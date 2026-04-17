    17 апреля 2026, 14:48 • Новости дня

    Песков выразил надежду на предотвращение боевых столкновений Израиля и Ливана

    Песков сообщил о поддержке перемирия Израиля и Ливана российскими властями

    Tекст: Вера Басилая

    Россия выразила одобрение перемирию между Израилем и Ливаном, отметив важность дальнейших договоренностей для предотвращения новых столкновений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия приветствует перемирие между Израилем и Ливаном и выражает надежду, что сторонам удастся избежать повторения боевых столкновений, передает ТАСС.

    По словам Пескова, Россия рассчитывает, что перемирие приведет к долгосрочной стабилизации в регионе.

    NNA сообщило, что Израиль нарушил перемирие на юге Ливана.

    Соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу.

    16 апреля 2026, 16:07 • Новости дня
    США активировали против Ирана программу «Экономическая ярость»

    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти инициировали масштабную кампанию для усиления санкционного воздействия на Тегеран с участием ключевых правительственных структур страны.

    Глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет сообщил о старте специальной программы, направленной на усиление санкционного воздействия на Тегеран, передает РИА «Новости». Инициатива получила название «Экономическая ярость».

    «Министр финансов Скотт Бессент и наши друзья из министерства финансов также начинают операцию «Экономическая ярость», чтобы усилить экономическое давление на Иран со стороны всего правительства», – заявил руководитель Пентагона во время брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент пригрозил Ирану применением «финансового эквивалента» кинетических ударов. Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал продолжать военную операцию против Исламской республики без полумер.

    17 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    Трамп ради мира с Ираном согласился приехать в Исламабад
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер допустил поездку в Исламабад, если там состоится подписание мирного договора, завершающего конфликт с Тегераном.

    Президент США заявил о возможном визите в Пакистан для заключения соглашения об окончании войны с Ираном, передает The New York Times.

    Ранее стало известно, что Исламабад готовится принять второй раунд переговоров между представителями Вашингтона и Тегерана.

    «Если сделка будет подписана в Исламабаде, я, возможно, поеду», – отметил Дональд Трамп в беседе с журналистами. Он высоко оценил усилия премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главнокомандующего армией Асима Мунира, назвав их работу великолепной.

    На этой неделе высокопоставленные пакистанские посредники посетили Тегеран, пытаясь укрепить хрупкое перемирие между США и Ираном, срок действия которого истекает в ближайшие дни. Трамп уклонился от ответа на вопрос о продлении режима прекращения огня, выразив оптимизм по поводу скорого заключения мирного договора.

    Выступая в Лас-Вегасе, глава Белого дома подчеркнул успешный ход кампании и раскритиковал советников, отговаривавших его от начала конфликта из-за угрозы роста цен на топливо до 300 долларов за баррель. Он назвал разговоры об инфляции безосновательными, указав на рекордные показатели фондового рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал следующий этап американо-иранских переговоров в Пакистане.

    Американский лидер поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу возглавить процесс мирного урегулирования.

    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    17 апреля 2026, 10:29 • Новости дня
    Стало известно о риске глобального сбоя авиаперевозок из-за дефицита топлива

    @ Peter Kneffel/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Закрытие Ормузского пролива на фоне ближневосточного конфликта грозит Европе и Азии острой нехваткой авиатоплива, что может привести к массовым отменам рейсов.

    Надвигающийся дефицит авиационного топлива в Европе и Азии, спровоцированный конфликтом с участием Ирана и фактическим закрытием Ормузского пролива, способен нарушить мировые путешествия уже в ближайшие недели, передает Associated Press.

    Если поставки нефти не возобновятся, пассажиров ждут отмены рейсов и рост цен на билеты в преддверии летнего сезона.

    Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил: «Запасов авиатоплива в Европе хватит, возможно, на шесть недель, а мировая экономика сталкивается с крупнейшим энергетическим кризисом». Авиационный керосин составляет около 30% расходов авиакомпаний, и его стоимость уже удвоилась с начала конфликта.

