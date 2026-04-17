    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя
    17 апреля 2026, 14:50 • Новости дня

    Туск выразил сомнение в целесообразности отмены права вето в ЕС

    @ ADAM WARZAWA/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск скептически отнесся к предложению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отмене принципа единогласия при принятии решений по внешнеполитическим вопросам в Евросоюзе.

    «Я буду всегда очень осторожно подходить к тому, что касается отмены принципа единогласия, поскольку время от времени это право на вето было полезным как для государств средней величины, так и маленьких», – сказал Туск в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info, передает ТАСС.

    Туск добавил, что не считает возможным возвращаться к обсуждению этой инициативы сейчас, поскольку в Венгрии произошла смена власти.

    В понедельник фон дер Ляйен, комментируя результаты парламентских выборов в Венгрии, говорила о возможности перехода ЕС к принципу квалифицированного большинства при голосованиях по международным вопросам. По ее мнению, это позволит избежать системного блокирования общих инициатив отдельными государствами.

    В сентябре фон дер Ляйен предложила странам ЕС перейти к голосованию большинством при принятии внешнеполитических решений, чтобы ускорить выработку единой позиции блока.

    16 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Кнутов назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Чтобы остановить масштабные европейские поставки беспилотников, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны сообщило о резком наращивании производства БПЛА Европой для ВСУ.

    «Сообщение Минобороны о «ползучем превращении» Европы в стратегический тыл Украины следует рассматривать вместе с заявлением Сергея Лаврова о планах стран Запада создать новый военный блок, в котором Киеву будет отведена ведущая роль», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, в складывающейся ситуации России придется действовать более жестко.

    Собеседник указал, что европейские предприятия производят не только дроны и комплектующие к ним, но и компоненты крылатых ракет, в частности «Фламинго» и «Сапсан», которые впоследствии применяются Украиной для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России. «Европейцы должны понимать, что они фактически являются соучастниками преступлений, которые совершаются против нашей страны», – акцентировал Кнутов.

    Как считает собеседник, заявление Минобороны стало предупреждением для Европы. «Если оно не подействует, то военно-политическим руководством страны, среди прочего, может быть принято решение о переходе к силовым методам», – осторожно допускает спикер. По его мнению, нарушить производственные цепочки – невоенными методами – непростая задача.

    «Европейцы какие-то детали производят сами, а какие-то – закупают у Китая», – уточнил аналитик. Кнутов предположил, что можно было бы обсудить с Пекином, чтобы такие поставки либо вовсе не осуществлялись, либо предусматривали конструктивные изменения, не позволяющие применять их в военных целях.

    На этом фоне эксперт предлагает еще один способом противодействия передачи Украине дронов – нарушение логистики. «Европейские страны поставляют украинской стороне БПЛА как в собранном, так и в разобранном виде. Последние – это, как правило, аппараты самолетного типа. Их последующая сборка производится зачастую в подвалах жилых домов. Другими словами, противник использует мирных жителей как «живой щит», – уточнил Кнутов.

    Из-за этого, по его мнению, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие из европейских портов на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно. «То есть задача – препятствовать доставке грузов», – добавил собеседник.

    Наконец, чтобы противодействовать уже имеющимся на руках у ВСУ дронам, следует активнее охотиться на операторов беспилотников, а также наносить удары по местам их подготовки. «На сегодняшний день обнаружение дроноводов происходит с помощью визуальных систем, когда мы вычисляем, откуда примерно вылетел БПЛА. В идеале было бы хорошо создать аппаратуру, которая бы позволяла пеленговать местонахождение специалистов, каналы, по которым идет управление», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, России следует создать рубеж ПВО от Баренцева до Черного морей. «Это трудоемкая и дорогостоящая работа. Но противник не собирается отказываться от своих целей по нанесению нам ущерба», – заключил Кнутов.

    Ранее российское военное ведомство заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по территории России. Соответствующее решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ.

    «Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счет расширения финансирования расположенных на территории европейских стран «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов», – говорится в заявлении Минобороны.

    В Москве действия Европы расценивают как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины.

    В министерстве подчеркнули, что воплощение планов атак по территории России «с применением произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям». «Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», – отметили в пресс-службе Минобороны.

