Мурашко заявил о рекордном снижении заболеваемости туберкулезом

По словам Мурашко, уровень заболеваемости туберкулезом в России достиг минимальных исторических значений, передает РИА «Новости».
«Показатель заболеваемости туберкулезом сегодня ниже исторического минимума, что позволило нам выйти из перечня стран с высоким бременем по заболеванию. Задача – двигаться дальше», – подчеркнул министр.
Мурашко отметил, что по ВИЧ-инфекции также необходимо продолжать работу по снижению числа заболевших. По его словам, каждая третья российская гражданка и каждый третий гражданин должны проходить регулярное тестирование, особое внимание уделяется группам риска.
Министр пояснил, что это поможет выявлять инфекции на ранних стадиях и предотвращать их дальнейшее распространение.
Кроме того, министр заявил, что в России полностью завершено лечение всех детей с гепатитом С. По его словам, исполнено поручение президента о снижении заболеваемости этим заболеванием, и теперь дети смогут вступить во взрослую жизнь здоровыми. Мурашко назвал это «нашей с вами победой».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин обозначил ключевые векторы развития медицинской сферы.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о серьезном снижении смертности от туберкулеза и ВИЧ в стране.
В 2024 году Минздрав зафиксировал сокращение количества новых случаев ВИЧ-инфекции на 11%.