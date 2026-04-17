  • Новость часаЕК отвергла обвинения в пролете украинских дронов через ЕС для атак по России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя
    СК объявил командира бригады ВСУ Булацика в розыск за ракетный удар по Брянску
    Стало известно о риске глобального сбоя авиаперевозок из-за дефицита топлива
    Армия США задумалась о создании беспилотных самолетов-заправщиков
    Эксперт: Кишинев пошел на провокацию против российских военных
    Песков опроверг слухи о недостатке информации у Путина
    В Госдуме рассказали о решении об ударах по Европе из-за дронов ВСУ
    Азии и Африке предсказали бум атомной энергетики
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    17 апреля 2026, 14:21 • Новости дня

    ЕК отвергла обвинения в пролете украинских дронов через ЕС для атак по России

    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия заявила, что не располагает доказательствами использования украинскими беспилотниками для ударов по России воздушного пространства стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    Официальный представитель ЕК Анита Хиппер сообщила об этом на брифинге в Брюсселе, отвечая на слова секретаря Совбеза России Сергея Шойгу о возможности применения Россией права на самооборону в ответ на подобные удары, передает ТАСС.

    «Еврокомиссия видела заявления, в которых эти страны ЕС отвергли эти обвинения. Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения России из того, что мы видим», – заявила Хиппер. Она также назвала слова Шойгу «дезинформацией», отметив, что подобные заявления якобы направлены на создание условий для эскалации и региональной нестабильности.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу. После этого литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    16 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    Шойгу напомнил Прибалтике о праве России на самооборону на фоне атак дронов
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    «В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре», – говорится в комментарии Шойгу для СМИ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные атаки возможны либо из-за неэффективности западных систем противовоздушной обороны, либо потому, что эти государства сознательно позволяют использовать свое воздушное пространство для ударов по России, фактически становясь соучастниками агрессии против страны.

    Секретарь Совбеза напомнил, что в случае сознательного участия указанных государств Россия может автоматически применять статью 51 Устава ООН, которая предоставляет неотъемлемое право на самооборону в случае вооруженного нападения.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу.

    На прошлой неделе литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    Комментарии (31)
    17 апреля 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: Кишинев пошел на провокацию против российских военных

    Политолог Мартынов: Кишинев, объявив российских военных персонами нон грата, нарушил все соглашения

    @ Сергей Кузнецов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В последние годы ротация в оперативной группе российских войск в Приднестровье сильно затруднена из-за действий Кишинева. Внесение командира ОГРВ и его заместителей в список нежелательных лиц призвано еще сильнее осложнить ситуацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.

    «Оперативная группа российских войск (ОГРВ) находится в Приднестровье на основании соглашения 1992 года «о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», а также ряда других договоров», – напомнил Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Он подчеркнул: утверждение спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о том, что российские военные там находятся незаконно, не соответствует действительности. «Гросу либо демонстрирует свою некомпетентность, либо умышленно искажает факты», – считает собеседник. По его мнению, заявление чиновника, как и решение Кишинева объявить командование ОГРВ персонами нон грата – «провокация и нарушение всех правовых соглашений».

    Мартынов указал, что в последние годы ротация в оперативной группе сильно затруднена: «в аэропорту Кишинева военных России просто разворачивают». Внесение командира ОГРВ и его заместителей в список нежелательных лиц призваны еще сильнее осложнить ситуацию, полагает эксперт. «Меры скажутся и на членах семей военнослужащих. Фактически они оказываются запертыми в регионе», – добавил он.

    «Решение Кишинева ведет к эскалации. Я не исключаю, что план разработали вовсе не Гросу или Майя Санду, а те силы, которым очень хочется разжечь приднестровский конфликт», – рассуждает политолог. По его мнению, за всем этим могут стоять Британия или Франция. Собеседник напомнил, что Лондон ранее несколько раз делал «подход к снаряду», в том числе в 2022 году, а Париж стоял за массовой фальсификацией на президентских и парламентских выборах в Молдавии.