    Ежедневно из-за блокировки Ормузского пролива мировой рынок теряет от 10 до 15 млн баррелей нефти. Через этот маршрут проходит около 40% европейского импорта авиатоплива, однако с начала боевых действий поставки прекратились. Для восполнения дефицита США увеличили экспорт керосина в Европу до 150 тыс. баррелей в день.

    Некоторые авиаперевозчики уже начали сокращать полетные программы и перекладывать возросшие издержки на пассажиров через повышение тарифов на багаж и топливные сборы. Так, нидерландская KLM объявила об отмене 160 рейсов в следующем месяце из-за роста стоимости керосина, а британская ЕasyJet ожидает доналоговый убыток до 560 млн фунтов стерлингов (около 758 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о риске массовой отмены рейсов в Европе из-за истощения запасов горючего.

    Крупнейшие европейские авиакомпании сократили количество перелетов на фоне закрытия Ормузского пролива. Цены на авиационное топливо в регионе достигли рекордных 1,9 тыс. долларов за тонну.

    17 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кризис поставок авиационного топлива, вызванный закрытием Ормузского пролива, вынуждает крупнейшие европейские авиакомпании сокращать количество рейсов и выводить из эксплуатации самолеты.

    Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что у Европы осталось запасов авиатоплива «примерно на шесть недель», сообщает Politico.

    С начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля цены на этот вид горючего в регионе выросли более чем вдвое.

    Хотя фактический дефицит еще не наступил, высокая стоимость топлива заставляет перевозчиков закрывать менее прибыльные маршруты. В четверг Lufthansa объявила о досрочном выводе из эксплуатации всех 27 самолетов дочерней компании CityLine уже в эти выходные. По словам финансового директора Тилля Штрайхерта, текущий кризис вынуждает реализовать эти меры раньше запланированного срока.

    Помимо этого, с октября Lufthansa выведет из дальнемагистрального парка последние четыре Airbus A340-600 и два Boeing 747-400. В зимнем расписании 2026–2027 годов компания сократит провозные емкости, убрав еще пять лайнеров. Общее сокращение флота составит 38 самолетов. Штрайхерт отметил, что этот шаг неизбежен в свете резко возросших затрат на керосин и геополитической нестабильности.

    Проблемы затронули и другие компании. KLM сообщила, что в мае выполнит на 80 рейсов меньше в аэропорт Схипхол и обратно, что затронет маршруты в Лондон и Дюссельдорф. Бюджетная easyJet заявила о росте расходов на топливо почти на 29 млн евро только за март, а ее убытки до уплаты налогов за полгода могут достичь 640 млн евро.

    В критической ситуации оказалась и латвийская airBaltic, зависящая от финансовой поддержки. Премьер-министр Эвика Силиня предупредила о возможном распаде коалиции из-за нежелания партнеров одобрить кредит в 30 млн евро. Однако в четверг правительство Латвии все же обеспечило перевозчику этот заем.

    Ранее сообщалось, что нидерландская авиакомпания KLM отменит 160 рейсов по Европе из-за подорожания авиационного топлива.

    Руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль предрек европейским странам полную нехватку горючего.

    Итальянская газета Corriere della Sera сообщила о наличии достаточных запасов керосина только у двух государств Евросоюза.

    17 апреля 2026, 10:35 • Новости дня
    Азии и Африке предсказали бум атомной энергетики
    @ Klaus Wagenhauser/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глобальный шок на рынках углеводородов спровоцировал масштабный ренессанс атомной энергетики, вынудив десятки развивающихся стран экстренно проектировать собственные ядерные реакторы, отмечает Associated Press.

    На фоне перебоев с поставками топлива страны Азии и Африки начали активно наращивать мощности электростанций, передает Associated Press.

    Государства, уже обладающие ядерными объектами, увеличивают их производительность, а новички ускоряют реализацию долгосрочных проектов.

    «Война ускорила глобальный «ядерный ренессанс», – заявила Рэйчел Бронсон из журнала Bulletin of the Atomic Scientists. Она отметила, что страны активно ищут выход из ситуации, связанной с высокими рисками на рынках ископаемого топлива.