    Ведомство опубликовало адреса и названия филиалов украинских и совместных предприятий, где производят дроны для ВСУ. «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», – указало МО.

    По данным российской стороны, беспилотники для ударов по России производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. В Испании компоненты собирают на предприятии в Мадриде, в Италии – на четырех заводах, в том числе в Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Примечательно, что на Украине признают, что беспилотники, применяемые ВСУ, производятся только из иностранных компонентов на импортном оборудовании, а Украина – лишь «пользователь». Об этом в начале апреля заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов).

    Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне проведения СВО противник использует все больше и больше дронов именно европейского производства. Если раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами, то теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа, рассказал источник агентства.

    Сообщается, что предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили украинской армии крупную партию готовых беспилотных аппаратов и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, а UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер для дронов, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские предприятия Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем радиоэлектронной борьбы.

    Тем временем, как сообщил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник, в период с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, среди погибших есть дети.

    14 апреля 2026, 17:51 • Новости дня
    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»

    @ Felix Zahn/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине, что Евросоюз планирует обсудить с новым правительством Венгрии возможность поставок нефти по трубопроводу, который проходит через Хорватию.

    Мерц напомнил, что аналогичное предложение уже выдвигалось прежнему венгерскому кабинету, но тогда оно не было принято, передает ТАСС. «Я могу со своей стороны подтвердить, что мы обсудим ситуацию через две недели на Кипре на неформальном саммите ЕС. Венгрии уже предложено использовать трубопровод, который идет через Хорватию», – заявил Мерц. Он выразил надежду, что нынешние перемены в Венгрии приведут к пересмотру позиции Будапешта по вопросу диверсификации поставок нефти и уменьшению сотрудничества с Россией.

    По словам канцлера, эти перемены могут отразиться и на уровне поддержки Украины. Мерц отметил, что надеется на скорейшее одобрение кредита для Киева в размере 90 млрд евро и принятие нового санкционного пакета против России.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления. Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    14 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ожидает серьезный экономический спад на фоне резкого подорожания энергоносителей, тогда как экономика России продолжит стабильно расти, следует из прогноза МВФ.

    Европейский союз столкнется с серьезными экономическими проблемами, следует из доклада Международного валютного фонда, передает РИА «Новости».

    По данным фонда, прогноз по росту ВВП Евросоюза снижен с 1,4% до 1,1% в 2026 году. При обострении ситуации на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут вырасти на 200%, а стоимость нефти в мире увеличится на 21,4% – до 82,22 доллара за баррель, что негативно скажется на экономике Европы.

    Как отмечают эксперты, ситуацию в Евросоюзе усугубляют низкие объемы газа в подземных хранилищах и отказ от импорта из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил потери Европы из-за этих мер более чем в 1,3 трлн евро.

    В то же время МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2026 году на 0,3% – до 1,1%. В 2027 году ожидается аналогичный прирост, а инфляция к этому времени, по оценке фонда, снизится до 4,3%.

    Минэкономразвития ранее предположило, что рост ВВП России может достичь 1,3% в 2026 году и 2,8% в 2027 году.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что экономика России сохраняет устойчивость и успешно справляется с санкционным давлением: за три года ВВП страны увеличился более чем на десять процентов, что превышает среднемировые показатели.

    Власти разных стран мира начали подготовку экстренных мер из-за взрывного роста цен на энергоносители.

    Эксперты предупреждали о возможном масштабном энергетическом дефиците.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске голода для миллионов людей из-за перебоев с продовольствием.

    Эксперты ЮНКТАД зафиксировали растущие угрозы для уязвимых экономик на фоне сбоев в поставках удобрений.

    15 апреля 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной

    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Евросоюз заинтересован в создании независимого от НАТО военного блока на фоне ослабления помощи США. Но Европа не имеет армий с реальным боевым опытом. Поэтому особое место в новом альянсе может быть отведено Украине, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кунтов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны планируют создать новый военный блок с Украиной.