    «После объявления командования российских войск персонами нон грата возможны провокации физического плана. Однако до вывода группы дело вряд ли дойдет», – допустил спикер. Он напомнил, что ОГРВ занимается обеспечением безопасности и охраной военных складов в селе Колбасна.

    «Срок годности подавляющей части хранящихся на объекте снарядов истек, и они подлежат утилизации. В одно время обсуждался международный проект строительства завода для этих целей. Но он так и не был реализован», – детализировал Мартынов.

    По его словам, причин тому несколько – «начиная от вороватости молдавских властей и заканчивая тем, что не удалось договориться, кто в итоге будет оператором этого процесса». «Другими словами, вопрос вывода Оперативной группы российских войск ставился разными людьми и в разное время. Однако с практической точки зрения это все еще невозможно», – заключил эксперт.

    Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что командование Оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье было объявлено персонами нон грата. «Подтверждаю, в этом списке несколько человек. Они объявлены нежелательными лицами в Молдавии по простой причине – российская армия нелегально находится на территории Молдавии», – сказал он.

    Гросу добавил, что теперь попытка выезда «на правый берег» грозит российским офицерам депортацией в Россию без права возвращения. По информации молдавских СМИ, среди персон нон грата – командующий ОГРВ Дмитрий Зеленков и три его заместителя: Дмитрий Опалев, Сергей Мащенко и Сергей Ширшов. Въезд на территорию Молдавии также запрещен начальнику штаба Марату Яруллину и Алексею Богомолову, который руководит полевым банком в Тирасполе.

    Напомним, в Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

    Летом 2025 года Майя Санду распорядилась лишить молдавского гражданства пятерых жителей, служивших в российской группе войск в Приднестровье. Среди них – Эдуард Мокусей 1974 года рождения, Николай Овсов 1986 года рождения, Александр Приходченко 1976 года рождения, Андрей Саблицов 1982 года рождения и Денис Стефанов 1981 года рождения.

    Тогда же президент Молдавии говорила, что Кишинев готов вернуться к переговорам по Приднестровью только при условии вывода Оперативной группы российских войск. «Главный вопрос – как мы сможем избавиться от российской армии мирным путем. Если найдется такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей», – отмечала Санду.

    Комментарии (12775)
    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Замдиректора МХАТа арестовали по обвинению в растрате средств

    Замдиректора МХАТа Гезерова арестовали по обвинению в растрате средств

    @ Алексей Орлов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора Московского Художественного академического театра им. М. Горького Артура Гезерова.

    Гезеров обвиняется в растрате, передает ТАСС.

    «Басманный районный суд города Москвы 16 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гезерова Артура Гезеровича до 8 июня 2026 года», – сообщили агентству в суде.

    В июле прошлого года СМИ сообщили, что СКР возбудил дело о взятке против гендиректора МХАТа Владимира Кехмана.

    Комментарии (3)
    16 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Губернатор Белгородской области объявил об уходе в отпуск

    Губернатор Белгородской области Гладков объявил об уходе в двухнедельный отпуск

    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ушел в отпуск на две недели, об этом он сообщил в своих социальных сетях.

    В сообщении в своем канале в Max Гладков отметил, что в последний раз был в подобном отпуске в 2024 году.

    По его словам, все руководство региона, а также сотрудники оперативных служб, МЧС, полиции, «Барс-Белгород» и «Орлан» продолжают выполнять свои задачи по обеспечению безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Гладков подчеркнул, что все необходимые алгоритмы действий уже неоднократно отработаны.

    Исполняющим обязанности губернатора на время отпуска назначен его заместитель – руководитель администрации губернатора Александр Лоренц. Гладков пообещал и в отпуске продолжать информировать жителей о текущих событиях через свои социальные сети.

    Ранее Гладков сообщил о намерении баллотироваться на второй срок в 2026 году.

    Комментарии (8)
    16 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Часть праха Плисецкой и Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть праха народной артистки СССР Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина была захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает пресс-служба Большого театра.

    По информации СМИ, часть праха была развеяна над рекой Окой, передает «Интерфакс».

