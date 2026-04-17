Лавров заявил о переменах в безопасности Евразии из-за кризиса на Ближнем Востоке

Tекст: Елизавета Шишкова

Лавров заявил, что кризис, возникший в районе Персидского залива и распространившийся на весь Ближний Восток, в корне меняет тенденции на евразийском континенте, включая пути обеспечения безопасности государств, передает РИА «Новости».

«Кризис, который был создан в районе Персидского залива и охватил, по сути дела, весь Ближний Восток, коренным образом меняет общие тенденции на евразийском континенте, в том числе с точки зрения путей обеспечения безопасности стран», – подчеркнул Лавров на пресс-конференции после заседания Совета глав МИД стран СНГ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, государства – участники СНГ подчеркнули важность обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности Ирана и арабских стран региона.

Совет безопасности России предупредил о возможности возобновления интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке, если США и Иран не достигнут договоренностей в течение двух недель.

Директор консульского департамента МИД Алексей Климов рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, вовлеченные в военный конфликт.