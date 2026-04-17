    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя
    СК объявил командира бригады ВСУ Булацика в розыск за ракетный удар по Брянску
    Стало известно о риске глобального сбоя авиаперевозок из-за дефицита топлива
    Армия США задумалась о создании беспилотных самолетов-заправщиков
    Эксперт: Кишинев пошел на провокацию против российских военных
    Песков опроверг слухи о недостатке информации у Путина
    В Госдуме рассказали о решении об ударах по Европе из-за дронов ВСУ
    Азии и Африке предсказали бум атомной энергетики
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    17 апреля 2026, 14:36 • Новости дня

    Песков сообщил о готовности России принять иранский уран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова принять иранский обогащенный уран, однако сейчас это предложение не вызывает интереса у США, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «В настоящий момент – на этой стадии – это предложение не на столе переговоров, насколько мы понимаем», – отметил он, передает ТАСС.

    По его словам, Москва остается открытой к такому варианту, и эту позицию неоднократно подтверждал президент Владимир Путин, но инициатива не востребована Вашингтоном.

    Ранее Песков заявил о продолжении контактов России с США и Ираном по урану.

    Иран выразил благодарность России за сотрудничество в области атомной энергетики.

    16 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    Шойгу напомнил Прибалтике о праве России на самооборону на фоне атак дронов
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    «В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре», – говорится в комментарии Шойгу для СМИ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные атаки возможны либо из-за неэффективности западных систем противовоздушной обороны, либо потому, что эти государства сознательно позволяют использовать свое воздушное пространство для ударов по России, фактически становясь соучастниками агрессии против страны.

    Секретарь Совбеза напомнил, что в случае сознательного участия указанных государств Россия может автоматически применять статью 51 Устава ООН, которая предоставляет неотъемлемое право на самооборону в случае вооруженного нападения.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу.

    На прошлой неделе литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    17 апреля 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: Кишинев пошел на провокацию против российских военных

    Политолог Мартынов: Кишинев, объявив российских военных персонами нон грата, нарушил все соглашения

    @ Сергей Кузнецов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В последние годы ротация в оперативной группе российских войск в Приднестровье сильно затруднена из-за действий Кишинева. Внесение командира ОГРВ и его заместителей в список нежелательных лиц призвано еще сильнее осложнить ситуацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.

    «Оперативная группа российских войск (ОГРВ) находится в Приднестровье на основании соглашения 1992 года «о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», а также ряда других договоров», – напомнил Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Он подчеркнул: утверждение спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о том, что российские военные там находятся незаконно, не соответствует действительности. «Гросу либо демонстрирует свою некомпетентность, либо умышленно искажает факты», – считает собеседник. По его мнению, заявление чиновника, как и решение Кишинева объявить командование ОГРВ персонами нон грата – «провокация и нарушение всех правовых соглашений».

    Мартынов указал, что в последние годы ротация в оперативной группе сильно затруднена: «в аэропорту Кишинева военных России просто разворачивают». Внесение командира ОГРВ и его заместителей в список нежелательных лиц призваны еще сильнее осложнить ситуацию, полагает эксперт. «Меры скажутся и на членах семей военнослужащих. Фактически они оказываются запертыми в регионе», – добавил он.

    «Решение Кишинева ведет к эскалации. Я не исключаю, что план разработали вовсе не Гросу или Майя Санду, а те силы, которым очень хочется разжечь приднестровский конфликт», – рассуждает политолог. По его мнению, за всем этим могут стоять Британия или Франция. Собеседник напомнил, что Лондон ранее несколько раз делал «подход к снаряду», в том числе в 2022 году, а Париж стоял за массовой фальсификацией на президентских и парламентских выборах в Молдавии.

    «После объявления командования российских войск персонами нон грата возможны провокации физического плана. Однако до вывода группы дело вряд ли дойдет», – допустил спикер. Он напомнил, что ОГРВ занимается обеспечением безопасности и охраной военных складов в селе Колбасна.

    «Срок годности подавляющей части хранящихся на объекте снарядов истек, и они подлежат утилизации. В одно время обсуждался международный проект строительства завода для этих целей. Но он так и не был реализован», – детализировал Мартынов.

    По его словам, причин тому несколько – «начиная от вороватости молдавских властей и заканчивая тем, что не удалось договориться, кто в итоге будет оператором этого процесса». «Другими словами, вопрос вывода Оперативной группы российских войск ставился разными людьми и в разное время. Однако с практической точки зрения это все еще невозможно», – заключил эксперт.

    Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что командование Оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье было объявлено персонами нон грата. «Подтверждаю, в этом списке несколько человек. Они объявлены нежелательными лицами в Молдавии по простой причине – российская армия нелегально находится на территории Молдавии», – сказал он.

    Гросу добавил, что теперь попытка выезда «на правый берег» грозит российским офицерам депортацией в Россию без права возвращения. По информации молдавских СМИ, среди персон нон грата – командующий ОГРВ Дмитрий Зеленков и три его заместителя: Дмитрий Опалев, Сергей Мащенко и Сергей Ширшов. Въезд на территорию Молдавии также запрещен начальнику штаба Марату Яруллину и Алексею Богомолову, который руководит полевым банком в Тирасполе.

    Напомним, в Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

    Летом 2025 года Майя Санду распорядилась лишить молдавского гражданства пятерых жителей, служивших в российской группе войск в Приднестровье. Среди них – Эдуард Мокусей 1974 года рождения, Николай Овсов 1986 года рождения, Александр Приходченко 1976 года рождения, Андрей Саблицов 1982 года рождения и Денис Стефанов 1981 года рождения.

    Тогда же президент Молдавии говорила, что Кишинев готов вернуться к переговорам по Приднестровью только при условии вывода Оперативной группы российских войск. «Главный вопрос – как мы сможем избавиться от российской армии мирным путем. Если найдется такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей», – отмечала Санду.

    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    16 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Замдиректора МХАТа арестовали по обвинению в растрате средств

    Замдиректора МХАТа Гезерова арестовали по обвинению в растрате средств

    @ Алексей Орлов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора Московского Художественного академического театра им. М. Горького Артура Гезерова.

    Гезеров обвиняется в растрате, передает ТАСС.

    «Басманный районный суд города Москвы 16 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гезерова Артура Гезеровича до 8 июня 2026 года», – сообщили агентству в суде.

    В июле прошлого года СМИ сообщили, что СКР возбудил дело о взятке против гендиректора МХАТа Владимира Кехмана.

    16 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Губернатор Белгородской области объявил об уходе в отпуск

    Губернатор Белгородской области Гладков объявил об уходе в двухнедельный отпуск

    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ушел в отпуск на две недели, об этом он сообщил в своих социальных сетях.

    В сообщении в своем канале в Max Гладков отметил, что в последний раз был в подобном отпуске в 2024 году.

    По его словам, все руководство региона, а также сотрудники оперативных служб, МЧС, полиции, «Барс-Белгород» и «Орлан» продолжают выполнять свои задачи по обеспечению безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Гладков подчеркнул, что все необходимые алгоритмы действий уже неоднократно отработаны.

    Исполняющим обязанности губернатора на время отпуска назначен его заместитель – руководитель администрации губернатора Александр Лоренц. Гладков пообещал и в отпуске продолжать информировать жителей о текущих событиях через свои социальные сети.

    Ранее Гладков сообщил о намерении баллотироваться на второй срок в 2026 году.

    16 апреля 2026, 16:07 • Новости дня
    США активировали против Ирана программу «Экономическая ярость»

    Хегсет заявил о запуске США программы «Экономическая ярость» для давления на Иран

    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти инициировали масштабную кампанию для усиления санкционного воздействия на Тегеран с участием ключевых правительственных структур страны.

    Глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет сообщил о старте специальной программы, направленной на усиление санкционного воздействия на Тегеран, передает РИА «Новости». Инициатива получила название «Экономическая ярость».

    «Министр финансов Скотт Бессент и наши друзья из министерства финансов также начинают операцию «Экономическая ярость», чтобы усилить экономическое давление на Иран со стороны всего правительства», – заявил руководитель Пентагона во время брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент пригрозил Ирану применением «финансового эквивалента» кинетических ударов. Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал продолжать военную операцию против Исламской республики без полумер.

    17 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    Трамп ради мира с Ираном согласился приехать в Исламабад
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер допустил поездку в Исламабад, если там состоится подписание мирного договора, завершающего конфликт с Тегераном.

    Президент США заявил о возможном визите в Пакистан для заключения соглашения об окончании войны с Ираном, передает The New York Times.

    Ранее стало известно, что Исламабад готовится принять второй раунд переговоров между представителями Вашингтона и Тегерана.