    Майя Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года в Германии за несколько месяцев до своего 90-летнего юбилея. Родион Щедрин ушел из жизни 29 августа 2025 года в возрасте 93 лет, также в Германии.

    Плисецкая родилась в Москве 20 ноября 1925 года, в 1943 году окончила Московское хореографическое училище и была принята в труппу Большого театра, где с 1960 года стала примой.

    Плисецкая прославилась ролями Одетты-Одиллии в «Лебедином озере», Авроры в «Спящей красавице», Раймонды, Хозяйки медной горы в «Каменном цветке» и Кармен в «Кармен-сиюте». Она удостоилась многочисленных отечественных и международных наград и была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

    Родион Щедрин, родившийся 16 декабря 1932 года в Москве, был выдающимся композитором, пианистом и педагогом, а также полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Его творческое наследие включает оперы «Мертвые души», «Лолита», балеты «Конек-Горбунок», «Кармен-сюита», «Чайка», «Дама с собачкой» и множество других произведений для театра и кино.

    Майя Плисецкая и Родион Щедрин были женаты с 1958 года, их творческий и семейный союз стал одним из символов отечественного искусства.

    В 2016 году в Москве открыли памятник Майе Плисецкой.

    Комментарии (11)
    16 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Оренбуржье полицейских

    Минздрав: Пострадавшие при стрельбе в Оренбуржье полицейские в тяжелом состоянии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Оренбургской области трое полицейских, получивших ранения в результате стрельбы, находятся в стабильно тяжелом состоянии, рассказали в региональном Минздраве.

    «Все трое (пострадавших) находятся в стабильно тяжелом состоянии», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, в Оренбургской области один полицейский погиб, еще трое получили ранения при попытке задержания мужчины, находящегося в федеральном розыске.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    Минобороны анонсировало учения ОДКБ на территории трех стран

    Минобороны: Учения ОДКБ в 2026 году пройдут в России, Белоруссии и Казахстане

    Минобороны анонсировало учения ОДКБ на территории трех стран
    @ Владислав Ногай/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоятся в 2026 году на территории России, Белоруссии и Казахстана, сообщило Минобороны России.

    Об этом было объявлено на заседании военного комитета ОДКБ, где председательствовал начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

    Как сообщило Минобороны в Max, в ходе встречи делегации генеральных штабов стран-участниц ОДКБ акцентировали внимание на вопросах организации совместной оперативной и боевой подготовки. Особое значение было уделено особенностям ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

    Основным мероприятием года станут совместные учения, которые пройдут на территории сразу трех государств – России, Белоруссии и Казахстана.

    Ранее генсек ОДКБ сообщил о проведении учений «Нерушимое братство – 2026» в Белоруссии.

    В августе в Белоруссии прошли учения ОДКБ с участием более 2 тыс. военных.

    Комментарии (6)
    17 апреля 2026, 13:16 • Новости дня
    Глава армии Бельгии выдумал признание Россией «Нарвской народной республики»
    @ Kurt Desplenter/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник бельгийской армии Фредерик Вансина заявил о якобы признании Россией несуществующей «Нарвской народной республики» в Эстонии, хотя Москва таких шагов не предпринимала.

    В интервью газете Soir глава вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина заявил, что Россия якобы признала некую «Нарвскую народную республику» в Эстонии, передает РИА «Новости».

    По словам Вансина, «российская риторика остается воинственной и наступательной, с заявлениями о необходимости возвращения к границам 1997 года, то есть о выводе всей Центральной Европы из НАТО. Они только что признали 'Нарвскую народную республику' в Эстонии».

    Однако в реальности никакой «Нарвской народной республики» не существует, и официальная Москва никогда не упоминала и не признавала такого образования. За последние месяцы в соцсетях появились группы, связанные с выдуманными «народными республиками» в прибалтийских городах, но в них состоит лишь несколько десятков человек. Эти сообщества публикуют символику и виды городов, однако кто их создал – неизвестно.

    В июле 1991 года в Эстонии обсуждался проект Принарвской Советской Социалистической Республики, но он не получил развития.

