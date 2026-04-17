В Приднестровье осудили Кишинев за меры против российских военных

Политик Щерба: Молдавия усилила антироссийскую политику для попадания в ЕС

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Решение Кишинева не нужно воспринимать в отрыве от его предыдущих недружественных шагов в отношении Тирасполя и Москвы – гаранта приднестровского урегулирования», – отметил Александр Щерба, бывший председатель Верховного совета Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Он напомнил, что подобные действия со стороны молдавских властей усилились в последние несколько месяцев.

По его словам, эта односторонняя политика молдавских властей проводится в контексте продолжающихся несколько лет переговоров Тирасполя и Кишинева по урегулированию приднестровского конфликта. «Сейчас против Приднестровья вводятся дополнительные ограничения на свободу экономической деятельности хозяйствующих субъектов, устанавливаются новые налоги», – напомнил собеседник.

«Теперь Кишинев перешел в атаку и на Россию, причем не только на дипломатическом, но и на правовом уровне», – подчеркнул политик. «Молдавское руководство создает эскалацию в отношении ПМР, чтобы повысить ставки в приднестровском вопросе и стать более привлекательными в глазах европейского истеблишмента», – продолжил он.

«Цель Молдавии – скорейшее вступление в Евросоюз. При этом республика не соответствует ни экономическим, ни социальным, ни политическим стандартам ЕС. В стране не соблюдаются права человека и законодательство о свободе СМИ. Кишинев пытается подменить условия для евроинтеграции некой потенциальной угрозой и страхом перед «русским миром», – детализировал он.

«Судя по всему, Кишинев продолжит эскалацию в отношениях с Москвой. Не исключено, что конечной целью является полная замена миротворческого контингента некой гражданской миссией. Кроме того, молдавское руководство сознательно создает условия, чтобы жители ПМР продолжали ощущать нервозность на фоне внешнего давления и отсутствия стабильности», – полагает спикер.

При этом, заметил он, Кишинев практически исчерпал возможности для создания проблем российскому контингенту. «Не исключено, что будут лишь отдельные случаи депортации военных. Впрочем, вероятно, они уже предупреждены о планах молдавского руководства и не станут покидать заданные границы», – заметил Щерба.

«Что касается политического измерения, то, вероятно, Кишинев готовится к неким заявлениям по этой теме в Парламентской ассамблее Совета Европы или на другой площадки ЕС. Вряд ли этот вопрос будет интересен и актуален на уровне других глобальных международных сообществ, в том числе – ООН», – резюмировал собеседник.

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что командование оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье было объявлено персонами нон грата. «Подтверждаю, в этом списке несколько человек. Они объявлены нежелательными лицами в Молдавии по простой причине – российская армия нелегально находится на территории Молдавии», – сказал он.

Гросу добавил, что теперь попытка выезда «на правый берег» грозит российским офицерам депортацией в Россию без права возвращения. По информации молдавских СМИ, среди персон нон грата – командующий ОГРВ Дмитрий Зеленков и три его заместителя: Дмитрий Опалев, Сергей Мащенко и Сергей Ширшов. Въезд на территорию Молдавии также запрещен начальнику штаба Марату Яруллину и Алексею Богомолову, который руководит полевым банком в Тирасполе.

Напомним, в Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Летом 2025 года Майя Санду распорядилась лишить молдавского гражданства пятерых жителей, служивших в российской группе войск в Приднестровье. Среди них – Эдуард Мокусей 1974 года рождения, Николай Овсов 1986 года рождения, Александр Приходченко 1976 года рождения, Андрей Саблицов 1982 года рождения и Денис Стефанов 1981 года рождения.

Тогда же президент Молдавии говорила, что Кишинев готов вернуться к переговорам по Приднестровью только при условии вывода Оперативной группы российских войск. «Главный вопрос – как мы сможем избавиться от российской армии мирным путем. Если найдется такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей», – отмечала Санду.