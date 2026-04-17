Мурашко заявил о рекордном снижении заболеваемости туберкулезом

Мурашко сообщил о снижении заболеваемости туберкулезом до минимальных значений

Tекст: Вера Басилая

По словам Мурашко, уровень заболеваемости туберкулезом в России достиг минимальных исторических значений, передает РИА «Новости».

«Показатель заболеваемости туберкулезом сегодня ниже исторического минимума, что позволило нам выйти из перечня стран с высоким бременем по заболеванию. Задача – двигаться дальше», – подчеркнул министр.

Мурашко отметил, что по ВИЧ-инфекции также необходимо продолжать работу по снижению числа заболевших. По его словам, каждая третья российская гражданка и каждый третий гражданин должны проходить регулярное тестирование, особое внимание уделяется группам риска.

Министр пояснил, что это поможет выявлять инфекции на ранних стадиях и предотвращать их дальнейшее распространение.

Кроме того, министр заявил, что в России полностью завершено лечение всех детей с гепатитом С. По его словам, исполнено поручение президента о снижении заболеваемости этим заболеванием, и теперь дети смогут вступить во взрослую жизнь здоровыми. Мурашко назвал это «нашей с вами победой».

В 2024 году Минздрав зафиксировал сокращение количества новых случаев ВИЧ-инфекции на 11%.