    В МИД России неоднократно отмечали, что прибалтийские страны занимают крайне враждебную позицию по отношению к России. В декабре 2023 года Владимир Путин подчеркнул, что русофобия в Прибалтике существовала задолго до начала спецоперации на Украине.

    Спецслужбы Эстонии разоблачили так называемую «Нарвскую народную республику».

    Премьер-министр страны Кристен Михал назвал это движение российской информационной операцией.

    Комментарии (5)
    16 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Полицейский погиб при задержании преступника в Оренбуржье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Оренбургской области один полицейский погиб, еще трое получили ранения при попытке задержания мужчины, находящегося в федеральном розыске.

    Инцидент произошел в поселке Аккермановка, сообщило УМВД по Оренбургской области в Max.

    «Сегодня сотрудники ОП № 3 МУ МВД России «Орское» выехали в поселок Аккермановка для задержания лица, находившегося в федеральном розыске. Увидев полицейских, злоумышленник открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате один полицейский погиб, трое получили ранения, им оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении.

    По данным ведомства, подозреваемый после нападения на сотрудников скрылся. В настоящее время его разыскивают.

    В декабре при взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кризис поставок авиационного топлива, вызванный закрытием Ормузского пролива, вынуждает крупнейшие европейские авиакомпании сокращать количество рейсов и выводить из эксплуатации самолеты.

    Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что у Европы осталось запасов авиатоплива «примерно на шесть недель», сообщает Politico.

    С начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля цены на этот вид горючего в регионе выросли более чем вдвое.

    Хотя фактический дефицит еще не наступил, высокая стоимость топлива заставляет перевозчиков закрывать менее прибыльные маршруты. В четверг Lufthansa объявила о досрочном выводе из эксплуатации всех 27 самолетов дочерней компании CityLine уже в эти выходные. По словам финансового директора Тилля Штрайхерта, текущий кризис вынуждает реализовать эти меры раньше запланированного срока.

    Помимо этого, с октября Lufthansa выведет из дальнемагистрального парка последние четыре Airbus A340-600 и два Boeing 747-400. В зимнем расписании 2026–2027 годов компания сократит провозные емкости, убрав еще пять лайнеров. Общее сокращение флота составит 38 самолетов. Штрайхерт отметил, что этот шаг неизбежен в свете резко возросших затрат на керосин и геополитической нестабильности.

    Проблемы затронули и другие компании. KLM сообщила, что в мае выполнит на 80 рейсов меньше в аэропорт Схипхол и обратно, что затронет маршруты в Лондон и Дюссельдорф. Бюджетная easyJet заявила о росте расходов на топливо почти на 29 млн евро только за март, а ее убытки до уплаты налогов за полгода могут достичь 640 млн евро.

    В критической ситуации оказалась и латвийская airBaltic, зависящая от финансовой поддержки. Премьер-министр Эвика Силиня предупредила о возможном распаде коалиции из-за нежелания партнеров одобрить кредит в 30 млн евро. Однако в четверг правительство Латвии все же обеспечило перевозчику этот заем.

    Ранее сообщалось, что нидерландская авиакомпания KLM отменит 160 рейсов по Европе из-за подорожания авиационного топлива.

    Руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль предрек европейским странам полную нехватку горючего.

    Итальянская газета Corriere della Sera сообщила о наличии достаточных запасов керосина только у двух государств Евросоюза.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Франция отказалась приглашать Рютте и фон дер Ляйен на саммит по Ормузскому проливу

    Tекст: Вера Басилая

    Франция не пригласила генерального секретаря НАТО Марка Рютте и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на саммит по ситуации в Ормузском проливе, сообщает газета Financial Times.

    Мероприятие, организованное Парижем и Лондоном, должно пройти на этой неделе, а ожидаемое число участников превышает 40 государств.

    Мероприятие, организованное Парижем и Лондоном, должно пройти на этой неделе, а ожидаемое число участников превышает 40 государств.