    «Украина по-прежнему мечтает стать членом НАТО, однако сам альянс начинает трещать по швам – на фоне разлада с США и внутренних противоречий. Судя по всему, на этом фоне Брюссель прорабатывает концепцию создания собственного военного блока на базе Евросоюза», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «При этом власти европейских стран прекрасно понимают, что не обладают «живыми» армии с реальным и сколько-нибудь верифицированным боевым опытом. Исходя из этого, думаю, Украина нужна западным странам, как обладатель ударной силы – действующих и потенциальных военнослужащих. Тогда как Европа возьмет на себя роль большого оборонно-промышленного комплекса по разработке и производству вооружений», – продолжил он.

    «Именно поэтому по всей Европе, в частности в Скандинавии, запускают совместные украино-европейские предприятия по выпуску беспилотников самолетного типа большой дальности, ракет, снарядов. Часть из них базируется на вывезенных с Украины производствах», – детализировал спикер.

    Он напомнил про ускоряющуюся милитаризацию Европы. «Польша заказала 486 установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, Volkswagen заявил о готовности переориентировать часть гражданских предприятий на военное производство. В гонку вооружений включаются Британия, Нидерланды, Дания. Так что планы Запада, о которых говорил Лавров, максимально реалистичны», – подчеркнул Кнутов.

    «В рамках проекта Украину должны будут принять в ЕС по ускоренной программе. Тогда же, вероятно, в устав Евросоюза внесут правки, указывающие, что теперь он представляет собой не только экономический, но и военно-политический альянс. Причинами перепрофилирования, скорее всего, укажут борьбу с терроризмом, ослабление интеграции с США и «российскую угрозу». Концепция вполне соответствует интересам и Брюсселя, и Банковой, и украинских националистических сил», – заметил собеседник.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что страны Запада планируют создать новый военный блок, в котором Украине будет отведена ведущая роль, сообщает RT. Дипломат напомнил слова Владимира Зеленского, который открыто заявлял о намерении единолично «защищать» Европу от российской армии. «Новый блок замышляется с Украиной в качестве его основного участника», – отметил Лавров. Ранее глава МИД упоминал о серьезной подготовке европейских лидеров к возможной войне против России.

    Со своей стороны, Зеленский заявлял, что Киев готов к переговорам со странами ЕС по созданию совместного проекта по защите воздушного пространства. «Или Украина станет неотъемлемой частью европейской системы безопасности, или кое-кто в Европе рискует стать частью русского мира», – угрожал он.

    В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц выражал одобрение Зеленскому за продолжение военных действий против России, несмотря на значительные потери среди украинских военных. «За последние десятилетия ни одной европейской армии не удалось получить такой уровень боевой подготовки, как у украинских вооруженных сил», – отмечал политик.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в переходе Германии и Украины к стратегическому партнерству проявляется не только укрепление сотрудничества, но и попытка Берлина зафиксировать поддержку Киева и курс на стратегическое поражение России.

    16 апреля 2026, 13:18 • Новости дня
    Эксперт: Европа использует Украину как пусковую площадку для ударов дронами по России

    @ Oliver Langel/imago-images/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Одним из эффективных способов противодействия БПЛА ВСУ является уничтожение дроноводов ударами по учебным центрам и полигонам. Что же касается непосредственным поставок аппаратов из Европы, их пресечение осложняется децентрализацией логистики, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Минобороны России сообщило о росте производства в Европе БПЛА для ВСУ.

    «Бороться с массовым производством БПЛА в Европе нужно дипломатическими методами. Но если они не работают, то, видимо, могут быть использованы и военные решения», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что нормы, принятые на Второй мирной конференции в Гааге в 1907 году, запрещают не вовлеченным в конфликт странам размещать у себя военные производства для воюющей стороны. В противном случае их нейтралитет утрачивается.

    «В этом случае возникает вопрос оценки дипломатических и политических рисков. Военно-политическому руководству предстоит решить, насколько удар по производствам является уместным с точки зрения дальнейшего вовлечения стран в конфликт», – заметил спикер. Он также обратил внимание на то, что список производств БПЛА опубликовал не МИД, а Минобороны. Это, судя по всему, предполагает военное решение задачи.

    Аналитик признал, что Украина за счет работы предприятий, вынесенных в западные страны, уже опережает Россию по количеству применяемых беспилотников. «Производственная база остается неповрежденной, а украинская территория используется исключительно как пусковая площадка для беспрепятственных атак БПЛА по России», – добавил он.

