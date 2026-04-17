    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя
    СК объявил командира бригады ВСУ Булацика в розыск за ракетный удар по Брянску
    Стало известно о риске глобального сбоя авиаперевозок из-за дефицита топлива
    Армия США задумалась о создании беспилотных самолетов-заправщиков
    Эксперт: Кишинев пошел на провокацию против российских военных
    Песков опроверг слухи о недостатке информации у Путина
    В Госдуме рассказали о решении об ударах по Европе из-за дронов ВСУ
    Азии и Африке предсказали бум атомной энергетики
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    17 апреля 2026, 13:41 • Новости дня

    Нижегородский губернатор протестировал новый отечественный кроссовер Volga K50

    @ max.ru/gleb_nikitin

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии летнего старта продаж руководитель Нижегородской области Глеб Никитин приобрел и лично проверил полноприводную новинку Volga K50, чтобы оценить потенциал ее дальнейшей локализации.

    «Поддерживаем наш автопром и тестируем возможности новой Volga K50. Приобрел машину перед официальным стартом продаж, чтобы оценить ее характеристики и дать рекомендации для дальнейшей локализации. Развиваем производство в Нижнем Новгороде», – написал Глеб Никитин в Max.

    Политик назвал автомобиль просторным, комфортным и динамичным, высоко оценив современные электронные функции.

    Согласно технической документации, пятиместная машина весит 1,85 тонны, длина кузова составляет 4770 миллиметров, ширина достигает 1895 миллиметров, а высота равна 1689 миллиметрам, передает РИА «Новости». Серийное производство автомобилей начнется на мощностях бывшего завода Volkswagen во втором квартале текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания анонсировала старт продаж кроссовера Volga К50 летом 2026 года. Вице-премьер Денис Мантуров сообщил о начале сборки этих машин на Горьковском автомобильном заводе в начале 2026 года. Премьер-министр Михаил Мишустин посетил стенд с новой линейкой автомобилей на выставке ЦИПР-2024.

    17 апреля 2026, 10:12 • Новости дня
    ВЦИОМ: 52% россиян поддержали идею ДНК-теста на отцовство в роддоме

    Tекст: Вера Басилая

    Более половины россиян (52%) поддерживают инициативу проведения ДНК-тестирования на отцовство в роддоме при условии согласия обоих родителей, сообщает ВЦИОМ.

    По данным опроса, 52% респондентов одобряют такую меру, а 68% заявили о своей готовности пройти тест в случае рождения ребенка. Мужчины и женщины продемонстрировали схожие показатели готовности: 70% и 67% соответственно.

    Отмечается, что при обнаружении несоответствия отцовства, 61% россиян считают, что мужчина должен продолжать воспитывать ребенка, а не прекращать отношения. ВЦИОМ указывает, что инициатива обсуждается как способ уменьшить количество судебных споров, защитить права ребенка и упростить назначение выплат. В 2024 году только официальными судами было рассмотрено 9 082 дела об установлении отцовства, что почти вдвое превышает данные за 2016 год.

    Скептики инициативы опасаются вторжения государства в частную жизнь, роста числа разводов и возможного недоверия между супругами. Подчеркивается, что мужчины чаще поддерживают тестирование, однако женщины не выступают против, а чаще занимают нейтральную позицию. Молодые люди и те, у кого нет детей, чаще выражают согласие с проведением теста, тогда как опытные родители проявляют большую осторожность.

    Среди сторонников идеи ДНК-тест рассматривается как инструмент проверки женщины и предотвращения обмана, а не только юридической защиты ребенка. Критики считают, что подобная инициатива может узаконить недоверие в паре и создать дополнительные моральные сложности для женщин. Несмотря на это, для большинства россиян важнее сохранить родительские связи, чем сделать акцент на биологической правде.

