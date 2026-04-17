Guardian: Израиль нанес три удара по каретам скорой помощи в Ливане

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Guardian, атаки произошли 15 апреля и были направлены против машин скорой помощи и медицинских работников.

В сообщении говорится: «Спасательная операция превратилась в кошмар, когда Израиль нанес три последовательных удара по трем машинам скорой помощи и медицинским работникам».

Издание уточняет, что удары пришлись на тот момент, когда медики пытались эвакуировать пострадавших коллег и оказывать первую помощь. В результате атаки погибли четыре медика, еще шестеро получили ранения.

По данным газеты, с 2 марта в Ливане убит 91 медработник, еще 214 получили ранения.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильская армия сохранит под контролем десятикилометровую полосу безопасности на юге Ливана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Нетаньяху распорядился расширить зону оккупации на юге Ливана. Позже глава правительства посетил израильские военные позиции на ливанской территории.