    В Азии Южная Корея увеличивает выработку энергии, а Япония заключила сделку с США на 40 млрд долларов. Бангладеш спешит запустить новые реакторы от корпорации Rosatom, в то время как Вьетнам подписал соглашение с Москвой.

    Африканские государства также проявляют высокий интерес к технологиям. Россия возводит первый реактор в Египте и заключила соглашения с пятью странами, включая Эфиопию. США пытаются догнать конкурентов, предлагая странам континента малые модульные реакторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Азии столкнулись с худшим в истории энергетическим кризисом из-за войны с Ираном. На фоне дефицита азиатские государства усилили использование угольных электростанций.

    Африканский союз предупредил о серьезных последствиях ближневосточной эскалации для мировых энергетических рынков.

    17 апреля 2026, 10:06 • Новости дня
    Власти США призвали нефтяные компании нарастить добычу из-за войны

    @ REUTERS/Eli Hartman

    Tекст: Мария Иванова

    Американское руководство обратилось к руководителям крупнейших энергетических корпораций с просьбой увеличить объемы производства сырья для компенсации глобального дефицита поставок.

    Представители Белого дома провели видеоконференцию с топ-менеджерами нефтяной отрасли, передает Bloomberg.

    В переговорах участвовали руководители Exxon Mobil, Chevron и других компаний. Стороны обсудили глобальный шок предложения, вызванный фактическим закрытием Ормузского пролива из-за конфликта в Иране, что лишило мировой рынок 16 млн баррелей сырья в день.

    Президент США назвал рост цен на топливо краткосрочным явлением. «Они не очень высоки, если посмотреть, какими они должны были быть, чтобы избавиться от ядерного оружия со всеми вытекающими опасностями», – заявил американский лидер журналистам.

    Представители индустрии при этом подчеркнули важность реформы системы выдачи разрешений для ускорения разработки новых проектов. Бизнесмены также рекомендовали ослабить ограничения на сжигание попутного природного газа на скважинах.

    В свою очередь чиновники заверили, что не планируют вводить запрет на экспорт американской нефти или налог на сверхприбыль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США ранее объявил о начале блокады Ормузского пролива. Американские военные запланировали перекрытие связанных с Ираном морских перевозок.

    Для сдерживания цен Вашингтон одобрил рекордный выброс нефти из стратегических резервов.

    17 апреля 2026, 00:17 • Новости дня
    Десятидневное перемирие в Ливане официально вступило в силу
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Начало действовать соглашение о приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    По информации «Галей ЦАХАЛ», «после нескольких часов непрерывных обстрелов севера Израиля временное прекращение огня в Ливане официально вступило в силу», передает ТАСС.

    Самолеты израильских ВВС нанесли удары по 11 населенным пунктам на юге Ливана за десять минут до вступления в силу режима прекращения огня, передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанский телеканал Al-Mayadeen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили о договоренности Израиля и Ливана начать десятидневное перемирие. Президент Ливана Джозеф Аун назвал прекращение огня отправной точкой для прямых переговоров между странами.

    17 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Франция не пригласила генерального секретаря НАТО Марка Рютте и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на саммит по ситуации в Ормузском проливе, сообщает газета Financial Times.

    По данным Financial Times, Франция не пригласила генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на предстоящий саммит по безопасности в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Мероприятие, организованное Парижем и Лондоном, должно пройти на этой неделе, а ожидаемое число участников превышает 40 государств.

    По информации издания, Франция дважды вычеркивала Рютте и фон дер Ляйен из списка приглашенных, который предлагала Британия. В Елисейском дворце считают, что на саммите должны присутствовать в основном лидеры государств, а не руководители международных организаций.

    Президент США не будет присутствовать на встрече. Однако премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон планируют проинформировать его о результатах саммита.

    Ранее Франция и Германия разошлись в вопросе участия США в защите Ормузского пролива.

    До этого Париж и Лондон договорились провести конференцию по возобновлению судоходства в регионе.