    «Если сделка будет подписана в Исламабаде, я, возможно, поеду», – отметил Дональд Трамп в беседе с журналистами. Он высоко оценил усилия премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главнокомандующего армией Асима Мунира, назвав их работу великолепной.

    На этой неделе высокопоставленные пакистанские посредники посетили Тегеран, пытаясь укрепить хрупкое перемирие между США и Ираном, срок действия которого истекает в ближайшие дни. Трамп уклонился от ответа на вопрос о продлении режима прекращения огня, выразив оптимизм по поводу скорого заключения мирного договора.

    Выступая в Лас-Вегасе, глава Белого дома подчеркнул успешный ход кампании и раскритиковал советников, отговаривавших его от начала конфликта из-за угрозы роста цен на топливо до 300 долларов за баррель. Он назвал разговоры об инфляции безосновательными, указав на рекордные показатели фондового рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал следующий этап американо-иранских переговоров в Пакистане.

    Американский лидер поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу возглавить процесс мирного урегулирования.

    16 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Часть праха Плисецкой и Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть праха народной артистки СССР Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина была захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает пресс-служба Большого театра.

    По информации СМИ, часть праха была развеяна над рекой Окой, передает «Интерфакс».

    Майя Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года в Германии за несколько месяцев до своего 90-летнего юбилея. Родион Щедрин ушел из жизни 29 августа 2025 года в возрасте 93 лет, также в Германии.

    Плисецкая родилась в Москве 20 ноября 1925 года, в 1943 году окончила Московское хореографическое училище и была принята в труппу Большого театра, где с 1960 года стала примой.

    Плисецкая прославилась ролями Одетты-Одиллии в «Лебедином озере», Авроры в «Спящей красавице», Раймонды, Хозяйки медной горы в «Каменном цветке» и Кармен в «Кармен-сиюте». Она удостоилась многочисленных отечественных и международных наград и была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

    Родион Щедрин, родившийся 16 декабря 1932 года в Москве, был выдающимся композитором, пианистом и педагогом, а также полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Его творческое наследие включает оперы «Мертвые души», «Лолита», балеты «Конек-Горбунок», «Кармен-сюита», «Чайка», «Дама с собачкой» и множество других произведений для театра и кино.

    Майя Плисецкая и Родион Щедрин были женаты с 1958 года, их творческий и семейный союз стал одним из символов отечественного искусства.

    В 2016 году в Москве открыли памятник Майе Плисецкой.

    16 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Оренбуржье полицейских

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Оренбургской области трое полицейских, получивших ранения в результате стрельбы, находятся в стабильно тяжелом состоянии, рассказали в региональном Минздраве.

    «Все трое (пострадавших) находятся в стабильно тяжелом состоянии», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, в Оренбургской области один полицейский погиб, еще трое получили ранения при попытке задержания мужчины, находящегося в федеральном розыске.

    16 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    Минобороны анонсировало учения ОДКБ на территории трех стран

    Минобороны анонсировало учения ОДКБ на территории трех стран
    @ Владислав Ногай/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоятся в 2026 году на территории России, Белоруссии и Казахстана, сообщило Минобороны России.

    Об этом было объявлено на заседании военного комитета ОДКБ, где председательствовал начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

    Как сообщило Минобороны в Max, в ходе встречи делегации генеральных штабов стран-участниц ОДКБ акцентировали внимание на вопросах организации совместной оперативной и боевой подготовки. Особое значение было уделено особенностям ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

    Основным мероприятием года станут совместные учения, которые пройдут на территории сразу трех государств – России, Белоруссии и Казахстана.

    Ранее генсек ОДКБ сообщил о проведении учений «Нерушимое братство – 2026» в Белоруссии.

    В августе в Белоруссии прошли учения ОДКБ с участием более 2 тыс. военных.

    17 апреля 2026, 13:16 • Новости дня
    Глава армии Бельгии выдумал признание Россией «Нарвской народной республики»
    @ Kurt Desplenter/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник бельгийской армии Фредерик Вансина заявил о якобы признании Россией несуществующей «Нарвской народной республики» в Эстонии, хотя Москва таких шагов не предпринимала.

    В интервью газете Soir глава вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина заявил, что Россия якобы признала некую «Нарвскую народную республику» в Эстонии, передает РИА «Новости».

    По словам Вансина, «российская риторика остается воинственной и наступательной, с заявлениями о необходимости возвращения к границам 1997 года, то есть о выводе всей Центральной Европы из НАТО. Они только что признали 'Нарвскую народную республику' в Эстонии».