    В опросе 8 апреля 2026 года приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

    16 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Чехия вызвала российского посла из-за списка производителей дронов
    @ Tomas Tkacik/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Чешское внешнеполитическое ведомство затребовало разъяснений от дипломатического представителя Москвы после обнародования перечня европейских предприятий, выпускающих беспилотные летательные аппараты.

    Глава министерства иностранных дел республики Петр Мацинка пригласил российского дипломата для беседы, передает URA.RU. Причиной такого шага стала недавняя публикация Министерством обороны России подробного списка производителей дронов в европейских государствах.

    «В связи с докладом Министерства обороны Российской Федерации и последующими комментариями заместителя председателя Совета безопасности и бывшего президента Дмитрия Медведева министр иностранных дел Петр Мацинка принял решение вызвать посла России в Праге для разъяснения этих заявлений чешской стороне», – отмечается в официальном сообщении ведомства.

    В среду Минобороны РФ назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России.


    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    17 апреля 2026, 12:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Зыбино в Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Север» за прошедшие сутки взято под контроль Зыбино в Харьковской области.

    Кроме того в течение недели подразделениями группировки «Север» установлен контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора в Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего же в зоне ответственности группировки за минувшую неделю противник потерял более 1085 военнослужащих, танк, девять бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генштаба ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1195 военнослужащих, 23 бронемашины, 17 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», две станции контрбатарейной борьбы, а также 25 складов боеприпасов и матсредств, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. За прошедшую неделю нанесено поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны.

    За зоне ответственности группировки войск ВСУ потеряли более 1085 военнослужащих, 35 бронемашин, десять орудий полевой артиллерии и чешскую боевую машину РСЗО Vampire. Уничтожены шесть станций РЭБ, 39 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» за этот период улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    Всего на этом направлении противник потерял свыше 2090 военнослужащих, 34 бронемашины, десять орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 1555 военнослужащих, два танка, 26 бронемашин и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов и матсредств.

    В течение последней недели подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, пять бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 16 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и матсредств.

    Напомним, ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области.

    На прошлой неделе российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР.

    16 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Захарова: Киев уничтожает свидетелей инсценировки в Буче
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти намеренно отправляют на фронт жителей Бучи, чтобы навсегда избавиться от очевидцев событий 2022 года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что киевский режим активно мобилизует тех, кто может рассказать правду о произошедшем в городе, передает РИА «Новости». По ее словам, таким образом Украина скрывает реальные факты.

    «Именно в Буче неонацистский режим с особой ретивостью проводил насильственную мобилизацию. А для чего? Для того, чтобы отправить очевидцев тех событий на верную гибель», – пояснила дипломат. Захарова подчеркнула, что свидетели инсценировки стоят украинскому руководству поперек горла. Она добавила, что Киев и страны Европы прекрасно знают о реальном положении дел, но продолжают тщательно скрывать правду от мировой общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военнослужащий рассказал о приказах командования ВСУ уничтожать потенциальных свидетелей военных преступлений. Президент Владимир Путин назвал целью провокации в Буче оправдание отказа Киева от мирных переговоров. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский исключил вероятность публикации украинской стороной списков погибших в этом городе людей.

    16 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Переводчик выругался матом после выступления Зеленского в Нидерландах
    @ Peter Dejong/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время трансляции совместной пресс-конференции Зеленского и премьера Нидерландов переводчик неожиданно произнес нецензурную фразу после завершения мероприятия.

    Переводчик-синхронист, работавший на совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, выругался на украинском языке сразу после завершения мероприятия, передает РИА «Новости».

    Этот инцидент произошел во время трансляции мероприятия на официальном YouТube-канале офиса Зеленского.

    Сразу после прощальных слов политиков в эфире раздалась фраза переводчика: «У меня такой пресс-конференции еще никогда не было», после чего он произнес нецензурное выражение.

    Его коллега, также находившаяся в эфире, отреагировала на этот инцидент восклицанием «Господи Иисусе» на английском языке.