    Ранее Британия предложила организовать саммит по вопросам безопасности на своей территории.

    17 апреля 2026, 02:18 • Новости дня
    Израильская артиллерия обстреляла Ливан после начала перемирия

    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на вступление в силу режима прекращения огня, израильские военные нанесли интенсивные удары по двум населенным пунктам на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA.

    Артиллерия армии Израиля открыла интенсивный огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия, передает РИА «Новости» со ссылкой на NNA.

    Указывается, что «артиллерия израильской армии продолжает обстреливать населенные пункты Хиям и Дебин», при этом происходит «прочесывание района с применением стрелкового оружия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Ранее США заявили о достижении соответствующей договоренности по прекращению огня.

    17 апреля 2026, 09:50 • Новости дня
    Politico: Франция и Германия разошлись во взглядах на Ормузский пролив

    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Между Парижем и Берлином возникли разногласия по поводу привлечения Соединенных Штатов к европейской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести переговоры с лидерами ряда стран для подготовки сугубо оборонительной миссии в Ормузском проливе, передает Politico.

    Представитель администрации французского лидера подчеркнул, что разрабатываемая инициатива не предполагает участия американской стороны.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина помочь в защите маршрутов, но захотел обсудить участие вооруженных сил США в этой инициативе. «Есть веские аргументы в пользу этого», – отметил Мерц на пресс-конференции, говоря о совместных усилиях Европы и Америки.

    Позиция Мерца может привести к конфликту с Макроном, который ранее критиковал удары США и Израиля по Ирану. В Вашингтоне же европейскую инициативу назвали бессмысленной, заявив, что американские ВМС располагают достаточными ресурсами для самостоятельного обеспечения безопасности в проливе.

    Канцлер Германии также дал понять, что Берлин готов направить тральщики, но только при условии стабильного прекращения огня и наличия международного мандата ООН. Встреча европейских лидеров, в которой примут участие премьеры Британии и Италии, может стать поводом для призыва к дипломатическому урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны разрабатывают план по освобождению Ормузского пролива без участия США.

    Париж и Лондон запланировали международную конференцию по возобновлению судоходства.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее высмеял военные возможности Франции в этом регионе.

    16 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Матвиенко сообщила о глобальных последствиях ближневосточного конфликта для всей планеты

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что боевые действия в ближневосточном регионе спровоцировали масштабный энергетический кризис и привели к резкому росту уровня нищеты на всей планете.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле указала на глобальные последствия кризиса, передает РИА «Новости». «Последствия агрессий грозят всем. Война на Ближнем Востоке усугубила ситуацию с голодом и нищетой на планете, привела к масштабному энергетическому кризису, растет угроза миграционной катастрофы и экологического бедствия», – заявила она.

    Спикер верхней палаты парламента добавила, что на глазах всего мира продолжают гибнуть мирные граждане, включая женщин, детей и стариков. При этом международное сообщество демонстрирует полную неспособность остановить эти преступления.

    Особое внимание политик уделила трагедии в иранском городе Минаб, где в школе погибли невинные дети. По ее словам, правовые и моральные нормы отвергнуты теми, кто применяет силу в обход санкций Совета Безопасности ООН, и таким действиям нет оправданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ Кристалина Георгиева рассказала о крупнейшем сбое в поставках энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил об угрозе голода для миллионов людей.

    Всемирная продовольственная программа ООН заявила о блокировке десятков тысяч тонн продовольственной помощи для беднейших стран.

    16 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Поиск Google снова заработал в Иране после масштабных блокировок

    Tекст: Ольга Иванова

    В Иране восстановили доступ к поисковой системе Google, который был ограничен с конца февраля из-за обострения конфликта с США и Израилем.

    Поисковая платформа Google вновь стала доступна для пользователей на территории Ирана, передает РИА «Новости». Доступ к интернету в стране был практически полностью отключен с 28 февраля на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Один из жителей Тегерана рассказал агентству, что попытался воспользоваться сервисом Google Translate, но безуспешно. «Я не зарегистрирован в Gmail, однако стартовая страница электронной почты открывается», – отметил собеседник.