    По информации издания, Франция дважды вычеркивала Рютте и фон дер Ляйен из списка приглашенных, который предлагала Британия. В Елисейском дворце считают, что на саммите должны присутствовать в основном лидеры государств, а не руководители международных организаций.

    Президент США не будет присутствовать на встрече. Однако премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон планируют проинформировать его о результатах саммита.

    Ранее Франция и Германия разошлись в вопросе участия США в защите Ормузского пролива.

    До этого Париж и Лондон договорились провести конференцию по возобновлению судоходства в регионе.

    Ранее Британия предложила организовать саммит по вопросам безопасности на своей территории.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    Глава Туапсе сообщил о помощи семьям погибших при атаке БПЛА

    Глава Туапсе Бойко: Семьям погибших при атаке БПЛА будет оказана помощь

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти города Туапсе окажут всю необходимую помощь семьям погибших в результате ночной атаки беспилотников, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко.

    «От всех жителей Туапсинского округа и от себя лично выражаю искренние соболезнования близким погибших при ночной атаке БПЛА. Тем более погиб ребенок. Семьям будет оказана вся необходимая помощь», – написал он в своем Telegram-канале.

    По словам Бойко, после атаки число размещенных в пункте временного размещения увеличилось вдвое – с десяти до 22 человек. Все пострадавшие находятся в СОШ №6, где их обеспечили необходимым и накормили.

    В пункте временного размещения круглосуточно дежурят врач и психолог.

    Напомним, в результате атаки беспилотников на Туапсе погибли двое детей.

    Кроме того, обломки украинских беспилотников повредили жилые дома и детсад в Сочи.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 07:22 • Новости дня
    МВФ сообщил о двукратном росте цен на энергоносители в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стоимость энергоносителей для промышленности в Европейском союзе остается существенно выше, чем в Соединенных Штатах, заявил глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

    Каммер заявил, что стоимость энергоносителей для промышленности в Евросоюзе по-прежнему значительно выше, чем в Соединённых Штатах, передает РИА «Новости».

    «Промышленные цены на энергоносители в ЕС сейчас примерно вдвое превышают уровень до 2022 года и существенно выше, чем в США», – заявил Каммер. По его словам, главной причиной такой ситуации стала зависимость европейской промышленности от импортных нефти и газа.

    Эксперт добавил, что на стоимость также влияет фрагментированность энергетических рынков внутри Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спрогнозировал потерю Европой экономического лидерства из-за дорогого газа.

    МИД России сообщил о трехкратной переплате европейских компаний за электроэнергию по сравнению с американскими.

    Бывший премьер Италии Марио Драги оценил разницу в стоимости СПГ между Европой и США в 60–90%.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 18:17 • Новости дня
    Крашенинников отметил историческое значение консенсуса в Годсуме по теме СВО
    @ Марат Абулхатин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все фракции в Госдуме, вне зависимости от политической направленности, демонстрируют поддержку курса спецоперации и интеграции новых территорий в состав России, отметил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

    «Надо обратить внимание на важнейший фактор: у нас есть абсолютный консенсус по СВО и поддержке новых территорий. Все фракции, независимо от политической направленности, поддерживают этот курс», – сказал Крашенинников в интервью «Российской газете».

    По его словам, такое единство отсутствовало в царской Думе, что стало одной из причин последующих трагических событий для страны. Политик напомнил, что отсутствие взаимодействия между партиями и слоями общества, а также злоупотребления на военных поставках в годы Первой мировой войны стали одной из причин потерь на фронте и последовавших за этим революций.

    Согласно проведенному ВЦИОМ опросу, большинство россиян поддерживают решение провести специальную военную операцию на Украине, 65 % опрошенных считают, что для российских войск СВО проходит скорее успешно.

    Ранее Кремль заявил о сохранении главной цели СВО.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 17:55 • Новости дня
    Россия стала соавтором новой международной системы наблюдения на выборах
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    В Москве в НЦ «Россия» представители 60 стран создали первую независимую международную ассоциацию наблюдения за выборами. Ее цель – неполитизированная, профессиональная оценка электоральных процессов. Россия стала соавтором новой архитектуры мониторинга за выборами, которая должна разрушить монополию западных структур в этой сфере, рассказали участники круглого стола ЭИСИ: «Новые правила международного наблюдения за выборами».