    Анпилогов также указал на трудность задачи по лишению европейских фабрик необходимых комплектующих, поскольку в БПЛА используются не только военные, но и гражданские компоненты. «Одно дело – фабрика, собирающая беспилотники, другое – завод, производящий, например, модули GPS или микроконтроллеры, используемые даже в холодильниках и стиральных машинах. Во втором случае, по сути, речь идет о мирном объекте», – заметил он.

    Нарушить цепочки поставок компонентов БПЛА тоже непросто, поскольку их логистика максимально децентрализована, уточнил спикер. «Это движущиеся объекты, не имеющие фиксированного местоположения. Конечно, было бы удобно уничтожить склад, на котором хранятся тысячи беспилотников. Но их, как правило, доставляют контейнеровозами, где основная часть товара – невоенная», – продолжил эксперт.

    Аналитик также напомнил о важности уничтожения дроноводов. «Наиболее эффективными мне видятся удары по учебным центрам, где концентрируются не только рекруты, но и инструкторы, представляющие для России наибольшую опасность из-за своего опыта. Судя по регулярным заявлениям украинской стороны об уничтожении полигонов с живой силой, ВС России решают эту задачу довольно успешно», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны России заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по российской территории. Решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки бойцов ВСУ.

    Выпуск наращивается за счет расширения финансирования украинских и совместных предприятий в Европе. Ведомство расценивает ситуацию, как «намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению стран в стратегический тыл Украины».

    В министерстве подчеркнули, что происходящее ведет к непредсказуемым последствиям» и потенциальному «втягиванию этих стран в войну с Россией». Ведомство также опубликовало адреса и названия предприятий. «Европейской общественности следует ясно понимать истинные причины угроз их безопасности», – указали в Минобороны.

    По данным России, беспилотники производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. Также компоненты делают в Мадриде и Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне СВО противник использует все больше дронов именно европейского производства. Раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами. Теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа.

    Предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили ВСУ крупную партию готовых БПЛА и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем РЭБ.

    Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщал, что в с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, погибли 29 человек, в том числе трое детей.

    15 апреля 2026, 19:56 • Новости дня
    На Кипре сообщили о подтягивании танков Турции к линии разграничения
    @ Petros Karadjias/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турция перебросила 15 танков к буферной зоне на Кипре, сообщило Кипрское информационное агентство.

    По данным агентства, танки были размещены в районе деревни Пила, где также появился новый флаг самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), передают «Вести». Кроме того, в этот район прибыли несколько десятков полицейских ТРСК в штатском.

    ТРСК признается только Турцией, отмечает издание. Параллельно к Пиле подходит подкрепление со стороны британской военной базы Декелия, а также усилено присутствие миротворцев ООН, сказано в материале.

    Миссия ООН на Кипре ранее заявила в соцсетях, что патрулирует район Пила и держит ситуацию под пристальным наблюдением. Спецпредставитель генсека ООН и глава миротворцев Хасим Диань призвал стороны сохранять спокойствие и сдержанность.

    Напомним, Кипр после конфликта 1974 года разделен «зеленой линией» – буферной зоной под контролем ООН, протяженностью около 180 км, которая разграничивает греческую часть Республики Кипр на юге и самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (признанную только Турцией) на севере.

    В начале марта Северный Кипр заявил о получении партии F-16 из Турции.

    15 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Politico назвало «главных разрушителей ЕС» после Орбана
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    После поражения Виктора Орбана на выборах Европа задается вопросом, кто из политиков займет место главного критика инициатив Брюсселя и союзника Москвы.

    Поражение венгерского премьера Виктора Орбана на выборах оставило вакантным место главного разрушителя европейского единства, пишет Politico.

    На смену Орбану придет Петер Мадьяр, правоцентристский политик, который уже выразил готовность к более тесному сотрудничеству с Брюсселем.

    При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен немедленно предложила изменить правила голосования в ЕС, чтобы избежать будущих блокировок решений, требующих единогласия.

    «Мое впечатление таково, что политическая бизнес-модель системного и структурного разрушителя рухнула вместе с серьезным поражением партии «Фидес» на выборах», – заявил европейский дипломат на условиях анонимности. Однако уход Орбана не означает спокойной жизни для фон дер Ляйен и Киева, так как в Европейском совете остаются его союзники и потенциальные новые оппоненты.

