Мурашко сообщил о регистрации более 500 новых лекарств на российском рынке

Tекст: Вера Басилая

Более 500 новых лекарств и свыше 1000 медицинских изделий появятся на российском рынке, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что одной из стратегических задач ведомства остается совершенствование регуляторных процедур, и оптимизация процесса регистрации отечественной продукции уже проводится.

По словам Мурашко, эти меры позволят вывести на рынок значительное количество новых препаратов и изделий, включая лекарства, этапы производства которых будут локализованы в России. Он отметил, что это не только повысит доступность медицинских средств, но и укрепит фармацевтическую независимость страны.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова на итоговом заседании коллегии Минздрава заявила, что до 2030 года планируется зарегистрировать 94 препарата из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, производимых на территории России, а также восемь новых радиофармпрепаратов, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что уже завершена разработка персонализированных противоопухолевых мРНК-вакцин и Т-клеточной иммунотерапии, а также зарегистрирован первый радиофармацевтический препарат на базе изотопа фтора-18 для диагностики рака предстательной железы.

Минздрав включил более 200 наименований в реестр стратегически значимых лекарственных средств для обязательной локализации производства.

В обновленный перечень жизненно необходимых препаратов добавили восемь новых медикаментов.