    Однако в реальности никакой «Нарвской народной республики» не существует, и официальная Москва никогда не упоминала и не признавала такого образования. За последние месяцы в соцсетях появились группы, связанные с выдуманными «народными республиками» в прибалтийских городах, но в них состоит лишь несколько десятков человек. Эти сообщества публикуют символику и виды городов, однако кто их создал – неизвестно.

    В июле 1991 года в Эстонии обсуждался проект Принарвской Советской Социалистической Республики, но он не получил развития.

    В МИД России неоднократно отмечали, что прибалтийские страны занимают крайне враждебную позицию по отношению к России. В декабре 2023 года Владимир Путин подчеркнул, что русофобия в Прибалтике существовала задолго до начала спецоперации на Украине.

    Спецслужбы Эстонии разоблачили так называемую «Нарвскую народную республику».

    Премьер-министр страны Кристен Михал назвал это движение российской информационной операцией.

    16 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Полицейский погиб при задержании преступника в Оренбуржье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Оренбургской области один полицейский погиб, еще трое получили ранения при попытке задержания мужчины, находящегося в федеральном розыске.

    Инцидент произошел в поселке Аккермановка, сообщило УМВД по Оренбургской области в Max.

    «Сегодня сотрудники ОП № 3 МУ МВД России «Орское» выехали в поселок Аккермановка для задержания лица, находившегося в федеральном розыске. Увидев полицейских, злоумышленник открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате один полицейский погиб, трое получили ранения, им оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении.

    По данным ведомства, подозреваемый после нападения на сотрудников скрылся. В настоящее время его разыскивают.

    В декабре при взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек.

    17 апреля 2026, 14:21 • Новости дня
    ЕК отвергла обвинения в пролете украинских дронов через ЕС для атак по России
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия заявила, что не располагает доказательствами использования украинскими беспилотниками для ударов по России воздушного пространства стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    Официальный представитель ЕК Анита Хиппер сообщила об этом на брифинге в Брюсселе, отвечая на слова секретаря Совбеза России Сергея Шойгу о возможности применения Россией права на самооборону в ответ на подобные удары, передает ТАСС.

    «Еврокомиссия видела заявления, в которых эти страны ЕС отвергли эти обвинения. Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения России из того, что мы видим», – заявила Хиппер. Она также назвала слова Шойгу «дезинформацией», отметив, что подобные заявления якобы направлены на создание условий для эскалации и региональной нестабильности.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу. После этого литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    16 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    Глава Туапсе сообщил о помощи семьям погибших при атаке БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти города Туапсе окажут всю необходимую помощь семьям погибших в результате ночной атаки беспилотников, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко.

    «От всех жителей Туапсинского округа и от себя лично выражаю искренние соболезнования близким погибших при ночной атаке БПЛА. Тем более погиб ребенок. Семьям будет оказана вся необходимая помощь», – написал он в своем Telegram-канале.

    По словам Бойко, после атаки число размещенных в пункте временного размещения увеличилось вдвое – с десяти до 22 человек. Все пострадавшие находятся в СОШ №6, где их обеспечили необходимым и накормили.

    В пункте временного размещения круглосуточно дежурят врач и психолог.

    Напомним, в результате атаки беспилотников на Туапсе погибли двое детей.

    Кроме того, обломки украинских беспилотников повредили жилые дома и детсад в Сочи.

    16 апреля 2026, 18:17 • Новости дня
    Крашенинников отметил историческое значение консенсуса в Годсуме по теме СВО
    @ Марат Абулхатин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все фракции в Госдуме, вне зависимости от политической направленности, демонстрируют поддержку курса спецоперации и интеграции новых территорий в состав России, отметил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

    «Надо обратить внимание на важнейший фактор: у нас есть абсолютный консенсус по СВО и поддержке новых территорий. Все фракции, независимо от политической направленности, поддерживают этот курс», – сказал Крашенинников в интервью «Российской газете».

    По его словам, такое единство отсутствовало в царской Думе, что стало одной из причин последующих трагических событий для страны. Политик напомнил, что отсутствие взаимодействия между партиями и слоями общества, а также злоупотребления на военных поставках в годы Первой мировой войны стали одной из причин потерь на фронте и последовавших за этим революций.

    Согласно проведенному ВЦИОМ опросу, большинство россиян поддерживают решение провести специальную военную операцию на Украине, 65 % опрошенных считают, что для российских войск СВО проходит скорее успешно.