    Журналисты, следившие за трансляцией, отметили, что эмоциональная реакция переводчиков не предназначалась для широкой аудитории, однако ее удалось заметить зрителям официального канала. Инцидент вскоре вызвал обсуждение в соцсетях и профессиональном сообществе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова раскритиковала инициативу украинского активиста по замене русской нецензурной лексики национальными аналогами.

    Владимир Зеленский выразил готовность содействовать разблокировке судоходства в Ормузском проливе, но заявил, что запросов от Вашингтона не было.

    Зеленский также отметил, что Дональд Трамп чаще выражает поддержку Москве, чем Киеву.

    16 апреля 2026, 17:52 • Новости дня
    МИД назвал главного спонсора милитаризации Украины

    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкое правительство заняло лидирующие позиции в милитаризации Киева на фоне заявлений о расширении стратегического партнерства в оборонной сфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Берлин стал абсолютным лидером в вопросах обеспечения киевского режима оружием, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнула ключевую роль немецкой стороны в продолжении боевых действий.

    «Неплохо было бы также напомнить, что ФРГ превратилась в главного спонсора войны, главного спонсора милитаризации Украины», – сказала она в ходе брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский договорились о совместном выпуске дронов.

    Берлин профинансирует производство дальнобойных вооружений на украинской территории.

    В Кремле заявили о давней косвенной вовлеченности Германии в данный конфликт.

    17 апреля 2026, 10:04 • Новости дня
    Ученые узнали о необычных снах людей перед смертью

    Медики зафиксировали у смертельно больных утешительные сны с образами умерших

    @ Guillaume Bonnefont/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Пациенты паллиативных отделений перед смертью часто видят яркие сновидения с участием ушедших близких, что помогает им обрести покой и смириться с неизбежным, выяснили ученые.

    Исследователи выяснили, что сновидения смертельно больных пациентов становятся более эмоциональными и символичными по мере приближения конца жизни, передает New Scientist.

    Врачи отмечают, что такие видения приносят людям утешение и снижают страх перед смертью.

    «Эти сны предлагают психологическое облегчение и смысл людям, сталкивающимся с концом жизни», – заявила Элиза Рабитти из местной сети паллиативной помощи в Реджо-Эмилии.

    В ходе исследования ее команда опросила 239 медицинских работников о сновидениях, о которых им рассказывали пациенты.

    Чаще всего людям снились умершие родственники или питомцы, причем иногда такие видения происходили во время бодрствования. Другие пациенты рассказывали о снах с дверями, лестницами или ярким светом, что авторы исследования считают механизмом преодоления страха перед переходом от жизни к смерти. Лишь около 10% сновидений были тревожными.

    Кристофер Керр из хосписа Буффало в штате Нью-Йорк подтвердил, что сны об ушедших близких становятся более частыми по мере приближения смерти. По его словам, пациенты также часто видят сны о подготовке к отъезду, например, о сборе вещей или посадке в автобус. Керр считает, что такие видения помогают людям обрести целостность и спокойствие в последние дни жизни.

    На этой неделе сообщалось, что актриса Николь Кидман захотела стать сопровождающей умирающих доулой смерти.

    16 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Американские военные покинули территорию Сирии

    Силы возглавляемой США международной коалиции завершили вывод войск из Сирии

    @ Master Sgt. Ben Bloker/USAF/dvidshub.net

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После выполнения антитеррористических задач иностранный контингент во главе с США покинул Арабскую республику, безопасно передав все военные объекты под контроль сирийской правительственной армии.

    Официальный Дамаск подтвердил уход иностранных подразделений, передает РИА «Новости». В заявлении сирийского внешнеполитического ведомства подчеркивается: «Сирийское правительство считает, что решение США завершить свою военную миссию в Сирии отражает общую оценку, согласно которой условия, изначально потребовавшие американского военного присутствия в Сирии – а именно противодействие региональному подъему ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация) – кардинально изменились».

