Голикова сообщила о сохраняющейся нехватке врачей в России

Голикова заявила о дефиците медперсонала и проблемах с доступностью помощи

Tекст: Елизавета Шишкова

Потребность во врачах и медсестрах на текущий момент сохраняется в стране, передает РИА «Новости». Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об этом на расширенном заседании коллегии Минздрава России.

«Хочу отметить, что несмотря на то, что в 2025 году мы зафиксировали прирост кадрового обеспечения по сравнению с 2024 годом на 7,8 тыс. врачей и на 6,1 тыс. средних медицинских работников, потребность во врачах и особенно в среднем медицинском персонале в системе сохраняется», – сказала она.

По словам Голиковой, для решения кадрового вопроса за последние четыре года контрольные цифры приема увеличили на 14%, а целевой прием вырос на 27%. Также закреплена возможность работы вахтовым методом, развиваются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», выплачиваются социальные надбавки, а регионы предоставляют жилье. Тем не менее усилия в этом направлении необходимо наращивать, подчеркнула вице-премьер.

Кроме того, в отдельных регионах остаются проблемы с доступностью медицинской помощи из-за географических особенностей и низкой плотности населения. Голикова призвала взять этот вопрос на особый контроль и расширить охват за счет выездных бригад, медицинских комплексов и передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Она добавила, что стопроцентное выполнение показателей нацпроектов достигнуто в 15 регионах, включая Москву, Петербург и Татарстан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об увеличении числа врачей и медсестер в стране. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о позитивных результатах решения кадровых вопросов в здравоохранении. Глава Минздрава Михаил Мурашко оценил дефицит докторов в 23,2 тыс. специалистов.