    По словам местных жителей, VPN-сервисы, необходимые для доступа к Telegram и YouTube, значительно подорожали и стали нерентабельными. Официальных комментариев от властей Ирана о снятии ограничений пока не поступало. Ранее глава МИД страны Аббас Аракчи объяснял отключение интернета соображениями национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отключение интернета в Иране превысило 900 часов.

    В марте масштабный сбой произошел в ключевой государственной телекоммуникационной сети Исламской республики.

    До начала конфликта местные власти подготовились к изоляции от Глобальной паутины.


    17 апреля 2026, 06:30 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о намерении Израиля контролировать буферную зону в Ливане
    @ Jinipix/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская армия сохранит под контролем десятикилометровую полосу безопасности на юге Ливана, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху в обращении к нации подчеркнул намерение сохранить военное присутствие Израиля на ливанской территории. По его словам, это необходимо для защиты северных израильских поселений от возможных вторжений и противотанковых обстрелов со стороны боевиков, передает РИА «Новости».

    «Мы остаемся в Ливане в усиленной полосе безопасности. Это не пять точек, которые были ранее. Это полоса безопасности, которая начинается от моря и продолжается до горы Дов и подступов к Хермону, до границы с Сирией. Это полоса безопасности глубиной десять километров, которая намного прочнее, мощнее и надежнее, чем то, что у нас было раньше. Мы там находимся, и мы не собираемся уходить», – заявил глава израильского правительства.

    Нетаньяху также отметил, что при согласии на перемирие Израиль категорически отверг требования «Хезболлы». Шиитское движение настаивало на полном выводе израильских войск до международной границы и прекращении огня по формуле «тишина в обмен на тишину». Лидер еврейского государства подчеркнул, что ни одно из этих условий выполнено не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Нетаньяху распорядился расширить зону оккупации на юге Ливана. Позже глава правительства посетил израильские военные позиции на ливанской территории. Президент Ливана Джозеф Аун отметил, что прекращение огня с Израилем рассматривается как отправная точка для начала прямых переговоров между странами.

    СМИ сообщили, что несмотря на вступление в силу режима прекращения огня, израильские военные нанесли интенсивные удары по двум населенным пунктам на юге Ливана.

    16 апреля 2026, 20:52 • Новости дня
    Трамп: Израиль и Ливан договорились начать десятидневное перемирие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль и Ливан договорились о прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп.

    По его словам, это решение было достигнуто после телефонных переговоров с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

    «Два лидера согласились с тем, что ради достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное прекращение огня в 17.00 (00.00 мск 17 апреля) по времени Восточного побережья США», – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

    Ранее власти Ливана опровергли переговоры с Израилем.

    Газета Financial Times сообщала о возможности скорого перемирия Израиля и Ливана.

    Движение «Хезболла» одобрило возможное перемирие при условии соблюдения договора израильской стороной.

    17 апреля 2026, 02:51 • Новости дня
    США предупредили Европу о задержках поставок оружия из-за Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти уведомили некоторых европейских лидеров о возможных проблемах с поставками вооружений на фоне растущих потребностей из-за ситуации в Иране, сообщило Reuters.

    По данным Reuters, ограничения затронут государства Евросоюза, включая страны Прибалтики и Скандинавии, передает ТАСС.

    В переписке американские чиновники отметили, что операция в Иране продолжает истощать арсеналы США. По этой причине Вашингтон в настоящий момент не способен выполнить ранее заключенные контракты в полном объеме.

    Представители Белого дома выражают серьезные опасения относительно возможностей оборонно-промышленного комплекса. Ожидается, что на фоне ближневосточного конфликта американские предприятия не смогут удовлетворить растущий мировой спрос, что вынуждает рассматривать варианты сокращения поставок ряду зарубежных покупателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон предупредил союзников о возможных задержках поставок боеприпасов. Европейские страны высказывали опасения из-за вероятного срыва передачи уже оплаченного оружия. Государства Персидского залива начали активный поиск альтернативных поставщиков вооружений.