    Дипломаты отметили, что сейчас ближневосточная республика способна самостоятельно возглавить борьбу с радикальными группировками внутри страны при поддержке мирового сообщества. Процесс передачи военных баз и других объектов под контроль сирийских вооруженных сил прошел безопасно. Действия Дамаска и Вашингтона были полностью скоординированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти объявили о завершении военной операции в Сирии. Сирийская армия заняла военную базу аш-Шаддади в провинции Эль-Хасаке. Международная коалиция вывела свой контингент с базы Хараб эль-Джейр.

    16 апреля 2026, 22:34 • Новости дня
    Спикер парламента Молдавии потребовал выслать российских военных из Приднестровья
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что командование оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье признано нежелательными лицами, поскольку они, по мнению Кишинева, незаконно пребывают на территории Молдавии.

    Командование оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье было объявлено нежелательными лицами и должно покинуть Молдавию, заявил спикер парламента Игорь Гросу, передает РИА «Новости».

    По его словам, данное решение связано с тем, что российские военные, по мнению молдавских властей, «нелегально находятся на территории Молдавии».

    «Мы приняли решение признать их нежелательными, как только они попадут на правый берег, мы попросим их отправиться домой», – заявил Гросу.

    Ранее СМИ Молдавии сообщили, что командующий ОГРВ Дмитрий Зеленков, его заместители Дмитрий Опалев, Сергей Машенко, Сергей Ширшов, а также начальник Генштаба ОГРВ Марат Ярулин и Алексей Богомолов включены в список нежелательных лиц. Министерство иностранных дел Молдавии уточнило, что решение связано с режимом пребывания российских военных в стране.

    ОГРВ размещена в Приднестровье с начала 1990-х годов и выполняет задачи по охране складов с боеприпасами и миротворческой деятельности. Приднестровье, большая часть населения которого – русские и украинцы, фактически вышло из-под контроля Кишинева после вооруженного конфликта 1992 года и продолжает сохранять особый статус.

    Президент Молдавии Майя Санду назвала вывод Оперативной группы российских войск условием для возвращения к переговорам по Приднестровью.

    Ранее глава государства лишила молдавского гражданства пятерых военнослужащих этого подразделения.

    Посол России в Кишиневе Олег Озеров указал на сведение к минимуму военного присутствия Москвы в регионе.

    16 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    Шойгу напомнил Прибалтике о праве России на самооборону на фоне атак дронов
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    «В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре», – говорится в комментарии Шойгу для СМИ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные атаки возможны либо из-за неэффективности западных систем противовоздушной обороны, либо потому, что эти государства сознательно позволяют использовать свое воздушное пространство для ударов по России, фактически становясь соучастниками агрессии против страны.

    Секретарь Совбеза напомнил, что в случае сознательного участия указанных государств Россия может автоматически применять статью 51 Устава ООН, которая предоставляет неотъемлемое право на самооборону в случае вооруженного нападения.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу.

    На прошлой неделе литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    16 апреля 2026, 18:34 • Новости дня
    Мединский призвал искоренить кенигсбергские мотивы в культуре Калининграда
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Для защиты общественного сознания от чуждых исторических параллелей в Калининградской области предложено отказаться от использования германских элементов в местной геральдике и коммерческих названиях.

    Помощник президента России Владимир Мединский обратил внимание на избыток германских мотивов в символике Калининградской области, передает «Интерфакс». «Все вы знаете прекрасно, что в геральдической символике муниципалитетов весьма обильно представлены германские элементы вплоть до того, что гербы Балтийска и Черняховска – это в общем полная реинкарнация германских гербов», – заявил он.

    Политик отметил, что немецкие наименования активно используют местные власти и бизнес. По его словам, бренды вроде коньяка «Старый Кенигсберг» неуместны, поскольку построенный почти с нуля Калининград никогда не был частью Германии. Мединский подчеркнул, что подобные исторические отсылки должны изучаться специалистами, а не внедряться в массовое сознание.