    Ранее Кремль заявил о сохранении главной цели СВО.

    16 апреля 2026, 17:55 • Новости дня
    Россия стала соавтором новой международной системы наблюдения на выборах
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    В Москве в НЦ «Россия» представители 60 стран создали первую независимую международную ассоциацию наблюдения за выборами. Ее цель – неполитизированная, профессиональная оценка электоральных процессов. Россия стала соавтором новой архитектуры мониторинга за выборами, которая должна разрушить монополию западных структур в этой сфере, рассказали участники круглого стола ЭИСИ: «Новые правила международного наблюдения за выборами».

    «Вопрос честности и прозрачности выборов перестает быть монополией узкого круга лиц и структур, а становится предметом равноправного профессионального диалога», – заявил Владимир Шаповалов, доцент МГИМО, член РАПК.

    «Россия выступает здесь полноценным участником и соавтором новой архитектуры международного наблюдения. Наша избирательная система по праву относится к числу самых устойчивых и развитых в мире: она опирается на общепризнанные демократические принципы и одновременно учитывает историческую традицию народного представительства», – пояснил эксперт.

    Шаповалов отметил, что в основе современной модели – вся российская история: вече, земские и сословно-представительные органы, советский и постсоветский опыт. «Для нас важен каждый голос, а технические решения работают на избирателя, а не вместо него. Сегодня Россия не просто заимствует лучшие практики, но и сама готова предложить опыт организации выборов и общественного контроля – с уважением к традиции и суверенитету», – добавил он.

    Западные подходы «вызывают аллергию»

    Член ЦИК Павел Андреев пояснил, что западные структуры, ранее монополизировавшие сферу наблюдения, в ценностном смысле обанкротились. «Зачастую они даже оправдывают подавление неугодных сил, осуществляя таким образом иностранное вмешательство – под крышей миссий международного наблюдения», – отметил он.

    Эта активность, добавил Андреев, вызывает «аллергию» в странах Азии, Африки и Латинской Америки. «Многие страны обращаются к нам за рецептами: как Россия справляется с нашествиями западных наблюдателей», – сказал он.

    При этом выработанные в России подходы к наблюдению за выборами, включая видеонаблюдение и независимый общественный мониторинг, – это уникальные по масштабам форматы работы, которых нет больше нигде в мире.

    «Наша философия – избиратель в центре всего. Борьба за его доверие к результатам выборов, а значит, и за их легитимность – очень привлекательна для коллег со всего мира. Они хотят больше об этом узнавать, и этот обмен практиками становится основой, вокруг которой концентрируется сотрудничество», – подчеркнул Андреев.

    Все для избирателя

    Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов назвал ключевой ошибкой мнение о том, что избирательная система развивается ради себя самой. «Избирательная система и институты общественного наблюдения следуют за избирателем – за его удобством, за появлением новых видов волеизъявления, за открывающимися возможностями», – пояснил он.

    Асафов отметил, что дистанционное электронное голосование наблюдаемо так же, а возможно, даже глубже, чем традиционные выборы на участке. «Разработана масса инструментов. Любой избиратель может стать наблюдателем. Предоставляются широкие возможности для партийного наблюдения, и многие политические партии это активно используют», – добавил политолог.

    Мнения зарубежных экспертов

    «Лучший опыт, который я получил в качестве наблюдателя – это работа на президентских выборах в России. Все было хорошо организовано. Даже люди с проблемным здоровьем и инвалидностью имели возможность проголосовать», – сказал Петрос Волдегиоргис Волдесенбет, председатель федерального комитета партии «Процветание» из Эфиопии.

    Он также отметил, что в странах Африки долгое время сохранялась монополия западноевропейских государств на наблюдение за выборами, что могло напрямую влиять на их итоги. Созданная ассоциация, по его убеждению, «превратит однополярный мир в многополярный» – в том числе, в сфере выборов.

    Схожими наблюдениями поделился и его коллега из Латинской Америки. «Когда наши электоральные результаты не подходят Западу, там начинают использовать наблюдателей как инструмент вмешательства», – рассказал Энрике Домингес, советник администрации президента Бразилии по делам молодежи, заместитель руководителя дирекции ММФ БРИКС+.

    «Создание новой ассоциации важно для всего мира. В этом году у нас будут выборы в Бразилии, и мы снова принимаем западные миссии, но впервые у нас есть и другой вариант. Мы считаем, что новая международная ассоциация дает нам надежду на мир, в котором уважают всех», – заключил он.

