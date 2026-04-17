Индекс металлов LME обновил исторический максимум из-за иранского конфликта

Индекс металлов LME обновил рекорд на фоне ближневосточного конфликта

Tекст: Мария Иванова

Индекс цен на металлы, торгуемые на Лондонской бирже металлов (LME), достиг исторического максимума в четверг из-за военных действий на Ближнем Востоке, передает «Интерфакс».

За последние четыре недели показатель, отслеживающий стоимость шести основных цветных металлов, увеличился почти на 12%.

За этот период алюминий подорожал более чем на 15%, так как на Ближний Восток приходится около 10% мирового производства этого сырья. Медь выросла в цене на 11%. На эти два металла приходится примерно 75% всего индекса.

Аналитики JPMorgan Chase предупредили, что мировая алюминиевая отрасль движется к «черной дыре» и продолжительному, существенному дефициту поставок этого металла после того, как Иран атаковал два крупных завода по выпуску алюминия в ОАЭ и Бахрейне в прошлом месяце. Ситуацию также усугубляет блокада Ормузского пролива.

В пятницу на фоне ожиданий урегулирования ближневосточного кризиса металлы начали преимущественно дешеветь. Цены на медь и алюминий снижаются на 0,4%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о пожаре на промышленном предприятии после удара со стороны Ирана.

Перекрытие Ормузского пролива привело к задержкам поставок алюминия из ближневосточного региона.