    Государственный деятель призвал исправить эти топонимические и геральдические казусы. К грядущему в 2026 году 80-летию региона он предложил масштабно обновить музейные экспозиции. Чиновник посоветовал уделить особое внимание выставкам, посвященным взятию немецкого Кенигсберга советскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший заместитель главы МИД Литвы Дарюс Юргелявичус отказался называть Калининград его современным именем. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о невозможности превращения Караляучюса в Калининград.

    Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных призвал соседнюю республику не вмешиваться во внутренние дела российского региона.

    16 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Медведев прокомментировал желание Трампа «забрать всю нефть» в мире

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Дональда Трампа о планах США забрать нефть в разных странах, назвав такие намерения нереалистичными.

    Никто не даст президенту США Дональду Трампу «забрать всю нефть везде», заявил зампредседателя Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

    Политик прокомментировал недавние высказывания Трампа, который в марте выразил желание забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы, а также намекал на возможность захвата острова Харк – главного иранского центра экспорта нефти.

    На заседании экспертного совета Медведев отметил: «Вот как один товарищ из-за океана говорит: «Мы придем и заберем всю нефть». Хотя, во-первых, кто ему даст там забрать всю нефть везде. Но тем не менее хочется, и вот человек говорит. Ну много чего говорит».

    Он подчеркнул, что подобные заявления остаются словами и вряд ли получат поддержку на мировой арене.

    Высказывания Трампа вызвали широкий резонанс, учитывая напряженные отношения между США и рядом стран Ближнего Востока.

    Российские политики регулярно критикуют подобные инициативы, считая их нереалистичными и опасными для глобальной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Китай не поставляет вооружение Ирану, ссылаясь на личное заверение Си Цзиньпина.

    Ожидание дипломатического прорыва вызвало резкий рост мировых фондовых рынков и стабилизацию цен на энергоносители. Вашингтон обвинил кубинские власти в соучастии отправки тысяч граждан для участия в спецоперации на стороне Москвы.

    17 апреля 2026, 03:31 • Новости дня
    Трамп прокомментировал российские удары по Киеву

    @ Salwan Georges/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал масштабные удары российских военных по целям в Киеве, пишет Guardian.

     Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о своей реакции на удары, американский лидер заявил: «Я думаю, это ужасно», – пишет Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что небо над Киевом после серии взрывов затянуло густым черным дымом.


    17 апреля 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: Кишинев пошел на провокацию против российских военных

    @ Сергей Кузнецов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В последние годы ротация в оперативной группе российских войск в Приднестровье сильно затруднена из-за действий Кишинева. Внесение командира ОГРВ и его заместителей в список нежелательных лиц призвано еще сильнее осложнить ситуацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.

    «Оперативная группа российских войск (ОГРВ) находится в Приднестровье на основании соглашения 1992 года «о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», а также ряда других договоров», – напомнил Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Он подчеркнул: утверждение спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о том, что российские военные там находятся незаконно, не соответствует действительности. «Гросу либо демонстрирует свою некомпетентность, либо умышленно искажает факты», – считает собеседник. По его мнению, заявление чиновника, как и решение Кишинева объявить командование ОГРВ персонами нон грата – «провокация и нарушение всех правовых соглашений».

    Мартынов указал, что в последние годы ротация в оперативной группе сильно затруднена: «в аэропорту Кишинева военных России просто разворачивают». Внесение командира ОГРВ и его заместителей в список нежелательных лиц призваны еще сильнее осложнить ситуацию, полагает эксперт. «Меры скажутся и на членах семей военнослужащих. Фактически они оказываются запертыми в регионе», – добавил он.

