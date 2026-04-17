Тегеран разблокировал Ормузский пролив

Иран открыл Ормузский пролив для коммерческих судов на время ливанского перемирия

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам Аракчи, все коммерческие суда смогут свободно проходить через пролив по заранее согласованному маршруту, детали которого уже опубликованы Организацией портов и морского судоходства Ирана. Свое заявление руководитель ведомства опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

«В соответствии с достигнутым в Ливане прекращением огня проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту, как уже было объявлено организацией портов и морского судоходства Ирана», – написал Аракчи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил одобрение этому перемирию для предотвращения новых столкновений.



С конца февраля, после начала военных действий США и Израиля против Ирана, Тегеран фактически ограничил проход через Ормузский пролив. Количество судов сократилось до нескольких десятков в сутки, тогда как ранее через этот ключевой маршрут ежедневно проходило порядка 135 судов.