    «Вопрос честности и прозрачности выборов перестает быть монополией узкого круга лиц и структур, а становится предметом равноправного профессионального диалога», – заявил Владимир Шаповалов, доцент МГИМО, член РАПК.

    «Россия выступает здесь полноценным участником и соавтором новой архитектуры международного наблюдения. Наша избирательная система по праву относится к числу самых устойчивых и развитых в мире: она опирается на общепризнанные демократические принципы и одновременно учитывает историческую традицию народного представительства», – пояснил эксперт.

    Шаповалов отметил, что в основе современной модели – вся российская история: вече, земские и сословно-представительные органы, советский и постсоветский опыт. «Для нас важен каждый голос, а технические решения работают на избирателя, а не вместо него. Сегодня Россия не просто заимствует лучшие практики, но и сама готова предложить опыт организации выборов и общественного контроля – с уважением к традиции и суверенитету», – добавил он.

    Западные подходы «вызывают аллергию»

    Член ЦИК Павел Андреев пояснил, что западные структуры, ранее монополизировавшие сферу наблюдения, в ценностном смысле обанкротились. «Зачастую они даже оправдывают подавление неугодных сил, осуществляя таким образом иностранное вмешательство – под крышей миссий международного наблюдения», – отметил он.

    Эта активность, добавил Андреев, вызывает «аллергию» в странах Азии, Африки и Латинской Америки. «Многие страны обращаются к нам за рецептами: как Россия справляется с нашествиями западных наблюдателей», – сказал он.

    При этом выработанные в России подходы к наблюдению за выборами, включая видеонаблюдение и независимый общественный мониторинг, – это уникальные по масштабам форматы работы, которых нет больше нигде в мире.

    «Наша философия – избиратель в центре всего. Борьба за его доверие к результатам выборов, а значит, и за их легитимность – очень привлекательна для коллег со всего мира. Они хотят больше об этом узнавать, и этот обмен практиками становится основой, вокруг которой концентрируется сотрудничество», – подчеркнул Андреев.

    Все для избирателя

    Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов назвал ключевой ошибкой мнение о том, что избирательная система развивается ради себя самой. «Избирательная система и институты общественного наблюдения следуют за избирателем – за его удобством, за появлением новых видов волеизъявления, за открывающимися возможностями», – пояснил он.

    Асафов отметил, что дистанционное электронное голосование наблюдаемо так же, а возможно, даже глубже, чем традиционные выборы на участке. «Разработана масса инструментов. Любой избиратель может стать наблюдателем. Предоставляются широкие возможности для партийного наблюдения, и многие политические партии это активно используют», – добавил политолог.

    Мнения зарубежных экспертов

    «Лучший опыт, который я получил в качестве наблюдателя – это работа на президентских выборах в России. Все было хорошо организовано. Даже люди с проблемным здоровьем и инвалидностью имели возможность проголосовать», – сказал Петрос Волдегиоргис Волдесенбет, председатель федерального комитета партии «Процветание» из Эфиопии.

    Он также отметил, что в странах Африки долгое время сохранялась монополия западноевропейских государств на наблюдение за выборами, что могло напрямую влиять на их итоги. Созданная ассоциация, по его убеждению, «превратит однополярный мир в многополярный» – в том числе, в сфере выборов.

    Схожими наблюдениями поделился и его коллега из Латинской Америки. «Когда наши электоральные результаты не подходят Западу, там начинают использовать наблюдателей как инструмент вмешательства», – рассказал Энрике Домингес, советник администрации президента Бразилии по делам молодежи, заместитель руководителя дирекции ММФ БРИКС+.

    «Создание новой ассоциации важно для всего мира. В этом году у нас будут выборы в Бразилии, и мы снова принимаем западные миссии, но впервые у нас есть и другой вариант. Мы считаем, что новая международная ассоциация дает нам надежду на мир, в котором уважают всех», – заключил он.

    Комментарии (0)