    Издание выделяет пятерых лидеров, способных перенять эстафету. Главным кандидатом называется премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который ранее поддерживал Орбана в блокировке санкций против России и выделения 90 млрд евро для Украины. Также в список вошли чешский премьер-миллиардер Андрей Бабиш, критикующий климатическую политику ЕС, и глава правительства Италии Джорджа Мелони, разделяющая некоторые идеологические взгляды венгерского лидера.

    Среди возможных новых критиков Брюсселя упоминаются бывший премьер Словении Янез Янша, который может вернуться к власти, и президент Болгарии Румен Радев. Последний известен своими симпатиями к Кремлю и заявлениями о том, что Украина обречена в текущем конфликте, а увеличение военной помощи Киеву не является решением проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение кредита Евросоюза для Украины на 90 млрд евро.

    Триумф партии Петера Мадьяра на парламентских выборах вызвал воодушевление среди европейских лидеров.

    16 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Поставки российского СПГ в Испанию достигли исторического максимума

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в марте достиг рекордных значений, пишет El Pais.

    Как сообщает El Pais, согласно данным компании Enagas, Испания приобрела у России 9 807 ГВт·ч СПГ, что составляет 26,1% всего объема импорта и на 123% превышает показатель за март 2025 года, передает ТАСС.

    Отмечается, что это крупнейший месячный объем закупок российского газа в истории страны. Даже во время энергетического кризиса 2023 года такие показатели не фиксировались.

    По мнению экспертов газового сектора, причиной роста импорта стали перебои в поставках через Ормузский пролив из-за конфликта между США, Израилем и Ираном. Многие компании и страны ищут альтернативы, а нынешний уровень цен на российский газ делает его более привлекательным.

    Испания выступает не только как конечный покупатель, но и как центр хранения газа с шестью заводами по регазификации. Благодаря этому международные трейдеры могут закупать российский СПГ с целью хранения в Испании. Среди других причин эксперты называют и рост внутреннего потребления газа в Испании.

    Ранее глава итальянской компании Eni Клаудио Дескальци призвал ЕС приостановить запрет импорта российского СПГ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не рассматривает шаги по возобновлению импорта российского газа, несмотря на энергетический кризис.

    15 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе

    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе
    @ Marcos Moreno/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа пытается приучить общественное мнение к тому, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал сообщения, что европейские страны разрабатывают план по послевоенной безопасности Ормуза без участия США. Политолог Тимофей Бордачев в свою очередь назвал инициативу «непрошенной».

    «Страны Европы понимают, что в военной и дипломатической ситуации вокруг Ирана для них нет места. Но они пытаются на уровне разговоров показать обратное», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». Он напомнил, что ранее Дональд Трамп призывал союзников по НАТО помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива, однако никто не откликнулся.

    «Разработка европейцами плана по послевоенной безопасности Ормуза без США, о чем сообщают СМИ, – непрошенная инициатива. Их цель простая – показать, что они есть, они существуют», – считает собеседник. Политолог указал, что не так давно европейские страны точно так же «с большим жаром» обсуждали миссии на Украине. «Все, что сейчас связано с Европой в международной политике, находится в сфере разговоров, а не дел», – уточнил политолог.

    «На этом фоне рассуждения о формате участия США в потенциальной миссии сродни вопросу: будут ли в ней принимать участие марсиане», – сыронизировал Бордачев. Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «По итогам конфликта будет определен режим прохода через Ормузский пролив, доступ иранской нефти на мировой рынок и многое другое. Европа не имеет никакого отношения ни к военным действиям, ни к переговорам», – указал он.

    По его мнению, европейцы, обсуждая планы по Ормузу, преследуют собственные цели. «Таким образом они пытаются развить европейскую опору НАТО без США, приучить общественное мнение, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона», – пояснил Ткаченко.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что европейские страны разрабатывают план международной миссии для восстановления судоходства через Ормузский пролив после окончания боевых действий.

    По информации источников издания, инициатива предусматривает формирование широкой коалиции стран, которая займется разминированием акватории и обеспечением безопасности судоходства. Основная задача – придание судоходным компаниям уверенности в вопросе пересечения пролива.