    «Решение Кишинева ведет к эскалации. Я не исключаю, что план разработали вовсе не Гросу или Майя Санду, а те силы, которым очень хочется разжечь приднестровский конфликт», – рассуждает политолог. По его мнению, за всем этим могут стоять Британия или Франция. Собеседник напомнил, что Лондон ранее несколько раз делал «подход к снаряду», в том числе в 2022 году, а Париж стоял за массовой фальсификацией на президентских и парламентских выборах в Молдавии.

    «После объявления командования российских войск персонами нон грата возможны провокации физического плана. Однако до вывода группы дело вряд ли дойдет», – допустил спикер. Он напомнил, что ОГРВ занимается обеспечением безопасности и охраной военных складов в селе Колбасна.

    «Срок годности подавляющей части хранящихся на объекте снарядов истек, и они подлежат утилизации. В одно время обсуждался международный проект строительства завода для этих целей. Но он так и не был реализован», – детализировал Мартынов.

    По его словам, причин тому несколько – «начиная от вороватости молдавских властей и заканчивая тем, что не удалось договориться, кто в итоге будет оператором этого процесса». «Другими словами, вопрос вывода Оперативной группы российских войск ставился разными людьми и в разное время. Однако с практической точки зрения это все еще невозможно», – заключил эксперт.

    Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что командование Оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье было объявлено персонами нон грата. «Подтверждаю, в этом списке несколько человек. Они объявлены нежелательными лицами в Молдавии по простой причине – российская армия нелегально находится на территории Молдавии», – сказал он.

    Гросу добавил, что теперь попытка выезда «на правый берег» грозит российским офицерам депортацией в Россию без права возвращения. По информации молдавских СМИ, среди персон нон грата – командующий ОГРВ Дмитрий Зеленков и три его заместителя: Дмитрий Опалев, Сергей Мащенко и Сергей Ширшов. Въезд на территорию Молдавии также запрещен начальнику штаба Марату Яруллину и Алексею Богомолову, который руководит полевым банком в Тирасполе.

    Напомним, в Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

    Летом 2025 года Майя Санду распорядилась лишить молдавского гражданства пятерых жителей, служивших в российской группе войск в Приднестровье. Среди них – Эдуард Мокусей 1974 года рождения, Николай Овсов 1986 года рождения, Александр Приходченко 1976 года рождения, Андрей Саблицов 1982 года рождения и Денис Стефанов 1981 года рождения.

    Тогда же президент Молдавии говорила, что Кишинев готов вернуться к переговорам по Приднестровью только при условии вывода Оперативной группы российских войск. «Главный вопрос – как мы сможем избавиться от российской армии мирным путем. Если найдется такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей», – отмечала Санду.

    16 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Захарова высмеяла идею заменить русский мат украинским аналогом
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова раскритиковала инициативу украинского активиста по замене русской нецензурной лексики национальными аналогами, назвав это насмешкой над культурой.

    Предложение языкового активиста Святослава Литинского перевести русскую брань на украинский язык является абсурдом и маразмом, передает РИА «Новости». По словам дипломата, подобных слов в украинском языке просто не существует.

    «Совершенно абсурдную идею высказал в обращении к Зеленскому мовный активист Святослав Литинский. Он был возмущен повсеместно звучащей во Львове русской нецензурной лексикой... Он предложил заменить русский мат украинскими аналогами. Вы спросите: а где же можно с ними ознакомиться? Могу вам сказать, что нигде, их просто нет», – отметила официальный представитель ведомства.

    Захарова иронично предположила, что в Верховной раде вскоре может появиться специальная комиссия по разработке слов-заменителей. Она добавила, что никто не считает использование обсценной лексики нормой, однако происходящее на Украине представляет собой полное безумие и издевательство над историей собственного народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский матерно выругался во время интервью американскому журналисту.

    Мария Захарова назвала высказывания украинского языкового омбудсмена проявлением нацизма.

    Дипломат сравнила попытки запрета русского языка с приказом солнцу не светить.

