проинформировать его о результатах саммита.

    Ранее Франция и Германия разошлись в вопросе участия США в защите Ормузского пролива.

    До этого Париж и Лондон договорились провести конференцию по возобновлению судоходства в регионе.

    Ранее Британия предложила организовать саммит по вопросам безопасности на своей территории.

    17 апреля 2026, 02:18 • Новости дня
    Израильская артиллерия обстреляла Ливан после начала перемирия

    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на вступление в силу режима прекращения огня, израильские военные нанесли интенсивные удары по двум населенным пунктам на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA.

    Артиллерия армии Израиля открыла интенсивный огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия, передает РИА «Новости» со ссылкой на NNA.

    Указывается, что «артиллерия израильской армии продолжает обстреливать населенные пункты Хиям и Дебин», при этом происходит «прочесывание района с применением стрелкового оружия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Ранее США заявили о достижении соответствующей договоренности по прекращению огня.

    17 апреля 2026, 09:50 • Новости дня
    Politico: Франция и Германия разошлись во взглядах на Ормузский пролив

    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Между Парижем и Берлином возникли разногласия по поводу привлечения Соединенных Штатов к европейской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести переговоры с лидерами ряда стран для подготовки сугубо оборонительной миссии в Ормузском проливе, передает Politico.

    Представитель администрации французского лидера подчеркнул, что разрабатываемая инициатива не предполагает участия американской стороны.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина помочь в защите маршрутов, но захотел обсудить участие вооруженных сил США в этой инициативе. «Есть веские аргументы в пользу этого», – отметил Мерц на пресс-конференции, говоря о совместных усилиях Европы и Америки.

    Позиция Мерца может привести к конфликту с Макроном, который ранее критиковал удары США и Израиля по Ирану. В Вашингтоне же европейскую инициативу назвали бессмысленной, заявив, что американские ВМС располагают достаточными ресурсами для самостоятельного обеспечения безопасности в проливе.

    Канцлер Германии также дал понять, что Берлин готов направить тральщики, но только при условии стабильного прекращения огня и наличия международного мандата ООН. Встреча европейских лидеров, в которой примут участие премьеры Британии и Италии, может стать поводом для призыва к дипломатическому урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны разрабатывают план по освобождению Ормузского пролива без участия США.

    Париж и Лондон запланировали международную конференцию по возобновлению судоходства.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее высмеял военные возможности Франции в этом регионе.

    16 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Матвиенко сообщила о глобальных последствиях ближневосточного конфликта для всей планеты

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что боевые действия в ближневосточном регионе спровоцировали масштабный энергетический кризис и привели к резкому росту уровня нищеты на всей планете.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле указала на глобальные последствия кризиса, передает РИА «Новости». «Последствия агрессий грозят всем. Война на Ближнем Востоке усугубила ситуацию с голодом и нищетой на планете, привела к масштабному энергетическому кризису, растет угроза миграционной катастрофы и экологического бедствия», – заявила она.

    Спикер верхней палаты парламента добавила, что на глазах всего мира продолжают гибнуть мирные граждане, включая женщин, детей и стариков. При этом международное сообщество демонстрирует полную неспособность остановить эти преступления.

    Особое внимание политик уделила трагедии в иранском городе Минаб, где в школе погибли невинные дети. По ее словам, правовые и моральные нормы отвергнуты теми, кто применяет силу в обход санкций Совета Безопасности ООН, и таким действиям нет оправданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ Кристалина Георгиева рассказала о крупнейшем сбое в поставках энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил об угрозе голода для миллионов людей.

    Всемирная продовольственная программа ООН заявила о блокировке десятков тысяч тонн продовольственной помощи для беднейших стран.

    16 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Поиск Google снова заработал в Иране после масштабных блокировок

    Tекст: Ольга Иванова

    В Иране восстановили доступ к поисковой системе Google, который был ограничен с конца февраля из-за обострения конфликта с США и Израилем.

    Поисковая платформа Google вновь стала доступна для пользователей на территории Ирана, передает РИА «Новости». Доступ к интернету в стране был практически полностью отключен с 28 февраля на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Один из жителей Тегерана рассказал агентству, что попытался воспользоваться сервисом Google Translate, но безуспешно. «Я не зарегистрирован в Gmail, однако стартовая страница электронной почты открывается», – отметил собеседник.

    По словам местных жителей, VPN-сервисы, необходимые для доступа к Telegram и YouTube, значительно подорожали и стали нерентабельными. Официальных комментариев от властей Ирана о снятии ограничений пока не поступало. Ранее глава МИД страны Аббас Аракчи объяснял отключение интернета соображениями национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отключение интернета в Иране превысило 900 часов.

    В марте масштабный сбой произошел в ключевой государственной телекоммуникационной сети Исламской республики.

    До начала конфликта местные власти подготовились к изоляции от Глобальной паутины.