    Впрочем, внутри Европы сохраняются разногласия по поводу формата миссии. Франция считает, что участие США сделает всю инициативу неприемлемой для Ирана, тогда как британская сторона опасается, что исключение Вашингтона ограничит масштаб операции и вызовет недовольство американских властей, говорится в материале.

    С вечера 13 апреля США ввели военно-морскую блокаду Ормузского пролива, чтобы лишить Иран основного источника доходов от экспорта нефти. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не поддерживает никаких поборов или блокировок на маршруте, который в прошлом «был открытым для всех». Государства–члены Евросоюза также будут готовы оказать помощь, как только в регионе прекратятся боевые действия.

    17 апреля 2026, 13:16 • Новости дня
    Глава армии Бельгии выдумал признание Россией «Нарвской народной республики»
    @ Kurt Desplenter/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник бельгийской армии Фредерик Вансина заявил о якобы признании Россией несуществующей «Нарвской народной республики» в Эстонии, хотя Москва таких шагов не предпринимала.

    В интервью газете Soir глава вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина заявил, что Россия якобы признала некую «Нарвскую народную республику» в Эстонии, передает РИА «Новости».

    По словам Вансина, «российская риторика остается воинственной и наступательной, с заявлениями о необходимости возвращения к границам 1997 года, то есть о выводе всей Центральной Европы из НАТО. Они только что признали 'Нарвскую народную республику' в Эстонии».

    Однако в реальности никакой «Нарвской народной республики» не существует, и официальная Москва никогда не упоминала и не признавала такого образования. За последние месяцы в соцсетях появились группы, связанные с выдуманными «народными республиками» в прибалтийских городах, но в них состоит лишь несколько десятков человек. Эти сообщества публикуют символику и виды городов, однако кто их создал – неизвестно.

    В июле 1991 года в Эстонии обсуждался проект Принарвской Советской Социалистической Республики, но он не получил развития.

    В МИД России неоднократно отмечали, что прибалтийские страны занимают крайне враждебную позицию по отношению к России. В декабре 2023 года Владимир Путин подчеркнул, что русофобия в Прибалтике существовала задолго до начала спецоперации на Украине.

    Спецслужбы Эстонии разоблачили так называемую «Нарвскую народную республику».

    Премьер-министр страны Кристен Михал назвал это движение российской информационной операцией.

    17 апреля 2026, 14:21 • Новости дня
    ЕК отвергла обвинения в пролете украинских дронов через ЕС для атак по России
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия заявила, что не располагает доказательствами использования украинскими беспилотниками для ударов по России воздушного пространства стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    Официальный представитель ЕК Анита Хиппер сообщила об этом на брифинге в Брюсселе, отвечая на слова секретаря Совбеза России Сергея Шойгу о возможности применения Россией права на самооборону в ответ на подобные удары, передает ТАСС.

    «Еврокомиссия видела заявления, в которых эти страны ЕС отвергли эти обвинения. Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения России из того, что мы видим», – заявила Хиппер. Она также назвала слова Шойгу «дезинформацией», отметив, что подобные заявления якобы направлены на создание условий для эскалации и региональной нестабильности.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу. После этого литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    17 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кризис поставок авиационного топлива, вызванный закрытием Ормузского пролива, вынуждает крупнейшие европейские авиакомпании сокращать количество рейсов и выводить из эксплуатации самолеты.

    Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что у Европы осталось запасов авиатоплива «примерно на шесть недель», сообщает Politico.

    С начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля цены на этот вид горючего в регионе выросли более чем вдвое.

    Хотя фактический дефицит еще не наступил, высокая стоимость топлива заставляет перевозчиков закрывать менее прибыльные маршруты. В четверг Lufthansa объявила о досрочном выводе из эксплуатации всех 27 самолетов дочерней компании CityLine уже в эти выходные. По словам финансового директора Тилля Штрайхерта, текущий кризис вынуждает реализовать эти меры раньше запланированного срока.

    Помимо этого, с октября Lufthansa выведет из дальнемагистрального парка последние четыре Airbus A340-600 и два Boeing 747-400. В зимнем расписании 2026–2027 годов компания сократит провозные емкости, убрав еще пять лайнеров. Общее сокращение флота составит 38 самолетов. Штрайхерт отметил, что этот шаг неизбежен в свете резко возросших затрат на керосин и геополитической нестабильности.

