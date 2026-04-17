Страны СНГ заявили о поддержке суверенитета и безопасности Ирана

Tекст: Валерия Городецкая

«Подчеркиваем необходимость обеспечения суверенитета, безопасности и территориальной целостности Исламской республики Иран и арабских государств Персидского залива», – отмечается в совместном заявлении министров иностранных дел Содружества, передает ТАСС.

Главы внешнеполитических ведомств СНГ призвали все стороны проявлять сдержанность и отказаться от угроз и ультиматумов, которые могут привести к возобновлению вооруженного противостояния в зоне Персидского залива. По их мнению, действия, способные спровоцировать новую эскалацию, должны быть исключены.

Министры выразили серьезную озабоченность в связи с продолжающейся напряженностью в регионе и гибелью гражданских лиц на Ближнем Востоке. Они отметили, что подобные трагедии стали следствием военных ударов по территории Ирана и его ответных действий.

Также государства СНГ осудили удары по гражданским объектам, включая жилые дома, больницы, школы, а также объекты культурного наследия и энергетической инфраструктуры, такие как атомные электростанции и хранилища нефти и газа. В заявлении отмечается, что подобные атаки недопустимы независимо от обстоятельств.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о сохранении конфликтного потенциала на Ближнем Востоке.

Совет безопасности России предупредил о возможном возобновлении интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке, если США и Иран не достигнут договоренностей в течение двух недель.