    Проблемы затронули и другие компании. KLM сообщила, что в мае выполнит на 80 рейсов меньше в аэропорт Схипхол и обратно, что затронет маршруты в Лондон и Дюссельдорф. Бюджетная easyJet заявила о росте расходов на топливо почти на 29 млн евро только за март, а ее убытки до уплаты налогов за полгода могут достичь 640 млн евро.

    В критической ситуации оказалась и латвийская airBaltic, зависящая от финансовой поддержки. Премьер-министр Эвика Силиня предупредила о возможном распаде коалиции из-за нежелания партнеров одобрить кредит в 30 млн евро. Однако в четверг правительство Латвии все же обеспечило перевозчику этот заем.

    Ранее сообщалось, что нидерландская авиакомпания KLM отменит 160 рейсов по Европе из-за подорожания авиационного топлива.

    Руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль предрек европейским странам полную нехватку горючего.

    Итальянская газета Corriere della Sera сообщила о наличии достаточных запасов керосина только у двух государств Евросоюза.

    14 апреля 2026, 21:46 • Новости дня
    В ЕК перепутали сроки перевода 90 млрд евро Киеву
    @ Michael Kappeler/ dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Брюсселе признали неточность в заявлении о времени выделения Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро, заявил представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари.

    Уйвари признал, что допустил оговорку, когда говорил о планах перевести Киеву первый транш финансирования на сумму 90 млрд евро во втором полугодии 2026 года, передает ТАСС.

    Чиновник уточнил, что на самом деле речь шла о втором квартале указанного года.

    Ранее в ходе брифинга Уйвари сообщил, что Еврокомиссия намерена осуществить первые выплаты в рамках программы финансовой поддержки Украины в течение второго полугодия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз и Киев до сих пор не подписали обязательные документы для выплаты 90 млрд евро. Еврокомиссия предложила выделить из этой суммы 45 млрд евро на развитие беспилотных технологий. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в любом случае согласовать данный кредит.

    15 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Нарышкин объяснил сопротивление ЕС мирному урегулированию на Украине

    Нарышкин: ЕС возражает против мира на Украине из-за больших вложений в войну

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Европейского Союза категорически выступают против мирного урегулирования на Украине, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    По его словам, европейские государства и бюрократия слишком сильно вложились в военные действия, поэтому не готовы поддержать справедливый мир, передает РИА «Новости».

    «Однако стороны Европейского Союза и европейская бюрократия категорически возражают против этого мира. И понятно, почему. Они очень сильно заложились на войну», – заявил Нарышкин журналистам после совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии. Он отметил, что если будет достигнуто справедливое мирное соглашение на условиях, согласованных на Аляске, то граждане европейских стран увидят разницу между этим документом и заявлениями о «стратегическом поражении России».

    Нарышкин отметил, что в этом случае жители Европы поймут, что их вынудили пойти на серьезные экономические жертвы.

    Напомним, Минобороны обвинило Европу в эскалации из-за поставок БПЛА Украине. Ведомство подчеркнуло, что использование произведенных в Европе беспилотников для атак Украины против России может привести к тяжелым и непредсказуемым последствиям.

    Минобороны также опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    14 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    Еврокомиссия сохранила блокировку 17 млрд евро финансирования Венгрии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия продолжает блокировать примерно 17 млрд евро финансирования, предназначенного для Венгрии, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Уйвари подчеркнул: «Сейчас у нас в общей сложности заблокированы порядка 17 млрд евро финансирования для Венгрии». Он уточнил, что часть денег заблокирована в рамках политики сплоченности – это еврофонд развития депрессивных регионов ЕС, а другая часть средств отнесена к фонду восстановления после COVID-19, передает ТАСС.

    Ранее Евросоюз выдвинул перечень из 27 требований для разморозки Будапешту 35 млрд евро. Среди них – демонтаж политического наследия Виктора Орбана и проведение масштабных реформ новым правительством Петера Мадьяра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством Венгрии по разблокированию финансирования и проведению реформ.

    Петер Мадьяр заявил после победы на выборах, что намерен вернуть Венгрию в европейское сообщество и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

